Main-Taunus: Die Polizei-News

Taschendieb bestiehlt ältere Dame, Hofheim, Hauptstraße, 25.04.2023, 13:15 Uhr

(da)Die Hilfsbedürftigkeit einer älteren Dame nutze ein Taschendieb am Dienstag in Hofheim aus. Die Dame wollte gegen 13:15 Uhr in ein Taxi in der Hauptstraße einsteigen, als sich ihr der bisher unbekannte Täter näherte und anbot, beim Einsteigen in ein Taxi behilflich zu sein. Hierbei entwendete dieser unbemerkt das Portemonnaie der Dame aus einem Stoffbeutel, der an ihrem Rollator hing und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Die Geschädigte konnte den Dieb als ca. 50 Jahre alt, 180-190cm groß mit einem hellen, langärmeligen Oberteil beschreiben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

Drogenfahrt auf E-Scooter beendet, Hattersheim, Dürerstraße, 25.04.2023, 15:30 Uhr

(da)Am 25.04.2023 stellten Polizeikräfte der Polizeistation Hofheim im Rahmen von Kontrollmaßnahmen einen 26-Jährigen fest, der unter dem Einfluss von Drogen auf einem E-Scooter in der Dürerstraße unterwegs war. Dieser zeigte sich jedoch mit der Kontrolle nicht einverstanden und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Auf seiner Flucht warf er den E-Scooter noch in ein in der Nähe befindliches Gebüsch, bevor er durch die Polizeibeamten festgenommen werden konnte. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsermittlung stellte sich zusätzlich heraus, dass das Versicherungskennzeichen seines Scooters nicht zugelassen war. Aufgrund dieser Umstände musste der nunmehr Beschuldigte die Beamten auf die Polizeistation Hofheim begleiten, wo entsprechende Strafanzeigen gefertigt wurden.

Gartenhütte in Sulzbach aufgebrochen, Sulzbach, Jahnstraße, 08.04.2023, 16:00 Uhr bis 25.04.2023, 08:30 Uhr

(da)Am 25.04.2023 gegen 08:30 Uhr musste ein Pächter eines Gartengrundstücks in der Jahnstraße in Sulzbach feststellen, dass in eben dieses eingebrochen worden war. Unbekannte hatten gewaltsam die dort befindliche Gartenhütte aufgebrochen und hierdurch einen Sachschaden in Höhe von 300EUR verursacht. Laut ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Da der Pächter sein Grundstück nicht täglich nutzt, ist derzeit von einem Tatzeitraum vom 08.04.2023, 16:00 Uhr bis 25.04.2023, 08:30 Uhr auszugehen. Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter 06196 / 9695-0 entgegen.

Diebstahl auf Baustellengelände, Hochheim, Breslauer Ring, 21.04.2023, 03:00 Uhr

(da)Unbekannte verschafften sich am Freitag unbefugt Zutritt zu einem Baustellengelände in Hochheim und entwendeten dort Baumaterial sowie Werkzeug. Nach ersten Ermittlungen gelangten die Täter gegen 03:00 Uhr morgens über einen Bauzaun am Breslauer Ring auf das dortige Gelände einer Schule, an der derzeit Baumaßnahmen vollzogen werden. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume des Schulgebäudes und entwendeten Werkzeug sowie diverse Kabel im Wert von insgesamt ca. 2.000EUR. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Flörsheim nimmt Hinweise zur Tat bzw. den Tätern unter 06145 / 5476-0 entgegen.

Einbruch in Gewerbe in Liederbach, Liederbach-Oberliederbach, Höchster Straße, 24.04.2023, 18:00 Uhr bis 25.04.2023, 12:30 Uhr

(da)In der Nacht auf Dienstag entwendeten Unbekannte Bargeld sowie Elektronikartikel aus einem Gewerbegebäude in Liederbach. Demnach verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Objekt in der Höchster Straße und beschädigten hierbei mehrere Fenster sowie die Eingangstür des Verkaufsraums. In den Innräumen angelangt, durchwühlten sie sämtliche Schränke der Verkaufsräume sowie des Büros. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung mit Stehlgut im Wert von ca. 3.000EUR. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird mit der gleichen Summe beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen.

E-Bike gestohlen, Liederbach-Niederhofheim, Heidestraße, 20.04.2023, 21:00 Uhr bis 22.04.2023. 12:00 Uhr.

(da)In der vergangenen Woche wurde ein E-Bike in Liederbach-Niederhofheim entwendet. Der Geschädigte hatte sein Rad am Donnerstag gegen 21:00 Uhr an einen Fahrradständer in der Heidestraße angeschlossen. Als er am Samstag gegen 12:00 Uhr sein Fahrrad wieder abholen wollte, fand er nur noch den leeren Fahrradständer vor. Das E-Bike samt Fahrradschloss wurde entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Kelkheim unter 06195 / 6749-0 entgegen.

Wollen Sie Ihr Fahrrad gegen Diebstahl schützen, dann schauen Sie auf einer der nächsten kostenlosen Fahrradcodieraktionen vorbei. Die nächsten Termine finden Sie im Veranstaltungskalender der hessischen Polizei unter https://www.polizei.hessen.de/service/veranstaltungen/.