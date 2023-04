Verkehrsunfall am Doppelgymnasium- beteiligter Junge auf Fahrrad und Zeuge gesucht!

Speyer (ots) – Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem PKW am 24.04.2023 gegen 13:15 Uhr die Otto-Mayer-Straße in Richtung Doppelgymnasium. Rechtsseitig von ihr im Kurvenbereich befand sich ein ca. 12-14-jähriger Junge mit schwarzen Haaren auf ein Fahrrad auf dem Sattel sitzend und schien zu warten.

Als sich die 18-jährige in Höhe des Jungen befand, fuhr er plötzlich auf die Fahrbahn und kollidierte seitlich mit dem PKW. Er stürzte zu Boden. Als die PKW-Fahrerin sich nach dessen Befinden erkundigte, habe der Junge geantwortet „Alles okay“.

Anschließend habe ein bislang unbekannter männlicher Zeuge die 18-Jährige in ein Streitgespräch verwickelt und der Junge entfernte sich unbemerkt vom Unfallort. Auch der Zeuge ging ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Am Fahrzeug entstanden Kratzer auf der Motorhaube und im Bereich des Kotflügels. Bei dem Fahrrad des Jungen soll es sich um ein schwarzes Jugendbike gehandelt haben. Ein Schutzhelm soll über dem Fahrradlenker gehangen haben. Es ist nicht bekannt ob der Junge verletzt ist oder einen Sachschaden erlitten hat.

Wer konnte den Unfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Jungen geben? Hinweis bitte an die Polizei Speyer telefonisch Tel:06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

Kontrollen der Polizei

Speyer (ots) – Am Montag 24.04.2023 zwischen 09-13 Uhr kam es zu mehreren Kontrollstellen durch die Polizei. Die Verkehrskontrollen wurden in der Wormser Landstraße, der Spaldinger Straße, der Bahnhofstraße und in der Wormser Straße durchgeführt. Es wurden 19 Kraftfahrzeuge einer Verkehrskontrolle unterzogen und 26 Fahrräder kontrolliert.

Dabei stellten die Beamten eine Gurtverstoß fest und vier Fahrradfahrer und ein E-Scooter befuhren die falsche Fahrbahnrichtung und acht Fahrradfahrer verstießen gegen das Verbot der Einfahrt in die Einbahnstraße. Für die Fahrerin des E-Scooters wurde auf Grund eines fehlenden Versicherungsschutzes eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erfasst.

Bei den Fahrradkontrollen wurde der Fokus auf die ordnungsgemäße Benutzung der Fahrbahn und die Überprüfung, ob es sich bei dem Fahrrad um mögliches Diebesgut handeln könnte gelegt. Da die ordnungsgemäße Benutzung mit eine der Hauptunfallursachen zwischen Radfahrern, Fußgängern und Autofahrern ist, wird die Polizei Speyer weiter ein Auge auf diese Problematik haben, um brenzlige Situationen und Verkehrsunfälle weiter minimieren zu können.

Einbruch in Kindergarten

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 21.04.2023, 16:15 Uhr bis 24.04.2023, 07:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Notfalltür auf der Gebäuderückseite eines Kindergartens in der Wittelsbacherstraße auf. Im Innern brachen Sie die Tür zum Büro auf entwendeten einen Möbeltresor mit einem niedrigen 3-stelligen Bargeldbetrag. Außerdem wurden zwei Digitalkameras entwendet. Der Gesamtschaden dürfte sich auf 2.000 Euro belaufen.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen Tel. 06232/137-0 E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Polizeiliche Bilanz der Frühjahrsmesse 2023

Speyer (ots) – Im Zeitraum von Freitag 06.04.2023 bis Montag 23.04.2023, fand die Speyerer Frühjahrsmesse statt. Die Polizei Speyer begleitete das Fest im Rahmen umfangreicher Präsenzmaßnahmen und führte Jugendschutzkontrollen durch.

Aus polizeilicher Sicht ist eine positive Bilanz der Herbstmesse zu ziehen. Bei wetterbedingt schwankendem Besucheraufkommen kann insgesamt ein ruhiger Festverlauf attestiert werden. Das polizeiliche Einsatzaufkommen war mit insgesamt 16 Einsätzen, Jugendschutzkontrollen ausgenommen, deutlich geringer als bei der Frühjahrsmesse im Vorjahr, in welchem es noch 39 Einsätze waren.

Erfreulicherweise gingen mit der Frühjahrsmesse nach bisherigen Erkenntnissen keine Diebstähle einher.

Im Festverlauf waren insgesamt vier Körperverletzungen zu verzeichnen, die sich ausnahmslos an Freitagen und Samstagen in den Abendstunden ereigneten. Ganz überwiegend handelte es sich bei den Beteiligten um Jugendliche und Heranwachsende. In mindestens drei von vier Fällen lag bei den Beschuldigten oder Geschädigten Alkoholeinfluss vor. In einem Fall setzten bislang unbekannte Täter aus einer vierköpfigen Gruppe heraus unvermittelt ein Tierabwehrspray gegen einen 16-Jährigen ein.

In einem Fall schritt die Polizei bei einem Streit ein und nahm sich in weiteren zwei Fällen Randalierern an, sodass Auseinandersetzungen frühzeitig verhindert wurden. Im Festverlauf erteilten Polizeibeamte fünf Platzverweise und mussten einen 19-Jährigen an zwei Tagen in Gewahrsam nehmen, da er, jeweils stark alkoholisiert, Körperverletzungen beging und Gegenstände umherwarf.

Die Beamten leiteten außerdem drei Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz ein, da sie bei verschiedenen Personen geringe Mengen Cannabis, Kokain und MDMA sicherstellten. Außerdem brachten sie ein vermisstes Kind zurück und entnahmen einem drogenbeeinflussten Autofahrer, der von der Messe kam, eine Blutprobe.