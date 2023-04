Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Montagnachmittag nach vorangegangenen Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe vorläufig festgenommen worden und befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des Verdachts des bandenmäßigen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft.

Der 33-jährige deutsche Staatsangehörige war nach umfangreichen Ermittlungen in den Fokus der Beamten des Drogendezernats geraten. Obwohl er versuchte hatte, seine Identität und seine Taten mithilfe vermeintlich abhörsicherer sogenannter Krypto-Handys zu verschleiern, klickten am Montag in Karlsruhe die Handschellen.

Die Ermittler stellten anlässlich der Festnahme unter anderem knapp 20 Kilogramm Amphetamin, sechs Kilogramm Marihuana, 800 Gramm Kokain sowie mehrere tausend Euro Bargeld sicher. Der Verdächtige leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand und verletzte hierdurch einen Beamten.

20-Jähriger nach Einbruch in Tankstelle in Untersuchungshaft

Karlsruhe-Durlach (ots) – Ein 20-jähriger Tatverdächtiger ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Durlach vorläufig festgenommen worden und wurde im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann am Dienstag gegen 00:15 Uhr in eine Tankstelle in der Killisfeldstraße eingebrochen sein. Bei seiner Flucht vom Tatort mit einem Fahrrad wurde er von Beamten des Polizeireviers Durlach verfolgt und letztlich festgenommen. Der 20-Jährige führte mutmaßliches Diebesgut in Form von Tabakprodukten und Alkoholika im Wert von knapp 100 Euro mit sich. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach geführt.

Nach Wildwechsel auf L 293 – Pkw kollidiert mit Streifenwagen

Karlsruhe (ots) – Ein leicht verletzter Pkw-Fahrer, eine leicht verletzte Polizeibeamtin sowie ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls unter Beteiligung eines Streifenwagens in der Nacht auf Dienstag auf der Landesstraße 293 bei Bauerbach.

Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich zwei Streifenwagen des Polizeireviers Bretten und der Verkehrspolizei gegen 00:55 Uhr auf dem Rückweg von der Aufnahme eines dienstlichen Verkehrsunfalls auf der L 553 bei Rohrbach am Giesshübel, bei welchem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Auf der L 293, kurz vor der Ausfahrt Bauerbach, musste der vorausfahrende Streifenwagen offenbar aufgrund eines die Fahrbahn kreuzenden Rehs bis zum Stillstand abbremsen. Zur Warnung anderer Verkehrsteilnehmer schalteten die Polizeibeamten daraufhin das Blaulicht ein. Während die dahinterfahrende Streife die Situation erkannte und rechtzeitig zum Stehen kam, kollidierte ein nachfolgender Dacia-Fahrer mit dem Polizeifahrzeug.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der 51-jährige Dacia-Fahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des verunfallten Streifenwagens wurde ebenfalls leicht verletzt und begab sich selbstständig in medizinische Behandlung. Ihr Beifahrer blieb unverletzt.

Der Sachschaden an dem Funkstreifenwagen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro. An dem Dacia entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Von der Bewohnerin überrascht ergriff ein bislang unbekannter Einbrecher am Montagmittag die Flucht aus einer Wohnung in Durlach-Aue. Gegen 12:30 Uhr nahm eine 69-jährige Frau verdächtige Geräusche aus dem Schlafzimmer ihrer Wohnung in der Ersinger Straße wahr. Beim Nachsehen ertappte sie einen Einbrecher auf frischer Tat, der sofort die Flucht aus einem geöffneten Fenster der Hochparterrewohnung ergriff.

Dabei stahl er die Handtasche der Geschädigten, in der sich neben einem geringen Bargeldbetrag überwiegend Bankkarten und Dokumente befanden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Die Bestohlene beschrieb den männlichen Täter als etwa 170 cm groß, dunkel gekleidet und mit einer ebenfalls dunklen Strickmütze auf dem Kopf.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch gegen 02:30 Uhr im Bereich des Bahnhofes in Bruchsal zwei Messgeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Die Messgeräte waren im Gleisbereich in etwa 3 m Höhe angebracht.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07251/726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Festnahme nach Verfolgungsfahrt – Zeugen gesucht

Ettlingen (ots) – Ein 33-jähriger Mann versuchte sich in der Nacht vom Dienstag 25.04.2023 auf Mittwoch 26.04.2023, einer Polizeikontrolle zu entziehen und lieferte sich hierbei eine Verfolgungsfahrt, an deren Ende er vorläufig festgenommen werden konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldete ein Zeuge der Polizei gegen 02 Uhr einen vermutlich betrunkenen Autofahrer im Bereich Ettlingen-Bruchhausen.

Die Beamten konnten daraufhin den beschriebenen Kleintransporter antreffen. Daraufhin sprang der Beifahrer aus dem Fahrzeug und rannte davon. Trotz der polizeilichen Weisung stehen zu bleiben, startete der Fahrer den Wagen und fuhr mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die Bundesstraße 3.

Hierbei geriet der Kleintransporter wiederholt auf die Gegenfahrbahn und gefährdete offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer. Im weiteren Verlauf befuhr der Verdächtige die Gegenfahrbahn und war zweitweise als „Falschfahrer“ auf der B3 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Auf Höhe des „Runden Plom“ kollidierte der Wagen mit der Leitplanke.

Der Fahrer flüchtete zu Fuß in den Wald.

Zur Fahndung nach den Personen setzte die Polizei neben mehreren Streifen auch einen Polizeihubschrauber ein. Im Zusammenspiel mit der Polizeihundestaffel sowie der Luftaufklärung des Hubschraubers gelang es, eine Person im Wald unweit der Unfallstelle zu lokalisieren. Schließlich konnte der 33-jährige rumänische Staatsangehörige vorläufig festgenommen werden.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Das Motiv seiner Flucht sowie die Identität des zweiten Mannes sind unter anderem derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Verkehrspolizei Karlsruhe bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte Verkehrsteilnehmer, sich unter der Rufnummer 0721/944840 zu melden.

Drogenfund bei Personenkontrolle

Malsch (ots) – Bei der Kontrolle von zwei Jugendlichen stellte die Polizei am Dienstag 25.04.2023 Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sicher. Der mutmaßliche Eigentümer des Rauschgifts wurde vorläufig festgenommen. Gegen 15:50 Uhr fielen einer Streife des Polizeipostens Malsch zwei junge Männer in der Hauptstraße in Malsch auf.

Da die Beamten während der anschließenden Personenkontrolle Cannabisgeruch bei einem der 15-Jährigen wahrnahmen, sollte dieser sowie seine mitgeführten Sachen durchsucht werden. Hiergegen wehrte sich der Jugendliche und er versuchte zu flüchten. Der Streife gelang es jedoch den Tatverdächtigen festzuhalten und ihn zu durchsuchen.

In seiner Jacken- und Umhängetasche fanden die Polizeibeamten schließlich rund 70g Haschisch sowie einen Schlagring. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellte die Streife weitere Betäubungsmittel sowie einen Teleskopschlagstock sicher.

Der 15-Jährige ist nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wieder auf freien Fuß entlassen worden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gemeinsames Sicherheitskonzept für eine sichere Bruchsaler Innenstadt

Bruchsal (ots) – Nach den positiven Erfahrungen aus den Vorjahren wird es auch im Jahr 2023

wieder während der warmen Frühjahrs- und Sommermonate eine verstärkte Präsenz von Polizei und Ordnungsamt in und um die Bruchsaler Innenstadt geben. Erfahrungsgemäß treffen sich vornehmlich in den Abendstunden Jugendgruppen und junge Erwachsene in der Bruchsaler Innenstadt, den umliegenden Parks und Grünflächen.

Da es hierbei in der Vergangenheit immer wieder auch zu Beschwerden aus der Bevölkerung unter anderem wegen Ruhestörungen und hinterlassenem Müll kam, ist das Ziel der Einsatzmaßnahmen „Sichere Innenstadt Bruchsal“ vor allem die Verhinderung solcher Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum. Nicht zuletzt soll damit auch das Sicherheitsgefühl der Bruchsaler Bürger weiter gefördert werden.

Mit Blick auf die erzielten Erfolge der letzten Jahre sowie der positiven Resonanz aus der Bevölkerung werden die Präsenzstreifen des Polizeireviers Bruchsals mit Unterstützung des Ordnungsamts der Stadt Bruchsal auch in diesem Jahr von Ende April bis voraussichtlich Ende Oktober durchgeführt. Der örtliche Fokus der Maßnahmen liegt dabei durchaus nicht nur auf der Bruchsaler Innenstadt.

Auch die umliegenden Stadtteile und Gemeinden werden in die Streifen von Polizei und Ordnungsamt eingebunden, sodass unbeschwerten, lauen Sommernächten, zumindest aus polizeilicher Sicht, hoffentlich nichts im Wege stehen wird.

Brand eines Bauwagens – Polizei sucht Zeugen

Pfinztal (ots) – Ein Bauwagen geriet am Montagabend in Pfinztal-Söllingen aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte ein Zeuge gegen 21 Uhr den brennenden Bauwagen nahe einer Haltestelle in der Straße Im Bahnwinkel und wählte den

Notruf. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte der bereits in Vollbrand stehende Bauwagen rasch gelöscht werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.