Bergstrasse

Lorsch: 88-jährige Vermisste tot aufgefunden

Lorsch (ots) – Nachdem seit Sonntagabend (23.04.) nach einer 88-jährigen Frau

aus Lorsch gesucht wurde, ist nun am Mittwochmittag (26.04.) in der Weschnitz,

zwischen Lorsch und Einhausen, eine tote Person aufgefunden worden. Erste

Ermittlungen lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um die Vermisste handelt.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Bensheim-Auerbach: Strafanzeige wegen räuberischem Ladendiebstahl

Bensheim (ots) – Ein 21-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am

Dienstagabend (25.04.) wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls in einem

Verfahren strafrechtlich verantworten.

Kurz vor 21.00 Uhr wurde die Polizei wegen eines renitenten Ladendiebs in einem

Einkaufsmarkt in der Wilhelmstraße alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen

hatte der Tatverdächtige zuvor einen Einkaufswagen samt Süßwaren und weiteren

Lebensmittel entwendet und wollte mit diesem das Geschäft verlassen. Ein

Mitarbeiter, der den Diebstahl bemerkt hatte und ihn aufhalten wollte, versuchte

der 21-Jährige anschließend zu schlagen und zu treten. Zudem bedrohte und

beleidigte er den Mann. Schließlich konnte der Verdächtige von ihm überwältigt

und der Polizei übergeben werden. Der Marktmitarbeiter wurde hierbei leicht

verletzt.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei lädt zur Auftaktveranstaltung kommenden Samstag ein / „Finger weg – mein Rad ist polizeilich registriert“ / Freie Plätze für Fahrradcodierung noch vorhanden (FOTO)

Darmstadt (ots) – Interessierte sind herzlich eingeladen, beim Fahrradtag des

Polizeipräsidiums Südhessen kommenden Samstag, den 29. April, in der Zeit von

10-16 Uhr auf dem Luisenplatz, vor der dortigen Sparkasse (Rheinstraße 10-12),

sich zu informieren oder direkt das Fahrrad codieren oder registrieren zu

lassen.

Die Registrierung bedarf keiner vorigen Anmeldung. Für die Codierung ist eine

Anmeldung erforderlich. Aktuell sind noch freie Plätze vorhanden. Wer demnach

sein Bike codieren lassen möchte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer

06151/969-40444 werktags von 10 bis 14 Uhr anzumelden. Für beide Verfahren wird

ein Ausweisdokument, der Eigentumsnachweis und das Rad selbst benötigt.

Wer sich lediglich über die Möglichkeiten zum Diebstahlschutz informieren

möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen und kann sich von unseren Fachexperten

am Präventionsstand Informationen einholen.

Das neue Service-Angebot zur Fahrradregistrierung des Polizeipräsidiums

Südhessen ist ein innovativer und effektiver Weg, um Fahrräder vor Diebstahl zu

schützen. Im Gegensatz zur Fahrradcodierung, bei der eine Gravur in den Rahmen

des Fahrrads geprägt wird, gibt es bei der Fahrradregistrierung keine

Beschädigung am Rahmen, wodurch alle Arten von Fahrrädern registriert werden

können. Die Erfassung der Fahrräder erfolgt in einer polizeilichen Datenbank,

was im Falle eines Diebstahls eine schnelle Zuordnung des rechtmäßigen Besitzers

ermöglicht, auch wenn der Verlust noch nicht bemerkt oder angezeigt wurde.

Hinweis für Medienvertreter: Über eine Teilnahme und Berichterstattung

Ihrerseits würden wir uns sehr freuen und laden Sie herzlich zur

Auftaktveranstaltung in Darmstadt ein. Gerne können Sie auch ihr Rad mitbringen

und registrieren lassen. Für O-Töne steht an diesem Tag Polizeivizepräsident

Rudi Heimann zur Verfügung.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim: An Haustüren geklingelt und Geld gefordert /

Polizei nimmt 53-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Griesheim (ots) – Am Mittwochmorgen (26.4.) meldete sich eine Anwohnerin aus der

Wilhelm-Leuschner-Straße bei der Polizeistation in Griesheim. Sie gab an, dass

bei ihr gegen 7.30 Uhr ein Mann geklingelt hat, der sich verdächtig verhalten

haben soll. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Mann, soll nach aktuellem

Kenntnisstand an mehreren Haustüren geklingelt und sich im nachfolgenden

Gespräch als Nachbar ausgegeben haben. Im Anschluss forderte er Bargeld, weil er

sich ausgeschlossen haben soll. Nach Beendigung des Gesprächs entfernte sich der

Mann fußläufig.

Sofort begab sich eine Streife in die Fahndung. Schließlich konnten die

Ordnungshüter den beschriebenen Verdächtigen, einen 53 Jahre alten Mann,

antreffen und kontrollieren. Wie sich im Zuge der weiteren Ermittlungen

rausstellte, war ein ähnlich gelagerter Fall bereits Anfang April in der

Frankfurter Straße bei der Polizei angezeigt worden.

Der 53-jährige Tatverdächtige musste im Anschluss die Polizeistreife begleiten.

Im Rahmen der weiteren Befassung, räumte der Festgenommene die Taten ein. Er

wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts

des Betruges verantworten müssen.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den

Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür

nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie

Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine

Vertrauensperson anwesend ist.

Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen

Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die

Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür

gegenseitig Beistand zu leisten.

Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten –

beispielsweise durch Falschgeld – betrogen werden.

Wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt, scheuen Sie sich nicht davor den Notruf

der Polizei 110 zu wählen.

Ober-Ramstadt/Rohrbach: Einbruch in Imbissladen / Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt/Rohrbach (ots) – Nachdem sich im Zeitraum zwischen Sonntagabend

(23.4.) und Dienstagvormittag (25.4.) ein Einbruch in einen Imbissladen in der

Brunnenstraße zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge, gelangten die Unbekannten unter Anwendung von

Gewalt ins Innere des Lokals. Dort entwendeten sie unter anderem Getränke,

Bargeld und Aufbewahrungsboxen. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das

Weite. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweis geben kann, wird gebeten, sich

beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer

06154/6330-0 zu melden.

Gross-Gerau

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Rüsselsheim am Main (ots)

Am Sonntag, den 16. April zwischen 06:00 und 06:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eines weißen Kompaktwagens beim Befahren der Zeppelinstraße /Ecke Friedrich- Engels Straße in Rüsselsheim eine Gartenmauer. Etwa 300 Euro wird dem Eigentümer die Reparatur/Instandsetzung der Gartenmauer kosten.

Hinweise auf den/die Unfallverursacher(in) nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Tel.: 06142/ 696 -0 entgegen.