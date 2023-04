Pfefferspray in Bus versprüht

Ludwigshafen (ots) – Drei Jugendliche versprühten am Montag 24.04.2023 gegen 21.30 Uhr, in einem Bus in der Sternstraße Pfefferspray. Als der Busfahrer die Tür öffnete, um den Bus zu lüften, flüchteten die Jugendlichen. Eine 22-Jährige erlitt dadurch Atemwegsreizungen.

Die Polizei wertet nun die Videoaufzeichnungen aus und sucht weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rennradfahrerin nach Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Eine 26-jährige Rennradfahrerin übersah am Montagabend (24.04.2023) einen anhaltenden PKW in der Mundenheimer Straße und fuhr auf diesen auf. Hierbei stürzte die 26-Jährige und verletzte sich.

Die Frau kam anschließend in eine Krankennhaus, wo sie medizinisch behandelt wurde. An PKW und Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 500 Euro.

Pedelec aus Treppenhaus gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten im Zeitraum vom 23.04.2023 bis 24.04.2023 ein Pedelec aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Ostpreußenstraße. Das blaue Pedelec war ordnungsgemäß angeschlossen und hatte einen Wert von 4.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621/963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz für Mai 2023

Präsidialbereich (ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt: 04.05.2023 im Bereich Speyer, 09.05.2023 im Bereich Ludwigshafen, 19.05.2023 im Bereich Maxdorf, 29.05.2023 im Bereich Frankenthal.

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt: 02.05.2023 im Bereich Kandel, 11.05.2023 im Bereich Eschbach, 17.05.2023 im Bereich Kandel, 23.05.2023 im Bereich Eschbach.

Im Bereich der Polizeidirektion Neustadt finden wie folgt Kontrollen statt: 12.05.2023 im Bereich Grünstadt, 15.05.2023 im Bereich Bockenheim, 24.05.2023 im Bereich Bad Dürkheim, 30.05.2023 im Bereich Haßloch.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.