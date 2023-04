Geflüchtet (Foto)

A65/Edesheim (ots) – Die Polizei sucht ein Fahrer eines Sattelzugs, der am frühen Montag 24.04.2023, 04.24 Uhr beim Rangieren gegen eine Zapfsäule der Rast- und Tankanlage Pfälzer Weinstraße West gefahren ist. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Gestritten

Weyher (ots) – In einem Strafverfahren sucht die Polizei Zeugen, die einen Vorfall gestern Nachmittag (24.04.2023, 16.40 Uhr) auf der L 506/Modenbachstraße beobachtet haben. Demnach soll ein 51 Jahre alter Fußgänger auf die Motorhaube eines vorbeifahrenden Fahrzeugs geschlagen haben, während der 32 Jahre alte Autofahrer zu nah und hupend an dem Fußgänger vorbeifuhr.

Im Verlauf des anschließenden Streitgesprächs kam es zu lautstarken Beleidigungen. In der Folge erstattete der Autofahrer gegen den Fußgänger und der Fußgänger gegen den Autofahrer jeweils eine Strafanzeige. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Alkoholisiert

Edenkoben (ots) – Mit 1,2 Promille fuhr gestern Abend (24.04.2023, 23 Uhr) ein 73 Jahre alter Autofahrer an der Dienststelle in der Luitpoldstraße vorbei. Den Beamten, die zum gleichen Zeitpunkt eine Standkontrolle vor dem Dienstgebäude durchführten und ihn kontrollierten, schlug eine heftige Alkoholfahne entgegen, weshalb sie ihm ein Test anboten.

Mit einem Ergebnis von 1,2 Promille qualifizierte sich der Mann für die Blutprobe. Seinen Angaben zufolge hatte er lediglich ein Bier konsumiert. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden einkassiert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unfallverursacher steht unter Alkoholeinfluss

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 24.04.23 gegen 21:50, kam es im Maxburgring zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai stieß aufgrund seiner starken Alkoholisierung gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Peugeot. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Ein Alkoholtest beim Verursacher ergab einen Wert von 2,5 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Unfallflüchtiger gesucht

Bad Bergzabern (ots) – Am Montag 24.04.23 zwischen 11:15-15:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz vor der Sparkasse, ein geparkter Pkw Mercedes Benz, E 350 mit SÜW-Zulassung, beschädigt. Beim Ein- oder Ausparken streifte ein noch unbekannter Fahrzeugführer den Pkw und richtete einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro an.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.