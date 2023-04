Von der Spurensicherung bis zum Einsatztraining: Der Tag des Rechtsstaates im Polizeipräsidium Osthessen

Bei dem ein oder anderen Schüler klickten am Dienstagmorgen (25.04.) die Handschellen. Das Polizeipräsidium Osthessen hatte zum ersten Tag des Rechtsstaates geladen. Über 70 Schülerinnen und Schülern haben einen Platz ergattert und bekamen in einer rund fünfstündigen Veranstaltung Begriffe wie „Rechtsstaat“, „Gewaltenteilung“ und „Polizeiarbeit“ mit Leben gefüllt.

Wer denkt, dass es sich dabei um eine trockene Veranstaltung gehandelt hat, der täuscht. Denn von Beginn an wurden die Schülerinnen und Schüler mit einbezogen, stellten fleißig Fragen und erlebten Polizei hautnah. „Der Rechtsstaat ist die tragende Säule unserer Demokratie und bildet die Voraussetzung für Frieden, Freiheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, begrüßte Polizeipräsident Michael Tegethoff die Teilnehmer der Rabanus-Maurus- und Richard-Müller-Schule aus Fulda, den FOS-Praktikanten des Polizeipräsidiums Osthessen sowie die Schülerinnen und Schülern der Gesamtschule Geistal aus Bad Hersfeld. Was genau das bedeutet, bekamen die Jugendlichen von zahlreichen Experten des Präsidiums erklärt.

Polizei erleben und verstehen

Was sind Grundrechte? Wie funktionieren Gewaltenteilung und Rechtsstaat? Wie schafft der Rechtsstaat Möglichkeiten und Grenzen für die Polizei? Und welche Rechte – aber auch Pflichten – entstehen für die Bürgerinnen und Bürger? Auf diese und viele weitere Fragen bekamen die Teilnehmenden eine Antwort. Anhand eines fiktiven Fallbeispiels durchliefen sie in kleineren Gruppen mehrere Stationen. So durften sie ihr Können bei der Spurensicherung testen, durchlebten hautnah verschiedene Vernehmungs-Szenarien und wurden von den Einsatztrainern ein wenig ins Schwitzen gebracht. Polizei erleben und verstehen lautete die Devise. Das genau das gut bei den Schülerinnen und Schülern ankam, spiegelten sie zum Abschluss in ihrem Feedback wider.

Mit dem Polizeipräsidium Osthessen hat der Tag des Rechtsstaates – nach seinem Auftakt im Polizeipräsidium Frankfurt im Februar – nun seine zweite Station erreicht. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, der Justiz sowie des Kultusministeriums gibt es unter https://kultusministerium.hessen.de/programme-und-projekte/tag-des-rechtsstaates.

Haustür beschädigt

Schotten. Am frühen Dienstagmorgen (25.04.), etwa gegen 0.10 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Vogelsbergstraße ein. Hierdurch entstand Schaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Im Zeitraum von Samstag (15.04.), gegen 16 Uhr bis Samstag (22.04.), gegen 17 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer aus Bebra seinen blauen Hyundai auf einem öffentlichen Parkplatz in der Nürnberger Straße. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug beim Ein- oder Ausfahren in die Parklücke im Bereich des rechten hinteren Radkastens beschädigt. Der Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bebra. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag (18.04.), gegen 12.15 Uhr, die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Sontra. Nach dem Abzweig Bebra-Nord kam der Verursacher aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei drei Felder der dortigen Leitplanke. Der Schaden beläuft sich auf etwa 650 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugen gesucht – Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Mittwoch (17.04.), in der Zeit von 16 Uhr bis 17.20 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren roten Fiesta ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Eisenacher Straße. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt wurde und sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfall

Schenklengsfeld. Am Sonntag (23.04.), gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 52-jährige Frau aus Philippsthal mit einem Suzuki Splash die Vachaer Straße aus Richtung Landstraße 3172 kommend in Fahrtrichtung Landecker Straße. Zur selben Zeit befuhr ein 70-jähriger Mann aus Bad Salzungen mit einem VW Tiguan die Landecker Straße in entgegengesetzter Richtung. Der 70-Jährige beabsichtigte dort nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die rechts abknickende Vorfahrtstraße in Richtung Verlängerung der Landecker Straße zu verlassen. Hierbei stieß er im Kurvenbereich aus noch unklarer Ursache mit der von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Frau aus Philippsthal zusammen. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 3.000 Euro.

Verkehrsunfall

Ludwigsau. Am Montag (24.04.), gegen 16 Uhr, befuhr eine 69-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit einem Hyundai i20 die Landstraße 3254 von Rohrbach kommend in Richtung Bundesstraße 27 nach links in Fahrtrichtung Bebra. Zur selben Zeit befuhr eine 29-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit einem VW Golf die Bundesstraße 27 aus Friedlos kommend und beabsichtigte nach derzeitigem Kenntnisstand nach links auf die Landstraße 3254 abzubiegen. An der Straßeneinmündung kam es aus noch unklarer Ursache zur Kollision der 69-Jährigen mit der vorfahrtsberechtigten VW-Fahrerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Unfall

Niederaula. Am Montag (24.04.), gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Niederaula mit einem Motorroller den Radweg neben der Bundesstraße 62. Aus noch unklarer Ursache kam er dabei nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall

Kirchheim. Am Sonntag (23.04.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann aus Niederaula mit einem Ford Fiesta die Kreisstraße 32 aus Richtung Reimboldshausen in Fahrtrichtung Gershausen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam er dabei aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern. In der Folge überschlug sich der Pkw und fuhr eine Böschung hinunter. Ersthelfer mussten den leicht verletzten Mann aus Niederaula aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 25.100 Euro.

Einbruch

Fulda. In der Nacht zu Dienstag (25.04.) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Friedrichstraße ein. Anschließend verschafften sich die Einbrecher gewaltsamen Zugang zu einer darüber befindlichen Wohnung, deren Räumlichkeiten sie durchsuchten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stahlen die Täter Schmuck sowie Bargeld. Zudem entstand mehrere tausend Euro Sachschaden. Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht in der Friedrichstraße oder Nonnengasse auffällige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmenhalle

Gersfeld. Unbekannte brachen zwischen Samstag (22.04.) und Montag (24.04.) in eine Firmenhalle in der Berliner Straße ein. Die Täter warfen dazu ein Fenster ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen einen Akkuschrauber sowie eine Werkzeugkiste im Gesamtwert von circa 400 Euro und hinterließen circa 750 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Labor

Fulda. In der Nacht auf Montag (24.04.) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Marktstraße ein. Die Täter verschafften sich auf nicht bekannte Weise Zutritt zum Haus und brachen die Tür zum Labor auf. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Garage

Fulda. Eine Garage in der Zirkenbacher Straße im Stadtteil Zirkenbach wurde zwischen Donnerstag (20.04.) und Samstag (22.04.) zum Ziel Unbekannter. Die Hebelversuche der Täter an einer Alutür misslangen, es entstand jedoch etwa 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Das amtliche Kennzeichen AA 2595 XE eines roten Toyota Auris entwendeten Unbekannte in der Straße „Im Zellersgrund“. Der Verlust wurde am Montag (24.04.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbeutel unterschlagen

Bad Hersfeld. Ein 51-jähriger Mann aus Groß-Umstadt verlor nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am Montag (24.04.), gegen 13.20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Erfurter Straße im Ortsteil Hohe Luft zunächst unbemerkt seinen Geldbeutel. Unbekannte nahmen die Geldbörse anschließend vermutlich unberechtigt an sich. Der genaue Wert des Diebesguts ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl

Ludwigsau. Ein Unbekannte betrat am Montagnachmittag (24.04.), zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr, unberechtigt ein Wohnhaus in der Ludwigsecker Straße und durchsuchte die Räumlichkeiten. Mitsamt Diebesgut in noch unklarer Höhe, flüchtete der Täter schließlich unerkannt. Er kann als circa 1,75 Meter groß, mit kurzen Haaren, die oben blond und an den Seiten kurz und dunkel waren, beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de