Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch in Baustellencontainer

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 21.04.2023, 17:00 Uhr, bis 24.04.2023, 07:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in zwei Baustellencontainer in der Fronhofallee in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten die Vorhängeschlösser mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist bislang bekannt, dass eine Stihl Kettensäge und 2 Stihl Trennschleifer im Gesamtwert von 3500 Euro entwendet wurden. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Ampel beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) Am 24.04.2023 gegen 11:30 Uhr wurde eine Fußgängerampel in der Weinstraße in Kallstadt beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW wollte von der Freinsheimer Straße, nach rechts in die Weinstraße (B271) einfahren, beschädigte im Vorbeifahren die Fußgängerampel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Ampel entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen des LKW als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Da es sich um eine Firma mit Sitz im Ausland handelt, laufen aktuell die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers zum Unfallzeitpunkt. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Bad Dürkheim: E-Bike gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 24.04.2023 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr wurde ein, im Parkhaus der Klinik Sonnenwende, abgestelltes E-Bike entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Kettenschloß. Bei dem Damenrad handelte sich um ein Pedelec der Marke Cube, Modell Katmandu, 26 Zoll, Farbe Grau, 12 Gang Schaltung, mit Beleuchtung und einer grau orangenen Satteltasche. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3600 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Lambrecht: In der Mittagspause Anzeigen eingehandelt

Lambrecht/ Pfalz (ots) – In der Mittagspause Anzeigen eingehandelt hat sich ein 46-Jähriger aus Lambrecht, welcher am 26.04.2023 um 12:15 Uhr mit einem E-Scooter ohne Versicherungsplakette, in der Wiesenstraße in 67466 Lambrecht einer anlassabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt in seiner Mittagspause. Im Verlauf der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann gegenüber den eingesetzten Beamten falsche Personalien angab und unter dem Einfluss von THC stand. Der E-Scooter wurde sodann dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Dem Lambrechter wurde letztlich eine Blutprobe in hiesiger Dienststelle entnommen. Diesen erwartet nun ein Straf-, sowie zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren. Außerdem muss sich der Eigentümer des E-Scooters strafrechtlich verantworten, da dieser zuließ, dass dessen Bekannter den E-Scooter ohne Versicherungsschutz nutzte.

