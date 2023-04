„Dachhaie“ unterwegs

Berg (ots) – Am Montag 24.04.2023 kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Vorfall mit sogenannten „Dachhaien“. Diese bieten ihre Arbeiten an, wie die Reinigung der Dachrinne. Nachdem die Arbeiten beendet sind, wird allerdings ein weitaus höherer Betrag wie zuvor ausgemacht verlangt.

Die Polizei warnt vor solchen Angeboten und ruft dazu auf misstrauisch zu bleiben. Bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang solcher Angebote wenden sie sich an ihre zuständige Polizeidienstelle.

Geschwindigkeitskontrollen

Knittelsheim/Bellheim (ots) – Gestern Vormittag führten Germersheimer Polizisten gleich zwei Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Hauptstraße in Knittelsheim waren insgesamt 11 Autofahrer zu schnell unterwegs. Bei einer weiteren Kontrolle in der Postgrabenstraße in Bellheim hielten sich fünf Autofahrer nicht an die erlaubten 30 km/h.

Der „Spitzenreiter“ wurde mit 62 km/h gemessen. Zudem hatten weitere fünf Autofahrer ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Ein Handysünder ging den Beamten schließlich auch noch ins Netz.

Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Jockgrim (ots) – Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Verbandsgemeinde Jockgrim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da! Telefonnummer: 06341-287-0.