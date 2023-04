Bergstrasse

Weiher, Hauptstraße (Kurve Abzweig Vöckelsbach) – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots) – Am Dienstag, den 25.04.2023, ereignete sich um 10:45 Uhr in

Weiher, Hauptstraße (Kurve am Abzweig Vöckelsbach) ein Verkehrsunfall mit

anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein LKW fuhr die Hauptstraße in

Fahrtrichtung Kreidach. An der Unfallstelle verstieß der LKW gegen das

Rechtsfahrgebot und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen kam es auf der

Gegenfahrbahn zu einem Auffahrunfall.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Der unfallverursachende

Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation

Heppenheim unter TelNr.: 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht auf der L 3346 zwischen Hammelbach und Weschnitz

Grasellenbach (ots) – Am Dienstag den 25.04.2023 gegen 09:10 Uhr ereignete sich

auf der L 3346 zwischen Hammelbach und Weschnitz ein Verkehrsunfall. Ein

39-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem grauen Mercedes von Hammelbach kommend in

Fahrtrichtung Weschnitz. Im Verlauf einer Linkskurve kam ihm ein blauer

Pritschenwagen entgegen, der das Rechtsfahrgebot missachtete und auf der

Fahrspur des 39-Jährigen fuhr. Der Mercedes Fahrer musste nach rechts

ausweichen, stieß mit einem Verkehrsschild zusammen und kam im Graben zum

Stehen. Der Pritschenwagen entfernte sich weiter in Richtung Hammelbach. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000,00 EUR. Die Polizei hat die

Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf

der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Wald-Michelbach: Sachbeschädigungen an Autohaus und Schule/Polizei sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots) – Zwei Sachbeschädigungen in der Ludwigstraße beschäftigen

derzeit die Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Wald-Michelbach.

In der Zeit zwischen Samstagabend (22.04.) und Montagnachmittag (24.04.) warfen

Unbekannte mehrere Bierflaschen gegen das Fenster eines Autohauses. Hierbei

entstanden Schäden an der Scheibe, dem Rolladen und am Fensterrahmen. Die Höhe

des Schadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zwischen Freitagabend (21.04.) und Montagmorgen (24.04.) geriet zudem die

Adam-Karillon-Schule in das Visier von Vandalen. Mit schwarzer und grüner Farbe

wurden an verschiedenen Stellen Türen und die Fassade des Schulgebäudes

besprüht. Weiterhin wurde ein Fenster beschädigt. Der Schaden beträgt nach

ersten Schätzungen rund 3000 Euro.

Wer in den genannten Fällen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation

Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Lampertheim: Unter Kokaineinfluss am Steuer

Lampertheim (ots) – Einen 29 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der

Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Montagabend (24.04.) in der „Schöne

Weibergasse“.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 29-Jährige offenbar unter dem

Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend

positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain. Der Mann wurde daraufhin von der

Polizei vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen

lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter

Drogeneinfluss.

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

69239 Neckarsteinach (ots) – Am Dienstag, 18.04.2023 befuhr ein 20-jähriger

Radfahrer aus Heidelberg gegen 18:15 Uhr die Darsberger Straße in

Neckarsteinach. In Höhe der „Kaisereiche“ fuhr ein entgegenkommender, matt

grauer SUV in der dortigen Kurve zu weit links, sodass der Radfahrer ausweichen

musste und in der Folge stürzte. Der Fahrer/ die Fahrerin des SUV entfernte sich

von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Hirschhorn entgegen.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Reinheim-Zeilhard | Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer / Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots) – Am Samstag (22.04) gegen 14.20 Uhr wollte ein 28-jähriger

Radfahrer aus Zeilhard nach rechts von der Straße „Am Mühlbach“ in die

Gundernhäuser-Straße einbiegen. Hier kam ihm ein silberner PKW Kombi mit

überhöhter Geschwindigkeit entgegen und der Radfahrer musste eine Vollbremsung

durchführen. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf

die Fahrbahn.

Der silberne PKW entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch den Sturz wurde der Radfahrer schwerverletzt und musste stationär in einem

Krankenhaus aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten,

sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt (Tel:06154/6330-0) in Verbindung zu

setzen.

Groß-Umstadt: Vandalen am Werk / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots) – Nachdem zwischen Montagabend (24.4.) und Dienstagmorgen

(25.4.) unbekannte Vandalen unter anderem in der Gebrüder-Grimm-Straße und in

der Realschulstraße ihr Unwesen getrieben haben, sucht die Polizei nach

Hinweisgebern.

Nach aktuellem Kenntnisstand schlugen sie an mindestens fünf Wägen die Scheiben

ein. Unter anderem an einem blauen Citroën, der in der Gebrüder-Grimm-Straße

abgestellt war. Auch die Schaufensterscheibe von Büroräumen eines

Zeitungsverlages in der Realschulstraße schlugen die Vandalen ein. Insgesamt

entstanden Schäden, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden. Ob die Fälle

im Zusammenhang zueinander stehen, muss noch geprüft werden.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei

der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Reinheim: Diensthund „Pacman“ beweist feines Näschen

Reinheim (ots) – Am frühen Montagabend (24.04.) teilte ein Zeuge um 20.25 Uhr

über den polizeilichen Notruf mit, dass im Bereich des Bahnhofes ein

offensichtlich alkoholisierter Mann Passanten belästigen würde und auch eine

Kurzwaffe gezeigt hätte. Durch kurze Zeit später am Bahnhof eintreffende

Streifen der Polizeistation Ober- Ramstadt konnte ein 52-jähriger Odenwälder

festgenommen werden, welcher tatsächlich kurz zuvor einem 17-jährigen Reinheimer

gedroht haben soll diesen zu erschießen, sollte der 17-jährige nicht das Handy

des Odenwälders aufladen. Um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, zeigte der

52-jährige eine Kurzwaffe in seiner Jackentasche. Da diese Waffe bei dem mit

über einem Promille alkoholisierten Festgenommenen nicht aufgefunden werden

konnte, wurde Diensthund „Pacman“ von der Diensthundestaffel des

Polizeipräsidums Südhessen zur Absuche nach Reinheim beordert. Unter Leitung

seines Hundeführers erschnüffelte der achtjährige Malinois, ein ausgebildeter

Sprengstoffsuchhund, kurze Zeit später die in ein Gebüsch weggeworfene

Schreckschusswaffe. Die ungeladene Pistole wurde sichergestellt und der

Odenwälder, welcher sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten hat, dem

Gewahrsam zugeführt.

Pfungstadt/Frankfurt: Nicht nur betrunken am Steuer / Polizei nimmt 33-Jährigen mit offenem Haftbefehl fest

Pfungstadt/Frankfurt (ots) – Einen 33-Jährigen, der offenbar nicht nur betrunken

mit seinem Wagen unterwegs war, nahm die Polizei am Montagabend (24.4.) in der

Rügnerstraße in Pfungstadt fest.

Gegen 22 Uhr alarmierte eine Zeugin die Pfungstädter Polizei, weil sie

beobachtete, wie sich mehrere Personen in einem roten Wagen in der

Odenwaldstraße gestritten haben. Sofort begab sich eine Streife zum Einsatzort.

Dort trafen die Beamtinnen und Beamten auf eine Frau mit leichteren

Verletzungen, die offenbar zuvor in dem beschriebenen Wagen saß. Sie wurde in

ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnte schließlich

eine Streife des 1. Polizeireviers in Darmstadt das verdächtige rote Auto in der

Rügnerstraße feststellen und den vermeintlichen Fahrer kontrollieren.

Rasch fiel den Ordnungshütern auf, dass der 33 Jahre alte Kontrollierte unter

dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74

Promille. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass der Ertappte bereits

polizeilich bekannt und mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Doch damit nicht

genug. Im Wagen stießen die Beamtinnen und Beamten unter anderem auf

Kosmetikartikel. Diese wurden sichergestellt. Ob diese aus einer anderen

Straftat stammen, muss noch geprüft werden.

Zusätzlich fielen den aufmerksamen Beamten am Wagen frische Unfallspuren auf,

die auf eine Verkehrsunfallflucht hindeuteten. Wie sich herausstellte, wurden am

selben Abend in Frankfurt, wenige Stunden zuvor, nach aktuellem Stand zwölf

Autos beschädigt.

Wie genau sich die Unfallflucht und die anderen Fälle zugetragen haben und ob

noch weitere Personen als Tatverdächtige in Betracht kommen, muss noch ermittelt

werden.

Die Polizei nahm den 33 Jahre alten Mann fest und brachte ihn im Anschluss der

Maßnahmen, wegen des offenen Haftbefehls, in eine Justizvollzugsanstalt.

Gross-Gerau

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Am Montag (24.04.) kam es um 07:16 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Wormser Straße in Gernsheim (Bushaltestelle „Nibelungenviertel“ Fahrtrichtung stadteinwärts). Hierbei kam die Fahrerin eines weißes Piaggio Vespa Motorrollers zu Fall, da nach derzeitigem Kenntnisstand ein Bus der Linie 44 an o.g. Haltestelle unvermittelt vom rechten Fahrbahnrand losgefahren sein soll. Die Rollerfahrerin musste hierdurch stark abbremsen und verletzte sich bei dem Sturz. Im Anschluss an den Unfall hatte eine bislang unbekannte weibliche Verkehrsteilnehmerin gehalten und sich nach dem Befinden der gestürzten Frau zu erkundigt.

Die oben bezeichnete weibliche Verkehrsteilnehmerin sowie weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten sich auf hiesiger Polizeistation Gernsheim unter der 06258 93430 zu melden.

Rüsselsheim: Schwarzer Mercedes gestohlen (GG-OG 1997)/Zeugen gesucht

In der Nacht zum Dienstag (25.04.) haben Kriminelle einen schwarzen Mercedes E 350 d in der Robert-Bunsen-Straße in Haßloch entwendet. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem auf einem Privatparkplatz abgestellten Fahrzeug die Kennzeichen GG-OG 1997 angebracht. Der Mercedes hat einen Wert von über 30.000 Euro.

Die Rüsselsheimer Kripo ist mit dem Fall betraut. Unter der Rufnummer 06142/6960 nehmen die Ermittelnden des Kommissariats 21/22 alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegen.

Bischofsheim: Geschwindigkeitsschilder auf Autobahn mit Farbe besprüht

Insgesamt acht Geschwindigkeitsschilder auf der A 671 im Bereich des Mainspitzdreiecks und der Anschlusstelle Gustavsburg wurden von Unbekannten in der Nacht zum Dienstag (25.04.) mit schwarzer Farbe besprüht und müssen nun von der Autobahnmeisterei ausgetauscht werden. Bei den beschmierten Schildern handelt es sich um sechs Verkehrszeichen, die 100 km/h Höchstgeschwindigkeit anordnen sowie zwei mit 80 km/h Limit.

Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151/8756-0.