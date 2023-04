Unter Einfluss von Alkohol und Drogen im PKW unterwegs

Speyer (ots) – Am 25.04.2023 gegen 23:35 Uhr fiel Beamten der PI Speyer ein auffällig fahrender PKW in der Ludwigstraße auf. Dieser konnte durch die Beamten in der Herdstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Die 41-jährige Fahrerin, teilte den Beamten sofort mit, dass sie keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem konnte ein deutlicher Atemalkoholgeruch von der Frau ausgehend festgestellt werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille. Die Dame wurde zu hiesiger Dienststelle gebracht und dort eine Blutprobe entnommen. Da die 41- jährige bereits im Jahr 2022 durch eine Trunkenheitsfahrt aufgefallen war, wurde ihr Fahrzeug präventiv sichergestellt, um weitere Fahrten zu unterbinden.

Des Weiteren kontrollierten Beamte der Polizei in Speyer am 25.04.2023 gegen 00:55 Uhr eine 55-Jährige PKW-Fahrerin in der Landwehrstraße. Diese konnte auf Aufforderung keinen Führerschein vorzeigen und gab an, dass dieser zu Hause sei. Schlussendlich ermittelten die Beamten, dass die Frau schon mehrfach den Führerschein entzogen bekommen hatte.

Die 55-Jährige zeigte bei der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen. Ein Urinschnellfest verlief positiv auf Amphetamin. Im Anschluss an die Blutentnahme wurde der Fahrzeugschlüssel zum PKW sichergestellt. Da die Frau auch zu Hause keinen gültigen Führerschein vorlegen konnte, wird wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Einbruch in Geschäft

Speyer (ots) – Im Zeitraum zwischen 24.04.2023, 19:37 Uhr und 25.04.2023, 08:15 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Hintertür in das Innere des Geschäftes in der Maximilianstraße. Aus dem Innenraum entwendeten sie einzelne Zigarettenpackungen, Zigarettenstangen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Geschätzte Schadenshöhe 3.000 Euro. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Einbruch Vereinsheim

Römerberg (ots) – Im Zeitraum vom 24.04.2023, 21:00 Uhr bis 25.04.2023, 06:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter eine Hintertür eines Vereinsheimes in der großen Hohl mittels brachialer Gewalt auf und drangen in das Gebäude ein. Innerhalb des Gebäudes wurde eine schwere Zwischentür aufgebrochen und aus den Angeln gehoben. Aus dort befindlichen Automaten und einem Spendenball entwendeten die unbekannten Täter Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Der Gesamtschaden beläuft sich ca. 2.000 EUR.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer mitzuteilen. Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Wohnungseinbruch

Speyer (ots) – Am Dienstag zwischen 07:45 Uhr und 10:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Schützenstaße. Dort hebelte die Täter eine Wohnungstür auf und durchwühlte mehrere Schränke in der Wohnung. Ein Tresor mit Schmuck und Bargeld wurde komplett entwendet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine mittleren fünfstelligen Wert.

Wer hat im Bereich der Schützenstraße etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )