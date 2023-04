Schuppen-/Carport bei ehemaliger Discothek gerät in Brand

Um kurz nach 14.30 Uhr ist durch mehrere Zeugen ein Brand unmittelbar im Bereich der ehemaligen Discothek Bodai/Lido an der B 27 gegenüber dem Bahnhof Reichensachsen gemeldet worden.

Mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei und vorsorglich auch Rettungskräfte haben daraufhin die Brandörtlichkeit aufgesucht.

Vor Ort stellte sich heraus, dass bei dem derzeit leerstehenden Gebäude der ehemaligen Discothek ein direkt dahinter angrenzender Schuppen in offener Carportbauweise aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Die verständigten Wehren aus Reichensachsen, Hoheneiche und Langenhain haben dann vor Ort die Löscharbeiten übernommen, die dann vor wenigen Minuten abgeschlossen werden konnten. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der bei dem Brand entstandene Schaden an dem Schuppen aufgrund der zuvor schon eher baufälligen Substanz auf ca. 1500 Euro.

Die Beamten vom Fachkommissariat für Brandermittlungen übernehmen in der Folge nun die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache.

Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Ein 34-jähriger Autofahrer aus Meinhard ist am Dienstagabend mit einem Reh zusammengestoßen, als er gegen 21.15 Uhr auf der L 3300 von Weißenborn in Richtung Eschwege unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle, der Pkw ist mit 2500 Euro in Mitleidenschaft gezogen worden.

Eine 53-jährige Autofahrerin aus Waldkappel stieß am heutigen Mittwochmorgen um kurz vor 06.00 Uhr ebenfalls mit einem Reh zusammen, welches dadurch tödlich verletzt wurde. Am Auto der Frau, die zur Unfallzeit von Bischhausen in Richtung Waldkappel unterwegs war, entstand geringer Sachschaden.

Auf der Kreisstraße K 18 zwischen Willershausen und Pferdsdorf ist am Mittwochmorgen ein 39-jähriger Autofahrer aus Herleshausen ebenfalls mit einem Reh zusammengestoßen, welches anschließend in den Wald davonlief. Der Schaden am Auto ist noch nicht abschließend beziffert.

Mit einem Dachs kollidierte außerdem ein 50-jähriger Autofahrer aus Treffurt, der am Dienstagabend um kurz vor 23.30 Uhr auf der B 452 von Reichensachsen in Richtung Eschwege unterwegs war. Der Dachs verendete nach dem Unfall, der Schaden am Auto wird mit 3000 Euro angegeben.

Nachträglich angezeigt wurde zudem ein Wildunfall von Dienstagmorgen, der sich gegen 05.30 Uhr auf der B 7 zwischen Rittmannshausen und Ifta ereignet hat. Hier ist eine 30-jährige Autofahrerin aus Eschwege mit einem Hasen kollidiert, der anschließend von der Unfallstelle verschwand. Der Schaden am Pkw der Frau beläuft sich auf 500 Euro.

Verkehrsunfallfluchten; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Großraumparkplatz bei der Werrataltherme/Rhenanusklinik in der Straße „Am Gradierwerk“ in Bad Sooden-Allendorf ist am Dienstagvormittag mutmaßlich gegen 11.20 Uhr ein weißer VW Polo von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein-bzw. Ausparken beschädigt worden. Anschließend verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Der entstandene Schaden bei dem VW Polo liegt bei 1500 Euro. Von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden ist auch ein geparkter weißer VW Golf auf dem Parkplatz in der Schildgasse in Eschwege. Ereignet hat sich der Vorfall am Dienstagmittag mutmaßlich gegen kurz vor 12.00 Uhr. Der Spurenlage nach zu urteilen könnte der Schaden am vorderen linken Kotflügel des VW durch ein unbedachtes Türöffnen vom Fahrer eines anderen, linksseitig parkenden/haltenden Pkw entstanden sein. Der Schaden an dem Golf beläuft sich auf 1000 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizei in Eschwege um Hinweise zum Verursacher unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

71-jähriger Autofahrer verursacht Schaden auf Tankstellengelände und flüchtet

Wegen Verkehrsunfallflucht muss sich jetzt ein 71-jähriger Autofahrer aus Sontra verantworten, der nach einem angerichteten Schaden vom Unfallort geflüchtet ist. Wie die polizeilichen Ermittlungen der Polizei Sontra ergaben, soll der Mann am Dienstagvormittag gegen 11.36 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Fuldaer Straße in Sontra beim Überfahren eines Bordsteins gegen die Abdeckung der Wasser-/Stromversorgung einer Waschbox gefahren sein. Dadurch verursachte der Fahrer einen Schaden von 300 Euro. Anschließend soll der Mann das Gelände verlassen haben, ohne den angerichteten Schaden zu melden. Der 71-Jährige konnte von den Beamten jedoch zeitnah ermittelt werden. Ihn erwarten nun Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 1000 Euro

Auf dem Parkplatz des KIK-Marktes in der Göttinger Straße in Sontra ist am Dienstagvormittag gegen 10.50 Uhr ein schwarzer Audi E-Tron 50 von einem anderen Pkw beim Ausparken beschädigt worden. Verursachendes Fahrzeug soll nach ersten Zeugenhinweisen ein hellblauer Mercedes A 160 (Kennzeichen bekannt) gewesen sein. Die Ermittlungen der Polizei Sontra zu der verantwortlichen Autofahrerin dauern aber noch an. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen werden mit 800 Euro (Audi) und 200 Euro (Mercedes) angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Jacke bei Feierlichkeit geklaut; Polizei sucht Zeugen

Den Diebstahl einer Jacke hat ein 23-Jähriger aus Witzenhausen am Montagabend zur Anzeige gebracht. Die Jacke wurde ihm im Rahmen einer privaten Feierlichkeit in Großalmerode im Vereinsheim des Hasenzuchtvereins in der Mühlenstraße von der Garderobe geklaut. In der Jacke befanden sich außerdem die Geldbörse u.a. mit Führerschein, Personalausweis, Bankkarten und Krankenkassenkarte, sowie ein Schlüsselbund. Der Stehlwert wird mit insgesamt 250 Euro angegeben. Ereignet hat sich der Diebstahl am vergangenen Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23.45 Uhr und 00.30 Uhr. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Gegen Verkehrszeichen geprallt; Schaden 250 Euro

Eine 60-jährige Autofahrerin aus Waldkappel ist gestern Vormittag aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen und mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Die Frau war gegen 11.15 Uhr auf der B 451 von Großalmerode in Richtung Trubenhausen unterwegs, geriet dann auf den Grünstreifen und kollidierte in der Folge mit dem Mast eines Verkehrszeichens. Dadurch entstand am Auto der Frau ein Schaden von 250 Euro, das Verkehrszeichen blieb unbeschädigt.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Umhängtasche; Polizei sucht Zeugen

Den Diebstahl ihrer Umhängetasche hat eine 60-jährige Frau aus Witzenhausen jetzt zur Anzeige gebracht. Die Tasche aus Plüschmaterial in Form eines Einhorns ist der Frau bereits am vergangenen Samstag zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr geklaut worden, als die Frau sich im Erlebnispark „Ziegenhagen“ im gleichnamigen Witzenhäuser Ortsteil aufhielt. Die Tasche war zeitweilig unbeaufsichtigt abgestellt, so dass unbekannte Täter diesen Umstand nutzten um die Tasche zu klauen. Der Stehlwert wird mit insgesamt 100 Euro angegeben, u.a. befanden sich Bargeld, Führerschein, Personalausweis, Krankenkassenkarte sowie Kreditkarten, Fahrzeugpapiere und diverse Schlüssel in der Tasche. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.