Einbruch in die Räumlichkeiten der evangelischen Gemeinschaft Neukirchen

TZ: Montag, 24.04.2023, 22:00 Uhr bis Dienstag, 25.04.2023, 18:05 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in die Räumlichkeiten der evangelischen Gemeinschaft Neukirchen in der Birkenallee in Neukirchen eingebrochen.

Die unbekannten Täter verschafften sich durch das Aufhebeln einer Terrassentür unberechtigt Zutritt zu den Räumlichkeiten. Auch ein Fenster wurde durch die unbekannten Täter beschädigt. Anschließend entwendeten die unbekannten Täter elektronische Gerätschaften. Der Stehlschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf 500,- EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.