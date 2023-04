Landau: Die Polizei-News

Bei Rot mit Bierflasche in der Hand Unfall verursacht und abgehauen – Zeugen gesucht

Landau (ots) – An der Kreuzung der L509 zur Johannes-Kopp-Straße beging am Montag, 15:15h ein ca. 25-30-jähriger Radfahrer eine Verkehrsunfallflucht. Trotz roter Ampel fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und einer aus Richtung Offenbach bevorrechtigten Pkw-Fahrerin in die Seite, wodurch Sachschaden entstand.

Hierbei fiel ihm eine Bierflasche zu Boden, er selbst setzte seine Fahrt aber unberechtigterweise in Richtung Arbeitsamt fort. Der Unfallflüchtige habe eine auffällige, rot/gelbe Oberbekleidung getragen. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau.

Beim Rangieren blauen Ford beschädigt und geflüchtet

Landau (ots) – Am Montag zwischen 13:45-15:25 Uhr hat ein noch unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren einen am rechten Fahrbahnrand in Richtung Godramstein geparkten Ford beschädigt. Anschließend ist der Täter davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

An dem blauen Ford, welcher ca. 10 Meter vor der Einfahrt in die Bodelschwinghstraße geparkt war, entstand Sachschaden am linken, vorderen Radkasten. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Landau.