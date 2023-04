Wiesbaden: Die Polizei-News

Große Menge Bargeld bei Raser sichergestellt, Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 26.04.2023, 02:25 Uhr

(wie) Die Autobahnpolizei stellte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine

große Menge Bargeld bei einem Raser auf der A3 bei Niederhausen sicher. Eine

Zivilstreife hatte auf der Autobahn einen Audi RS3 bei einer

Geschwindigkeitsüberschreitung gefilmt und zur Kontrolle am Parkplatz Theißtal

angehalten. Der 25-jährige Fahrer war bei erlaubten 100 km/h mit 182 km/h

gemessen worden. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs und der zwei Mitfahrer fanden

die Beamten 150.000 EUR unter einer Fußmatte. Da die Männer keine

nachvollziehbaren Angaben zu der Menge an Bargeld machen konnten, wurde dieses

nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachtes der Geldwäsche

sichergestellt. Da der marokkanische Fahrer zudem keinen Wohnsitz in Deutschland

hatte, musste er für die Geschwindigkeitsüberschreitung eine Sicherheitsleistung

von 1.400 EUR hinterlegen. Die Kriminalpolizei ermittelt, die Männer durften

ihre Fahrt anschließend fortsetzen.

Betrunken, berauscht und mit verbotenen Gegenständen unterwegs, Autobahn 66, Wiesbadener Kreuz / Amöneburger Kreisel, Dienstag, 25.04.2023, 23:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend machte ein Autofahrer auf der A 66 mit einer auffälligen

Fahrweise auf sich aufmerksam. Dies führte letztlich zu einem umfangreichen

Ermittlungsverfahren und mehreren Sicherstellungen zu seinem Nachteil. Gegen

23:00 Uhr fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer beim Befahren der A 66 von

Frankfurt nach Wiesbaden kurz vor dem Wiesbadener Kreuz ein dunkler BMW X2 auf,

dessen Fahrer mehrfach und ohne ersichtlichen Grund die Fahrspuren wechselte.

Der Mitteiler setzte sich kurzerhand hinter das Fahrzeug und informierte die

Autobahnpolizei. Einer Streife gelang es schließlich den BMW samt Fahrer im

Bereich des „Amöneburger Kreisel“ zu kontrollieren. Schon beim Öffnen des

Fahrzeugs stieß den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Durchgeführte

Tests beim 46-jährigen serbischen Fahrzeugführer zeigten schnell, dass er mit

mindestens 1,6 Promille zu viel getrunken und auch zuvor Marihuana konsumiert

hatte. Als die Polizisten dann das Fahrzeug genauer in Augenschein nahmen,

fanden sie diverses Werkzeug, eine Sturmmaske, ein Pfefferspray, Handschuhe

sowie Patronen einer Schreckschusswaffe. Darüber hinaus entdeckten die Beamten

Betäubungsmittel in der Tasche des Mannes. Die Gegenstände wurden

sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erhoben die Beamten eine

Sicherheitsleistung und fuhren ihn für eine Blutentnahme zur Dienststelle. Diese

durfte er im Anschluss wieder verlassen.

In Rohbau eingedrungen – Festnahme,

Wiesbaden, Hermann-Löns-Straße, 26.04.2023, 00.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch gelang es der Wiesbadener Polizei mit Hilfe eines

aufmerksamen Anwohners drei mutmaßliche Baustellendiebe noch an Ort und Stelle

festzunehmen. Der Zeuge wurde gegen 00.20 Uhr auf drei verdächtige Personen in

einem Rohbau in der Hermann-Löns-Straße aufmerksam und verständigte daraufhin

die Polizei. Als die Polizeikräfte nur kurze Zeit später eintrafen, war das Trio

noch im Gebäude und konnte im weiteren Verlauf festgenommen werden. Die

Festgenommenen im Alter von 22, 22 und 36 Jahren wurden zwecks weiterer

Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwei von ihnen müssen sich darüber hinaus noch wegen aufgefundener

Betäubungsmittel verantworten.

Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Naurod, Stormstraße,

25.04.2023, 15.30 Uhr bis 16.50 Uhr,

(pl)In der Stormstraße in Naurod wurde am Dienstagnachmittag ein Wohnhaus von

Einbrechern heimgesucht. Die Täter versuchten zwischen 15.30 Uhr und 16.50 Uhr

in die beiden Wohnungen des Hauses einzubrechen und machten sich an einer

Terrassentür und an einem Fenster zu schaffen. Während es den Tätern gelang, die

Tür aufzuhebeln und aus der betroffenen Wohnung Bargeld und Schmuck zu

entwenden, brachen sie den zweiten Einbruchsversuch ab. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Diverse Fahrzeuge aus Lagerhalle gestohlen, Mainz-Amöneburg, Unterer

Zwerchweg, 13.04.2023 bis 25.04.2023, 21.45 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Lagerhalle in Amöneburg hatten es unbekannte Täter in

den vergangenen zwei Wochen auf die darin befindlichen Fahrzeuge abgesehen. Die

Täter öffneten gewaltsam die Hallentür und entwendeten alte Motorräder, einen

alten VW-Bus sowie einen Traktor im Gesamtwert von rund 45.000 Euro. Hinweise

nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Brennende Papiermülltonne,

Wiesbaden, Untere Matthias-Claudius-Straße, 25.04.2023, 20.30 Uhr,

(pl)In der „Untere Matthias-Claudius-Straße brannte am Dienstagabend eine

Papiermülltonne. Die brennende Tonne wurde gegen 20.30 Uhr festgestellt und von

der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu

melden.

Katalysator abmontiert und gestohlen, Wiesbaden, Moltkering, 25.04.2023,

06.30 Uhr bis 17.45 Uhr,

(pl)Am Dienstag waren im Moltkering zwischen 06.30 Uhr und 17.45 Uhr

Katalysatorendiebe zugange. Die Täter montierten den Katalysator eines geparkten

Opel Astra ab und ergriffen anschließend damit unerkannt die Flucht. Hinweise

nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540

entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Nachtrag zur Pressemeldung „Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines Busfahrers in Taunusstein“ (23. April 2023) – Täter identifiziert; ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

(mk) Wie am Sonntag bereits berichtet, kam es am frühen Samstagmorgen an einer

Bushaltestelle in der Berliner Straße in Taunusstein zu einer gefährlichen

Körperverletzung zum Nachteil eines Busfahrers. Im Rahmen der umfangreichen

Ermittlungen der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus konnten mittlerweile drei Tatverdächtige im Alter von 16, 16 und

22 Jahren identifiziert werden. Am gestrigen Dienstag konnte einer der beiden

16-Jährigen festgenommen und am heutigen Tag dem Haftrichter in Wiesbaden

vorgeführt werden, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden einen

Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an.

Person dreimal auffällig – Ingewahrsamnahme, Rüdesheim

am Rhein, Oberstraße, Europastraße, 25.04.2023, 11:30 Uhr, 12:15 Uhr

(mk) Am Dienstag fiel ein Mann in Rüdesheim gleich dreimal – darunter zweimal

jeweils wegen einer Straftat – auf und wurde letztendlich in Gewahrsam genommen.

Als erstes soll der Mann in der Oberstraße in Rüdesheim den Inhaber eines

dortigen Geschäfts, nach Betreten des selbigen, unvermittelt ins Gesicht

geschlagen, dabei herumgeschrien und sich danach entfernt haben. Dem

Geschädigten war der Mann namentlich bekannt. Es handelte sich laut seinen

Angaben um einen 35-Jährigen aus Rüdesheim. Noch während der

Sachverhaltsaufnahme wurde der Polizei mitgeteilt, dass der 35-Jährige nun im

Bereich des Marktplatzes in Rüdesheim randaliere. Vor Ort stellte sich heraus,

dass der Mann herumgeschrien haben und einer weiblichen Person hinterhergelaufen

sein sollte. Zu strafbaren Handlungen kam es nicht. Der 35-Jährige konnte vor

Ort und im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Gegen 12:15 Uhr

wurde die Polizei dann darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Mann – wie sich

später herausstellte, handelte es sich hier ebenfalls um den 35-Jährigen –

gerade in einen in der Europastraße in Rüdesheim befindlichen Lebensmittelmarkt

gekommen wäre, dort herumgeschrien und den Marktleiter bei dem Versuch ihn zu

beruhigen geschlagen habe. Im Rahmen der Fahndung konnte der 35-Jährige in der

Nähe angetroffen werden. Aufgrund seines gezeigten Verhaltens wurde er in

Gewahrsam genommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Versuchter Schockanruf,

Taunusstein, Hahn, 25.04.2023, 11:15 Uhr

(mk) Am Dienstagmorgen scheiterte ein Schockanruf im Versuchsstadium. Im

vorliegenden Fall kontaktierten Betrüger eine Seniorin aus Taunusstein-Hahn und

gaben sich wechselnd als Polizeibeamter und als Tochter der Geschädigten aus.

Schlussendlich wurde der Geschädigten seitens des vermeintlichen Polizeibeamten

mitgeteilt, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei

dem eine andere Frau schwer verletzt worden sein sollte. Diese Frau befinde sich

aktuell mit einer schweren Kopfverletzung auf der Intensivstation. Ihre Tochter

habe nun um 14:30 Uhr einen Termin bei einem Haftrichter in Wiesbaden. Abwendbar

sei die zu erwartende Untersuchungshaft nur mit der Zahlung einer Kaution in

Höhe von 50.000 Euro. Als die Seniorin darum bat mit der Staatsanwältin

verbunden zu werden, wurde sie in eine Wartschlange geleitet und das Gespräch

riss ab. Die Dame aus Taunusstein rief sodann ihren Ehemann und den Arbeitgeber

ihrer Tochter an, im Rahmen dessen sich herausstellte, dass es sich bei dem

Telefonat um einen Betrugsversuch handelte. Es entstand letztendlich kein

finanzieller Schaden.

In den vergangenen Wochen kommt es vermehrt zu Schockanrufen. Die Polizei rät

misstrauisch zu sein, sobald sich angebliche Verwandte oder andere Behörden,

egal über welches Medium, melden und um Geld bitten. Ganz besonders sollte

dieses Misstrauen vorhanden sein, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer

solchen Bitte kam und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person

persönlich erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem

Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an

Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die

Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen

und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei!

Verkehrsunfall mit Leichtverletzter,

B260, Gemarkung Heidenroth, 25. April 2023, 12:35 Uhr

(mk) Am Dienstag kam es auf der B260 zu einem Alleinunfall einer 59-Jährigen,

bei dem die Verursacherin selbst leicht verletzt wurde. Nach derzeitigen

Erkenntnissen befuhr die 59-Jährige mit ihrem Hyundai gegen 12:35 Uhr die B260

aus Richtung Kemel kommend in Fahrtrichtung Holzhausen an der Haide. Nach dem

Parkplatz am „Egenrother Stock“ kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach

rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum.

Der Verursacherin gelang es eigenständig ihr Fahrzeug zu verlassen. Dennoch

wurde sie leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwischen 12:50 Uhr und

13:20 Uhr wurde die B260 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Der

Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro.

Unfallfluchten am Wochenende,

Taunusstein-Wehen, Weiherstraße, Taunusstein-Hahn, Altensteiner Straße, Samstag,

22.04.2023, 09:00 Uhr bis Sonntag, 23.04.2023, 21:00 Uhr

(fh) Am zurückliegenden Wochenende ereignete sich in den Taunussteiner

Stadteilen Wehen und Hahn jeweils eine schadensträchtige Verkehrsunfallflucht.

Zunächst zeigte der Besitzer eines schwarzen Audi Q5 an, dass sein zwischen

Samstagmorgen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Weiherstraße abgestelltes Fahrzeug

beschädigt worden war. Eine bislang unbekannte Person hatte wohl verursacht in

eine Parklücke vor dem Audi einzuparken und diesen dabei an der Fronstoßstange

gestreift. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 2.000

Euro. Am darauffolgenden Tag kam es einen Ort weiter zu einer weiteren

Verkehrsunfallflucht. Diesmal In der Altensteiner Straße. Dort wurde ein grauer

Skoda Fabia an der hinteren rechten Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Der

Fahrer oder die Fahrerin des Unfallfahrzeugs stieg zwar aus und hinterließ einen

Zettel am beschädigten Skoda, dieser war jedoch zu unleserlich geschrieben. Im

Anschluss entfernte er oder sie sich vom Unfallort. Dieser Fall zeigt, dass das

bloße Hinterlassen von Personalien an einem beschädigten Fahrzeug nicht zulässig

ist. Sollten sie einen Unfall verursachen, bei dem das Gegenüber nicht vor Ort

ist, warten sie zunächst an der Unfallstelle und informieren sie dann die

Polizei!

Hinweise zu beiden Unfällen nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.