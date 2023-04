Polizeieinsatz im Lauterbacher Landratsamt

Vogelsbergkreis (ots)

Polizeieinsatz im Lauterbacher Landratsamt

Lauterbach. Am Dienstagnachmittag (25.04.), gegen 16:20 Uhr, wurde die Polizei zu einer möglichen Gefährdungslage ins Landratsamt des Vogelsbergkreises in die Straße Goldhelg alarmiert. Hintergrund war die Androhung einer Selbstverletzung durch einen 39-jährigen Mann, die im Zusammenhang mit einem aufenthaltsrechtlichen Verfahren steht.

Bei Eintreffen vor Ort konnte die Polizei den 39-Jährigen in Begleitung eines weiteren Mannes im Eingangsbereich antreffen und vorläufig festnehmen. Hierzu mussten sie mit einfacher körperlicher Gewalt und unter Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht werden, da sie den polizeilichen Verfügungen nicht nachkamen.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen ergaben sich jedoch keine strafrechtlich- und gefährdungsrelevanten Erkenntnisse, sodass der Begleiter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen noch vor Ort entlassen wurde. Der 39-Jährige wurde hingegen zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in einer medizinischen Einrichtung vorgestellt.

Unterschlagung

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenhain. Vor einer Bäckerei in der Hauptstraße verlor eine Frau nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am Montag (24.04.), zwischen 16.30 und 17.15 Uhr, ihr Portemonnaie. Dieses wurde möglicherweise durch einen älteren Mann mit grauen Haaren, der von einer Zeugin auf Ende 60 geschätzt wird, gefunden und das Bargeld entnommen. Der Mann war mit einem blauen Kastenwagen unterwegs. Kurze Zeit später konnte der Geldbeutel an einer Bushaltestelle in Rixfeld aufgefunden werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden

Heringen. Am Dienstag (25.04.), gegen 11.25 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Vacha mit einem VW Golf die Landstraße 3172 von Harnrode kommend in Richtung Heimboldshausen und kam aus bislang unklarer Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach liegen. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 21.500 Euro.

Fahrerflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (25.04.), gegen 07.45 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Lohmühlenweg in aufsteigender Richtung und touchierte dabei in Höhe der Hausnummer 5 den am Fahrbahnrand geparkten blauen Audi A3 eines 59-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld am linken Außenspiegel. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem blauen Golf entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Philippsthal. Am Montag (24.04.), gegen 11.40 Uhr, kam es zwischen einer 56-jährigen Opel-Fahrerin und einer 84-jährigen Fahrrad-Fahrerin in der Straße „Am Zollhaus“ zu einem Zusammenstoß. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wollte die 56-Jährige von einem Grundstück auf die Straße auffahren, wobei sie die 84-Jährige erfasste. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall unter Alkohol

Bebr. Am Dienstag (25.04.), gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra die K 72 aus Richtung Hersfelder Straße kommend in Richtung Bebra-Weiterode. In Höhe der Ampelkreuzung stand verkehrsbedingt ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Ronshausen. Aus bislang unbekannten Gründen setzte der 62-Jährige sein Fahrzeug zurück und stieß dabei mit einem hinter ihm stehenden 59-jährigen Audi-Fahrer aus Bebra zusammen. In der Folge kollidierte der 62-Jährige auch mit dem vor ihm an der Ampel stehenden Pkw des 35-Jährigen. Da der 62-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschickt.

Pkw beschädigt

Bad Hersfeld (ots)

Ein vor einem Wohnhaus in der Wehneberger Straße abgestellter Pkw wurde zwischen Montagabend (24.04.) und Dienstagvormittag (25.04.) durch unbekannte Täter beschädigt. An dem roten Seat Ibiza entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

71-jähriger Mann aus Hünfeld kollidiert mit LKW und verstirbt an der Unfallstelle

Am Dienstag, dem 25.04.2023, um 16.27 Uhr kam es auf der A5 in Fahrtrichtung Norden im Bereich des Hattenbacher Dreieckes zu einem folgenschweren Unfall, bei dem ein 71-jähriger Porsche-Fahrer aus Hünfeld verstarb.

Im dortigen dreispurigen Bereich hatte sich auf dem zweiten Fahrstreifen ein LKW-Stau gebildet. Der PKW-Fahrer fuhr auf der Tangente zur A7 in Richtung Fulda. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam der PKW-Fahrer nach links von seinem Fahrstreifen ab und stieß mit der vorderen linken Fahrzeugecke gegen die hintere rechte Fahrzeugecke des Sattelaufliegers.

Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Porsche völlig zerstört und kam auf dem Standstreifen, quer zur Fahrbahn, zum Stehen.

Sofort hinzugezogene Rettungskräfte konnten das Leben des PKW-Fahrers nicht mehr retten; dieser verstarb an der Unfallstelle.

Der Sattelauflieger des am Unfall beteiligten Fahrzeuges wurde durch den Aufprall ebenfalls so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge wurden die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 6 km Länge.

Die Absicherung der Unfallstelle wurde im Ersten Angriff durch die Feuerwehr Kirchheim und im weiteren Verlauf durch die Autobahnmeisterei Alsfeld übernommen.

Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro, Sachschaden am Sattelauflieger ca. 15.000 Euro und die Schäden an den Einrichtungen der Autobahn GmbH lagen bei ca. 1.000 Euro.

Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis ca. 22.00 Uhr.