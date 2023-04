Unfallverursacher steht unter Alkoholeinfluss (Foto)

Klingenmünster B48 (ots) – Am Dienstag 25.04.23 gegen 16:35, kam es an der Einmündung B48/ L508 zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jährige Fahrer eines Pkw Opel missachtete beim Linksabbiegen von der B48 aus Richtung Klingenmünster den Vorrang eines aus Richtung Eschbach entgegenkommenden 58-jährigen Skoda-Fahrers.

Der Unfallverursacher stand mit 0,65 Promille unter Alkoholeinfluss. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung

Edenkoben (ots) – Am MIttwoch 26.04.2023 im Zeitraum von 07:45-13 Uhr, wurden im Dienstgebiet der Polizei Edenkoben durch hiesige Beamte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit durchgeführt. Kontrollörtlichkeiten waren unter anderem die Staatsstraße in Edesheim, die L 516 in Bereich Walsheim sowie die Weinstraße in Edenkoben im dortigen Schulbereich.

Im Rahmen der Kontrollen kam es zu insgesamt 20 Geschwindigkeitsüberschreitungen, welche vor Ort verwarnt oder dementsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden. Unter anderem wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz mit einem E-Scooter festgestellt. Das nicht versicherte Fahrzeug wurde sichergestellt und gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Bad Bergzabern (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Bad Bergzabern vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich der falschen Polizeibeamten handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.