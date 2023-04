1,5 Tonnen Cannabis von Spanien nach Polen geschmuggelt – Bundespolizei verhaftet international gesuchten mutmaßlichen Drogenhändler am Flughafen Frankfurt

Am 26. April verhafteten Bundespolizisten einen international gesuchten mutmaßlichen Drogenhändler am Flughafen Frankfurt. Bereits am Vortag gaben die polnischen Behörden einen Hinweis auf die möglicherweise bevorstehende Ausreise des Mannes. Als der 33-jährige Pole vor dem Abflug nach Punta Cana (Dominikanische Republik) gemeinsam mit seiner Ehefrau die automatisierte Grenzkontrolle „EasyPASS“ passieren wollte, griffen Fahnder der Bundespolizei zu.

Die polnischen Strafverfolgungsbehörden suchten erst seit dem 23. März mit Haftbefehl nach dem Mann. Als Mitglied einer kriminellen Vereinigung soll er unter anderem zwischen 1,5 und 2,5 Tonnen Cannabis von Spanien nach Polen geschmuggelt haben. Ihm drohen nun bis zu 15 Jahre Haft in seinem Heimatland.

Die Bundespolizei führt ihn im Laufe des Tages einem Haftrichter vor.

Kameraausrüstung im Wert von 12.000 Euro gestohlen

Frankfurt am Main (ots) – Einem 29-jährigen Reisenden aus Rotterdam wurde am

Dienstag im ICE 157 auf der Fahrt von Amsterdam nach Frankfurt am Main die

gesamte Kameraausrüstung im Wert von 12.000 Euro gestohlen. Den Verlust seiner

hochwertigen Ausrüstung stellte er gegen 18 Uhr, kurz vor Ankunft im Frankfurter

Hauptbahnhof fest. Sofort suchte er den gesamten Zug ab, konnte aber die Tasche,

in der sich die Ausrüstung befand, nicht mehr finden. Nach Ankunft in Frankfurt

am Main meldete er den Diebstahl bei der Bundespolizei, wo ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Zum Tathergang und zu einem möglichen

Täter konnte der Reisende keine Angaben machen. In der Tasche befand sich neben

Kamerazubehör eine Spiegelreflexkamera der Marke „Canon“ im Wert von 6000 Euro,

mehrere Objektive der Marke „Sigma“ sowie ein Laptop der Marke „Apple“.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: 16-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Dienstag, den 25. April 2023, kam es in

einer Gaststätte in der Kaiserstraße zu einem Diebstahl einer Kellnergeldbörse.

Der erst 16-jährige Tatverdächtige konnte schon kurz nach der Tat durch Beamte

der Bundespolizei und der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit

festgenommen werden.

Zivilfahnder hefteten sich am Vormittag an die Fersen des Jugendlichen, der

gegen 10.10 Uhr ein Lokal in der Kaiserstraße betrat und sich in der Folge im

Tresenbereich aufhielt. In einem vermeintlich unbeobachteten Moment langte er

schließlich zu und entwendete eine dort liegende Geldbörse eines Kellners mit

Bargeld. Anschließend verließ er die Gaststätte und ergriff zu Fuß die Flucht.

Die aufmerksamen Polizeibeamten eilten ihm jedoch nach und konnten ihn wenig

später festnehmen. Sie nahmen den wohnsitzlosen Jugendlichen für die weiteren

Maßnahmen mit auf ein Polizeirevier und verbrachten ihn danach in die Haftzellen

des Polizeipräsidiums.

Frankfurt – Nordend: Raubüberfall – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25. April 2023)

kam es in der Böttgerstraße zu einem schweren Raub. Die unbekannten Täter

erbeuteten die Geldbörse und das Mobiltelefon eines Mannes. Der Mann blieb

unverletzt. Gegen 23.25 Uhr beendete ein 32-jähriger Mann seinen Aufenthalt in

einem Lokal in der Glauburgstraße und schlenderte in Richtung Rohrbachstraße.

Dort traf er auf zwei Männer, die sich im Außenbereich einer dortigen Bar

aufhielten. Die beiden Männer sprachen den Geschädigten an, und fragten, ob er

Geld wechseln könne. Dies verneinte er und setzte seinen Heimweg fort. Dabei

bemerkte er, dass ihm die beiden Männer folgten. Bevor er in die

Martin-Luther-Straße einbog, kamen ihm auf der Rohrbachstraße zwei Frauen

entgegen. Von der Martin-Luther-Straße ging es weiter in die Böttgerstraße. In

Höhe der Hausnummern 13 – 15 sprachen die beiden Täter den Geschädigten gegen

23.40 Uhr erneut an, drückten ihn gegen einen Zaun und bedrohten ihn mit einer

20 cm langen Machete. Die beiden Räuber forderten sowohl das Portemonnaie, als

auch das Smartphone der Marke „Xiaomi“. Nach Erhalt flüchteten beide in Richtung

Martin-Luther-Straße und anschließend in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Täter 1 mit der Machete: Männlich, ca. 170cm – 175cm groß, bekleidet mit weißem

Kapuzenpullover und einer augenscheinlich schwarzen Weste. Täter 2: Männlich,

ca. 170cm – 175cm groß, dunkel gekleidet. Die Ermittlungen zu dem Raubüberfall

dauern an. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern

geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499

in Verbindung zu setzen, oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden. Insbesondere die beiden Frauen, die dem Geschädigten in der

Rohrbachstraße entgegenkamen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Frankfurt – Innenstadt: Festnahmen und Sicherstellungen

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (25. April 2023) gingen Zivilfahndern

mehrere Drogendealer in der Innenstadt ins Netz. Die Polizei führte im Bereich

der Konstablerwache und an der Staufenmauer gezielte Maßnahmen durch.

Bereits zu Beginn der Maßnahmen konnten die Fahnder schnell zwei Handel

beobachten und die Käufer kontrollieren. Nach dem bestätigten Verdacht, dass

soeben Drogen verkauft wurden, nahmen die Beamten auch die beiden Verkäufer

fest. Es handelte sich um zwei Männer im Alter von 19 und 30 Jahren. Nach

Abschluss der Maßnahmen wurden die Dealer in Ermangelung an Haftgründen wieder

auf freien Fuß gesetzt.

Wenig später beobachteten die Beamten erneut einen Drogenhändler bei der

Ausübung seiner Tätigkeit. Auch hier erfolgte die Festnahme. Die Fahnder fanden

bei ihm Haschisch in nicht geringer Menge. Darüber hinaus hatte er auch noch ein

Handy bei sich, das offensichtlich aus einer Straftat stammt. Der einschlägig

bekannte 33-Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Insgesamt wurden gut 100 Gramm Haschisch, mehrere Handys sowie eine kleine Summe

Bargeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt.