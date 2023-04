Wiesbaden: Die Polizei-News

50-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt, Wiesbaden,

Dotzheimer Straße, 24.04.2023, gegen 17.25 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag wurde ein 50-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung

in der Dotzheimer Straße verletzt. Eine Polizeistreife wurde gegen 17.25 Uhr

aufgrund eines aggressiven Patienten zur Unterstützung einer

Rettungswagenbesatzung auf den Platz der Deutschen Einheit entsandt. Vor Ort

trafen die Polizeikräfte auf den 50-Jährigen und brachten in Erfahrung, dass der

sich auch ihnen gegenüber unkooperativ zeigende Mann wohl zuvor in der

Dotzheimer Straße in eine Auseinandersetzung mit zwei Männern verwickelt war.

Hierbei sei der 50-Jährige von seinen beiden Kontrahenten zu Boden geschlagen

und getreten worden. Der Verletzte wurde in Begleitung einer Streife von der

Rettungswagenbesatzung zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Bei den

Angreifern soll es sich um zwei etwa 35 Jahre alte Männer gehandelt haben. Einer

wurde mit roten Haaren und heller Kleidung beschrieben. Der andere soll einen

schwarzen Pullover und eine Jeans getragen haben. Zeuginnen oder Zeugen des

Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer

(0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Frau im Linienbus unsittlich berührt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring,

24.04.2023, 09.35 Uhr,

(pl)Eine 30-jährige Frau wurde am Montagvormittag in einem Linienbus von einem

unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Frau war gegen 09.35 Uhr im Bus

unterwegs, als sie von einem Mann im Bereich des Gustav-Stresemann-Rings

unsittlich berührt worden sei. Der Täter soll etwa 45-50 Jahre alt, ca. 1,80

Meter groß gewesen sein und eine normale Statur, einen hellbraunen Teint sowie

einen Dreitagebart mit hellen Stoppeln an der Wange gehabt haben. Er habe ein

weißes Oberteil und eine dunkle Hose getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Zwei Einbrüche in Mainz-Kastel – Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen,

Mainz-Kastel, Philippsring, Anna-Birle-Straße, Festgestellt: 24.04.2023,

(pl)Am Montag wurden in Mainz-Kastel zwei Einbrüche festgestellt. In beiden

Fällen hatten es die Täter auf Baumaschinen und Werkzeuge abgesehen. Zwischen

Samstagmittag und Montagmorgen suchten Einbrecher einen Rohbau im Philippsring

heim und ließen Gerätschaften im Wert von rund 2.700 Euro mitgehen. Die zweite

Tat ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag in der

Anna-Birle-Straße. Die Täter drangen dort in eine Lagerhalle ein und entwendeten

gelagerte Baumaschinen und Werkzeuge. Hinweise zu den beiden Einbrüchen nimmt

das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Brennende Großraummülltonne,

Mainz-Kostheim, Kostheimer Landstraße, 25.04.2023, 02.50 Uhr,

(pl)In der Kostheimer Landstraße brannte in der Nacht zum Dienstag gegen 02.50

Uhr eine Großraummülltonne. Das Feuer wurde zunächst von einer Polizeistreife

mittels eines im Streifenwagen befindlichen Feuerlöschers gelöscht und im

Anschluss von der eintreffenden Feuerwehr geflutet, um ein erneutes Aufflammen

zu verhindern. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611)

345-0 zu melden.

Unfall endet mit mehreren Ermittlungsverfahren, Wiesbaden, Biebricher Allee,

23.04.2023, 04:40 Uhr

(mk) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 04:40 Uhr in der

Biebricher Allee in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall, der die Polizei im

Verlauf des Sonntagmorgens weiter beschäftigte. Nach derzeitigen Erkenntnissen

fuhr eine 26-jährige Autofahrerin gegen 04:40 Uhr im Bereich der Biebricher

Allee auf das Heck eines 52-jährigen Pkw-Fahrers auf. Im Rahmen des

anschließenden Personalienaustauschs soll der 52-Jährige von der 26-Jährigen

beleidigt und bedroht worden sein. Als der Mann Bilder von den Fahrzeugen

fertigen wollte, habe die 26-Jährige dem 52-Jährigen das Handy aus der Hand

geschlagen, woraufhin dieses auf den Boden gefallen und beschädigt worden sei.

Als der 52-Jährige angab die Polizei zu rufen, sollen sich die 26-Jährige und

ihr Mitfahrer vom Unfallort entfernt haben. Im weiteren Verlauf stellte der

52-Jährige fest, dass sein Fahrzeugschlüssel, der im Zündschloss gesteckt hatte,

weg war. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte das

Fahrzeug der 26-Jährigen zunächst nicht mehr angetroffen werden. Durch weitere

Ermittlungen wurde der Pkw gegen 06:55 Uhr im Nahbereich der Wohnanschrift der

26-jährigen Fahrzeughalterin aufgefunden. Die 26-Jährige sowie der vermeintliche

Beifahrer konnten im weiteren Verlauf ebenfalls angetroffen werden. Der

verschwundene Fahrzeugschlüssel konnte bei ihr nicht aufgefunden werden.

Stattdessen wurde jedoch eine geringe Menge Betäubungsmittel im Pkw der Frau

festgestellt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme erhärtete sich der Verdacht,

dass die 26-Jährige das Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen führte. Aus

diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet, welche im Anschluss auf dem 5.

Polizeirevier durch einen Arzt durchgeführt wurde. Entsprechende

Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Unfall im Kreuzungsbereich,

Wiesbaden, Wielandstraße, Klopstockstraße, 24.04.2023, 17.40 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall wurden am Montagnachmittag im Kreuzungsbereich

Wielandstraße/Klopstockstraße zwei Personen verletzt. Eine 52-jährige

Autofahrerin war gegen 17.40 Uhr mit ihrem Toyota vom Konrad-Adenauer-Ring

kommend auf der Wielandstraße unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zum

Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Audi eines vorfahrtberechtigten

Autofahrers kam. Die beiden Unfallbeteiligten wurden verletzt und der 32-jährige

Autofahrer stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der entstandene

Gesamtschaden wird auf rund 26.000 Euro geschätzt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

17-Jährige von Mann festgehalten,

Schlangenbad, Georgenborn, Mainstraße, 24.04.2023, 20:30 Uhr

(mk) Am Montagabend gelangte eine 17-Jährige in Georgenborn in eine unangenehme

Situation als sie zunächst von einem Mann angesprochen und im weiteren Verlauf

festgehalten wurde. Ihr gelang es sich letztendlich loszureißen und zu flüchten.

Nach Angaben der Geschädigten hielt sie sich gegen 20:30 Uhr an der

Bushaltestelle in der Mainstraße auf. Hier kam ein Mann auf sie zu und

verwickelte sie in ein Gespräch. Als die Geschädigte ihm unter einem Vorwand

mitteilte, dass sie nun gehe, hielt der Mann sie an der Jacke fest und versuchte

sie am Weggehen zu hindern. Der Geschädigten gelang es dennoch sich von der

Bushaltestelle wegzubewegen. Der Mann ließ nicht von ihr ab und versuchte sie

weiterhin vom Weggehen abzuhalten. Hierbei zog er ihr auch an den Haaren.

Letztendlich gelang es der 17-Jährigen jedoch bis in die Hofeinfahrt der

Freiwilligen Feuerwehr Georgenborn zu gehen und den Mann mehrfach zu treten.

Einer der Tritte, welcher in den Genitalbereich erfolgte, war erfolgreich,

sodass der Mann von ihr abließ. Die Geschädigte flüchtete anschließend zur

nahegelegenen Wohnung eines Freundes. Die Beweggründe des Mannes sind derzeit

unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Laut Angaben der Geschädigten soll der Mann ca. 20 bis 24 Jahre alt und ca.

1,85m groß gewesen sein. Er habe kurze, hellbraune, leicht rotstichige Haare mit

Locken im Ansatz gehabt und akzentfrei Deutsch gesprochen. Er soll eine normale

Statur gehabt haben und während der Tat mit einer Blue Jeans und einem beigen

Pullover bekleidet gewesen sein.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern

der Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124/7078-0 zu melden.

Pkw unter Einfluss von Drogen geführt, Eltville am Rhein, Hattenheim,

Rheinallee, 24.04.2023, 00:50 Uhr

(mk) Am Montagmorgen wurde im Eltviller Ortsteil Hattenheim ein Pkw

kontrolliert, dessen Fahrer unter dem Einfluss von verschiedenen Drogen stand.

Gegen 00:50 Uhr fiel den Beamten der Polizeistation Eltville ein blauer Mini

auf, der von der B42 auf die Schlossergasse fuhr. Die Streife entschloss sich

den Pkw zu kontrollieren und fuhr diesem, welcher seine Fahrt auf der

Schlossergasse und der Rheinallee fortsetzte, hinterher. Auf einem

Tankstellengelände in der Rheinallee hielt das Kfz dann an und wurde einer

Kontrolle unterzogen. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer – ein

20-Jähriger aus Oestrich-Winkel – den Pkw unter dem Einfluss von Drogen im

öffentlichen Straßenverkehr führte. Ein vor Ort durchgeführter Test reagierte

positiv auf THC und Kokain. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeistation.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Pkw-Fahrerin ohne Führerschein unterwegs, Taunusstein, Aarstraße, 24.04.2023,

12:20 Uhr

(mk) Bei einer weiteren Verkehrskontrolle am Montag konnte eine Fahrerin

festgestellt werden, die ohne die erforderliche Fahrerlaubnis den Pkw führte, da

ihr dieser aufgrund eines aktuellen weiteren Ermittlungsverfahrens vorläufig

entzogen worden war. Gegen 12:20 Uhr geriet ein Fiat, der die Aarstraße in

Taunusstein befuhr, ins Visier einer Streife der Polizeistation Bad Schwalbach

und wurde auf einer in der Aarstraße befindlichen Tankstelle kontrolliert. Als

die 26-jährige Fahrerin ihren Führerschein aushändigen sollte, teilte sie mit,

dass ihr dieser aufgrund eines anderen aktuellen Ermittlungsverfahrens vorläufig

entzogen worden sei. Da die Fahrerin somit nach derzeitigen Erkenntnissen zum

Kontrollzeitpunkt den Pkw ohne gültige Fahrerlaubnis führte, wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurde die Weiterfahrt untersagt.