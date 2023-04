Neustadt: Neues vom Art-Shop

Neustadt an der Weinstraße – Der Art-Shop geht in eine neue Runde. In Zusammenarbeit mit dem Citymanagement der Stadt Neustadt und dem Kunstverein Neustadt ist es gelungen, den ehemaligen Laden von Sport-Hofmann in der Hauptstraße 98 gegenüber der Stiftskirche als Ausstellungsraum nutzen zu können.

Bis zur Sanierung des Ladens werden Künstlerinnen und Künstler des Kunstvereins ihre Werke dort zeigen. Für die erste Planung wurde der Zeitraum von Anfang Mai bis Ende Juli ins Auge gefasst.

Drei Künstler, Willi Hoffelder, Rolf Schneider und Rolf Unterfenger, machen den Auftakt vom 1. Mai bis Mitte Mai. Danach möchten Carmen de Duenas, Claudia Versondert, Emil Walker, Cordula Wagner, Marianne Mansmann, Judith Boy, Anita Topolsek, Gitta Haas, Birgit Weinert und Sylvia Eckert ihre Arbeiten zeigen. Die Dauer der einzelnen Ausstellungen soll etwa zwei bis drei Wochen betragen.

Zur Eröffnung oder zum Ende einer Ausstellung sind entweder eine Vernissage oder Finissage geplant.

Der Art-Shop soll an den Wochenenden geöffnet sein, freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr. Die Künstler werden anwesend sein und freuen sich auf regen Zuspruch, zumal der Art-Shop dieses Mal eine zentrale Lage nahe des Marktplatzes im Herzen von Neustadt hat.