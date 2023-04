Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Ein 45-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Montagabend gegen 20.45 Uhr ein Reh erfasst, als er auf der L 3424 von Röhrda in Richtung Langehain unterwegs war. Das Tier war später nicht mehr auffindbar. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf 800 Euro.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein 32-jähriger Autofahrer aus Herleshausen gegen 00.17 Uhr auf der Landesstraße L 3403 zwischen Reichensachsen und Oberhone mit einem Reh zusammengestoßen. Das Reh ist später verendet. Der Schaden am Pkw des Mannes wird mit 1000 Euro angegeben.

Ebenfalls mit einem Reh kollidiert ist auch ein 29-Jähriger aus Gudensberg, der am Dienstagmorgen gegen 06.30 Uhr mit einem Kleinbus von Sontra in Richtung Donnershag fuhr. Das Tier sprang unvermittelt aus einem Gebüsch auf das Fahrzeug und beschädigte u.a. die Windschutzscheibe. Der Schaden am Auto beläuft sich auf insgesamt 5000 Euro.

Zur nahezu gleichen Uhrzeit hat ein Autofahrer aus Witzenhausen heute Morgen auf der B 80 zwischen Witzenhausen und Gertenbach auch ein Reh erfasst, welches anschließend davonlief. Der Schaden am Fahrzeug wird hier mit 100 Euro angegeben.

Blumenkübel mit Pkw touchiert; Schaden 150 Euro

Einen Schaden von 150 Euro hat eine 43-jährige Autofahrerin aus dem Ringgau verursacht, als sie gestern Mittag gegen 13.00 Uhr aus Unachtsamkeit einen Blumenkübel touchierte. Die Frau wollte in Niederdünzebach in der Straße „Am Bache“ vom Fahrbahnrand ausparken und übersah dabei den besagten Blumenkübel. Die Schäden belaufen sich auf 50 Euro (Kübel) und 100 Euro am Pkw der Frau.

27-Jähriger verbringt nach vorausgegangener Körperverletzung die Nacht in der Gewahrsamszelle

Nach einem körperlichen Übergriff auf einen Familienangehörigen endete für einen 27-jährigen Mann der gestrige Abend in der Gewahrsamszelle der Eschweger Polizei. Gegen 20.40 Uhr wurden die Beamten zu einer im häuslichen Bereich befindlichen Auseinandersetzung in der Gemeinde Meißner gerufen, in deren Verlauf der stark alkoholisierte (2,3 Promille) 27-Jährige auf einen Familienangehörigen losging und diesen ins Gesicht schlug. Der Verletzte benötigte letztlich aber keine ärztliche Hilfe. Der 27-jährige Aggressor wurde zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle der Eschweger Polizei eingeliefert und muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Montagabend gegen 17.30 Uhr ein mintgrünes Mountainbike der Marke Ghost (Modell: Lanao 1,6 AL) im Wert von 480 Euro geklaut. Das Rad war von seinem Besitzer in der Steinstraße in Witzenhausen auf dem Gehweg bei der Musikschule abgestellt. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Zwei Kleinküchen aus Beherbergungsstätte geklaut; Polizei sucht Zeugen

Gestern Morgen ist der Diebstahl von zwei Kleinküchen bei der Polizei in Witzenhausen zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben Unbekannte in der Rainstraße im Witzenhäuser Ortsteil Dohrenbach aus dem Nebengebäude eines dort befindlichen „Gästehauses“ zwei neue und noch verpackte Kleinküchenzeilen, jeweils bestehend aus Hängeschrank, Ofen/Herd und Unterschrank, geklaut. Die Kleinküchen waren in dem Schuppengebäude auf Holzpaletten abgestellt. Der Stehlwert wird mit 875 Euro angegeben. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag 14.30 Uhr und Montagmorgen 08.30 Uhr. Die Beamten gehen aufgrund des sperrigen Diebesgutes davon aus, dass die Küchenmöbel mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des Bahnhofs Witzenhausen in der Nordbahnhofstraße hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein-bzw. Ausparken einen roten VW Passat an der hinteren, rechten Stoßstange beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Schaden an dem Passat beläuft sich auf 500 Euro. Ereignet hat sich der Vorfall am gestrigen Montag zwischen 07.30 Uhr und 17.40 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Parkrempler; Schaden 250 Euro

Ein 85-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen ist gestern Nachmittag gegen 14.30 Uhr beim Rangieren aus einer Parklücke mit dem geparkten Sprinter eines 55-Jährigen aus Hann. Münden kollidiert und hat dabei einen Schaden von insgesamt 250 Euro verursacht. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen.