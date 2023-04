Kaiserslautern (ots) – Auf der Flucht vor einer aggressiven Frau hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am späten Dienstagabend die Polizei zu Hilfe gerufen. Wie der 44-Jährige kurz vor Mitternacht telefonisch meldete, war er mit der Bekannten in der Marktstraße in Streit geraten. Als sie ihn daraufhin körperlich attackierte und ihn schlagen wollte, ergriff der Mann die Flucht. Unterwegs verlor er seine Jacke, seine Brille und sein Handy.

Zuvor hatte er noch die Polizei verständigt. Die ausgerückte Streife konnte vor Ort die Beteiligten sowie 2 Zeugen stellen und auch die verlorenen Gegenstände wieder einsammeln.

Alle 4 Personen standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Die 22-jährige Täterin hatte laut Schnelltest einen Pegel von 2,71 Promille, das 44-jährige Opfer brachte es auf 1,63 Promille.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung konnten nicht geklärt werden.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 22-jährigen Frau ein Platzverweis für die Altstadt erteilt. Zudem wird gegen sie wegen Körperverletzung ermittelt.

Weil der 44-Jährige nach dem Vorfall über Atembeschwerden klagte, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen, der den Mann ins Krankenhaus brachte. |cri