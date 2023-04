Auseinandersetzung auf Stiftsplatz – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagabend 25.04.2023 in der Innenstadt unterwegs waren und am Stiftsplatz eine Beobachtung gemacht haben. Hier soll es gegen 20 Uhr zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen sein. 2 junge Männer meldeten nachträglich der Polizei, dass sie sich um diese Zeit an dem öffentlichen Platz aufhielten, als sie ohne erkennbaren Grund von einer Gruppe angegriffen wurden.

Einer der beiden 18-Jährigen sei von 2 Männern geschlagen worden. Als der andere 18-Jährige eingreifen und helfen wollte, habe er von einem dritten Mann mehrere Faustschläge ins Gesicht erhalten. Erst als sich die beiden Angegriffenen mit Pfefferspray zur Wehr setzten, habe die Gruppe von ihnen abgelassen und sei geflüchtet.

Näher beschreiben konnten die beiden jungen Männer die Täter nicht. Die Polizei bittet deshalb um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

Patient gesucht – Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 35-Jährige war am Dienstagnachmittag von einer Streife mit einer blutenden Platzwunde am Kopf aufgegriffen und ins Krankenhaus gebracht worden. Dort verschwand er jedoch am späten Abend, ohne die Ärzte zu informieren.

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann Hilfe benötigt, wurde nach ihm gesucht. Fündig wurden die Polizeibeamten in seiner Wohnung und das in doppelter Hinsicht: Nicht nur der 35-Jährige hielt sich dort auf, in den Räumen wurde auch eine grüne pflanzliche Substanz festgestellt. Dabei handelte es sich um Cannabis. Dieses wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereits am Nachmittag waren Polizeibeamte während einer Streifenfahrt in der Medicusstraße auf einen jungen Mann aufmerksam geworden. Weil die Polizisten den Verdacht hatten, dass der Mann gerade einen Joint raucht, wollten sie ihn kontrollieren. Als dieser jedoch das Polizeifahrzeug erkannte, ergriff er die Flucht in Richtung Albertstraße. Die Beamten folgten ihm und konnten unterwegs sehen, wie der Mann seine „Zigarette“ in ein Gebüsch warf.

Kurz darauf konnte er gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Seine weggeworfene Zigarette entpuppte sich tatsächlich als Joint. Dieser wurde sichergestellt. Auf den 21-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige zu. |cri

Kaiserslautern: Anzeige wegen „Strom-Diebstahl“

Kaiserslautern (ots) – In einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet hat ein Bewohner unberechtigt Strom vom Sicherungskasten der Hausgemeinschaft abgezapft. Der „Energie-Diebstahl“ fiel am Montag 24.04.2023 auf. Vom Keller reichte ein Stromkabel in die

Wohnung des 44-Jährigen.

Wie sich herausstellte, war dem Mann wegen unbezahlter Rechnungen der Strom abgestellt worden. Der Bewohner konnte von der Polizei nicht angetroffen werden.

Das Stromkabel wurde entfernt. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der Entziehung elektrischer Energie auf. |erf

Fahrrad aus Hausflur gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße ist ein Fahrrad gestohlen worden. Es handelt sich um ein Herren-Mountainbike der Marke Cube mit schwarz-grauem Rahmen und rotem Flaschenhalter an der unteren Stange.

Wie die Eigentümerin am Dienstag der Polizei meldete, hatte sie das Fahrrad am Montagabend gegen 20.40 Uhr im Hausflur ungesichert abgestellt. Am nächsten Morgen stellte sie gegen 6.15 Uhr fest, dass es nicht mehr da war. Zu diesem Zeitpunkt sei die Hauseingangstür nicht richtig verschlossen gewesen, so dass unklar ist, wer alles Zugang zum Haus hatte. Eine erste Befragung in der Nachbarschaft ergab keine Hinweise auf mögliche Täter.

Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Mountainbike davonfuhr, oder die wissen, wo das Fahrrad inzwischen steht, können unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufnehmen. |cri

Einbruch in Freizeiteinrichtung

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben in der Nacht zum Montag eine Freizeiteinrichtung im Stadtteil Einsiedlerhof heimgesucht. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem Täter aus. Er gelangte durch die Eingangstür in den Bistrobereich. Der Unbekannte löste Alarm aus und ergriff vermutlich deshalb die Flucht.

Beute machte der Täter offensichtlich keine. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Trickdiebinnen bieten Putz- oder Näharbeiten an

Kaiserslautern (ots) – Trickdiebinnen haben am Mittwoch eine Frau im Stadtgebiet hereingelegt. Die beiden unbekannten Frauen klingelten kurz nach 10 Uhr an der Tür der Seniorin und boten ihre Dienste für Putz- oder Näharbeiten an.

Weil die 82-Jährige sich die Telefonnummer der Damen notieren wollte, bat sie diese hereinzukommen. Dort gelang es den Frauen, ihr Opfer unter einem Vorwand abzulenken. Erst nachdem die beiden Unbekannten die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die Seniorin fest, dass sie bestohlen worden war: Es fehlten mehrere Schmuckstücke.

Täterbeschreibung:

Beide Frauen waren zwischen 50-60 Jahre alt und sprachen mit osteuropäischem Akzent.

Eine war eher klein, etwa 1,50 bis 1,60 Meter, hatte eine normale Figur und trug eine

schwarze Samtkappe auf dem Kopf.

schwarze Samtkappe auf dem Kopf. Die andere war etwas größer, ungefähr 1,70 Meter, eher korpulent und war bekleidet mit einer hellen Jacke und einem Kopftuch.

Zeugen, denen das Frauen-Duo möglicherweise ebenfalls im Stadtgebiet aufgefallen ist, oder die auch Besuch der beiden Unbekannten hatten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Telefon 0631 369-2620, zu melden. |cri

Einbrecher nehmen Spendenbox mit

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag an einem Fast Food Restaurant in der Mainzer Straße ein Fenster aufgehebelt. Am frühen Morgen entdeckte ein Mitarbeiter den Einbruch und stellte fest, dass eine Spendenbox mit Münzgeld verschwunden ist.

Der angerichtete Sachschaden dürfte um ein Vielfaches höher sein als der Wert der Beute. Schätzungen des Schadens belaufen sich auf 1.000 Euro. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Einbrecher gegen 05.15 Uhr zuschlugen.

Nähere Hinweise gibt es bislang nicht. Zeugen, die zur fraglichen Zeit eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2620 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen. |cri

Schulsachen geklaut

Kaiserslautern (ots) – Schulsachen haben sich zwei junge Ladendiebe am Dienstag in der Zollamtstraße auf illegale Art besorgt. Das 14-jährige Mädchen und ihr jüngerer Bruder steckten mehrere Füller, ein Füller-Set, ein Mäppchen und Batterien in ihre Rucksäcke und wollten das Geschäft verlassen, ohne dafür zu bezahlen. Sie flogen aber auf.

Bei der Durchsuchung ihrer Taschen wurde auch noch ein Teppichmesser gefunden und zusammen mit dem Diebesgut sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Geschwister an ihre Mutter übergeben. Das Haus des Jugendrechts ermittelt. |cri

Kreis Kaiserslautern

Einbrecher scheitern an Fenster

Queidersbach (ots) – Ein versuchter Einbruch ist der Polizei am Dienstag aus Queidersbach gemeldet worden. Unbekannte Täter haben demnach am vergangenen Wochenende versucht, in eine Wohnung in der Waldstraße einzudringen. Am Montagmorgen fielen die verräterischen Spuren auf: Die Täter hatten sich an einem Fenster zu schaffen gemacht.

Es war ihnen aber nicht gelungen, dieses aufzuhebeln. Gestohlen wurde nichts. Zurück blieb aber ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, denen zwischen Freitag, 13 Uhr und Montag, 12 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, die als Täter in Frage kommen, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Vorfahrt missachtet: 9.000 Euro Unfallschaden

Schopp (ots) – Auf der Bundesstraße 270 hat es am Montag an der Einmündung der Landstraße in Richtung Breitenau, in Höhe des Walzweihers, gekracht. Zwei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Menschen wurden nicht verletzt.

Zu dem Zusammenstoß war es kurz nach 08 Uhr gekommen. An der Einmündung beachtete ein 39-jähriger Autofahrer nicht die Vorfahrt. Der Mann war auf der Landstraße unterwegs und wollte auf die Bundesstraße einbiegen. Zeitgleich fuhr eine 53-Jährige in ihrem Auto auf der

Bundesstraße in Richtung Kaiserslautern.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 9.000 Euro. Bis die Autos abgeschleppt waren, regelte die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle. |erf