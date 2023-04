Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Fahrradcodieraktion in Oberursel

Polizeistation Oberursel, Oberhöchstädter Straße 7, 61440 Oberursel, Sonntag, 30. April 2023, 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(mk) Am Sonntag, den 30.04.2023, bietet die Polizei in Oberursel interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine kostenlose Codierung ihrer Fahrräder an.

Die Aktion findet von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr auf dem Gelände der Polizei in der Oberhöchstadter Straße statt. Interessierte werden gebeten, sich im Vorfeld ab dem 24. April 2023 werktags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr unter der Rufnummer 06171/624018 anzumelden. Eine Codierung ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich, da die vorhandenen Termine begrenzt sind.

Bei der Codierung wird eine individuelle Kennung in den Rahmen des Rades graviert, welche verschlüsselte Informationen darüber enthält, wer Eigentümer des Rades ist. Ein über der Gravur angebrachter Aufkleber lässt direkt erkennen, dass das Fahrrad codiert ist. Neben dem Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung die erhöhte Chance, Bestohlenen ihr entwendetes Bike zurückbringen zu können. Benötigt werden für die Codierung, außer dem Fahrrad, der Personalausweis und der Eigentumsnachweis (zum Beispiel die Rechnung). Bei Leasingrädern muss zusätzlich eine Einverständniserklärung des Leasinggebers vorliegen. Bei Pedelecs oder E-Bikes bitte die Batterieschlüssel nicht vergessen. Fahrräder mit Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmenvarianten sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften für eine Codierung nicht geeignet. Es wird darauf hingewiesen, dass bei neuen Fahrrädern durch das Einstanzen die Herstellergarantie erlöschen kann. Machen Sie sich diesbezüglich am besten im Vorfeld bei Ihrem Fahrradhersteller kundig.

Es wird weiterhin empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung abzugleichen, da diese erfahrungsgemäß nicht immer übereinstimmen und eine Codierung dann nicht stattfinden kann.

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Einbruch in Lebensmittelmarkt,

Oberursel (Taunus), Zimmersmühlenweg, 25.04.2023, 03:20 Uhr

(mk) In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen bislang Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft in Oberursel ein. Zunächst verschafften sich der oder die Täter über eine Scheibe des Geschäfts gewaltsam Zugang zu dem selbigen. Anschließend begaben sie sich zum Kassenbereich und versuchten dort Diebesgut zu erlangen. Letztendlich brachen sie aus bisher nicht bekannten Gründen die Tat ab und entfernten sich. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden wird derzeit auf 2.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120 – 0 zu melden.

Einbruch in Mobilfunkladen,

Bad Homburg vor der Höhe, Louisenstraße, 25.04.2023, 03:30 Uhr

(mk) Ebenfalls im Verlauf der letzten Nacht drangen Einbrecher in ein Mobilfunkgeschäft in Bad Homburg ein. Gegen 03:30 Uhr zerstörten die Unbekannten gewaltsam die Glaseingangstür des in der Louisenstraße gelegenen Gewerbeobjekts und gelangten so in das Geschäft. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten sie anschließend neun Mobiltelefone im Gesamtwert von ca. 8.000 Euro. Danach entfernten sie sich vom Tatort. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120 – 0 zu melden.

Verdacht des Wuchers,

Wehrheim-Pfaffenwiesbach, Schillerstraße, 24.04.2023, 14:00 Uhr

(da)Am 24.04.2023 klingelten Handwerker an der Haustür eines Wehrheimer Bürgers und boten an, die verstopfte Dachrinne an dessen Wohnobjekt auszubessern. Hierzu vereinbarte man zunächst einen Festpreis von 350EUR. Über den Verlauf des Tages erhöhten die Handwerker jedoch stetig den Preis für ihre Leistungen sowie vermeintlich hinzugekommene Materialaufwendungen, sodass schlussendlich Forderungen in Höhe von 9.500EUR im Raum standen. Obwohl der Hauseigentümer sich mit dieser hohen Forderung nicht einverstanden zeigte, tätigte er eine Anzahlung in Höhe von 5.000EUR. Eine Rechnung wurde ihm zu keinem Zeitpunkt ausgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06172 / 120-0 entgegen. Derzeit verzeichnet die Polizei immer wieder Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern, nachdem diese es mit unseriösen Handwerkern zu tun hatten. Der Schwerpunkt bezieht sich dabei aktuell auf Reinigungsarbeiten von Dächern, Fassaden und Ähnlichem. Das Phänomen ist kein neues. Am Ende sind die in Auftrag gegebenen Arbeiten nicht oder nur unzureichend durchgeführt, die Rechnung um ein Vielfaches höher als üblich und die beauftragte Firma im Nachhinein meist nicht mehr greifbar. Für alle Dienstleistungen gilt:

Vor der Erteilung eines Auftrages sollte genau festgehalten

werden, welche Kosten für welche Leistung anfallen.

werden, welche Kosten für welche Leistung anfallen. Prüfen Sie die Rechnung genau und unterschreiben Sie nichts

vorschnell.

vorschnell. Lassen Sie sich eine Rechnung aushändigen oder zuschicken und

nicht zur Barzahlung oder Zahlung per EC-Karte vor Ort drängen.

nicht zur Barzahlung oder Zahlung per EC-Karte vor Ort drängen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, holen Sie

gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige hinzu und informieren Sie im

Zweifel die Polizei.

Baufahrzeuge aufgebrochen und Diesel entwendet, Steinbach, Waldstraße, 23.04.2023, 16:00 Uhr bis 24.04.2023, 07:00 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte mehrere Liter Dieselkraftstoff sowie Werkzeug von einer Baustelle in Steinbach. Hierzu gelangten diese zunächst auf das Baustellengrundstück in der Waldstraße, um dort zwei Baufahrzeuge aufzubrechen. Aus einem Bulldozer entwendeten sie einen Werkzeugkoffer samt Inhalt sowie einen Staubsauger. Anschließend zapften sie aus einem weiteren Fahrzeug mehrere Liter Dieselkraftstoff ab. Nachdem sie schlussendlich noch bei einem weiteren Fahrzeug ebenfalls versuchten Diesel abzufüllen, hier jedoch scheiterten, entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Der Tatzeitpunkt kann auf den Zeitraum vom 23.04.2023, 16:00 Uhr bis 24.04.2023, 07:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06172 / 120-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Oberursel,

Oberursel-Bommersheim, Zeilweg, 24.04.2023, 08:45 Uhr bis 24.04.2023, 14:45 Uhr

(da)Am Montag musste die Halterin eines schwarzen BMW 118 einen nicht gemeldeten Unfallschaden an ihrem PKW feststellen. Diesen hatte sie gegen 08:45 Uhr ordnungsgemäß auf einem Parkplatz im Zeilweg in Oberursel-Bommersheim geparkt. Als sie gegen 14:45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurück kam, waren der linke Außenspiegel sowie die Fahrertür großflächig zerkratzt. Der Verursacher bzw. die Verursacherin hatten den Unfall zu keinem Zeitpunkt bei ihr oder der örtlichen Polizeistation gemeldet. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf ca. 1.500EUR.

Hinweise zum Unfallhergang sowie möglichen Beteiligten nimmt die Polizeistation Oberursel unter 06171 / 6240-0 entgegen.