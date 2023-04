Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Unfallflucht – Klärung dank aufmerksamer Zeugen

Alsheim (ots) – Aufmerksame Zeugen konnten am gestrigen Montag eine Unfallflucht beobachten und so die Polizei auf die Spur des flüchtigen Fahrers bringen. Der 26-jährige, aus der Verbandsgemeinde Eich, war gegen 07:20 Uhr mit seinem Dacia in der Bachstraße in Alsheim unterwegs. Dort verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand.

Er stieg aus, begutachtete die nicht unerheblichen Beschädigungen an seinem Auto und der Fassade, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Dank der Zeugen konnte er jedoch unmittelbar nach dem Unfall identifiziert und so an seiner Wohnanschrift aufgesucht werden. Mit dem Vorwurf konfrontiert, räumte er die Unfallflucht ein. Einen Grund für sein Verhalten nannte er nicht. Gegen ihn wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Meldungen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Betrunkener fährt Laterne um und tritt nach Polizisten

A61/Rheinhessen (ots) – Einen in Schlangenlinien fahrenden Kleintransporter meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 24.4.2023 gegen 14:40 Uhr auf der A 61 bei Armesheim. Mehrfach wäre er über alle Fahrspuren gefahren und es wäre mehrfach fast zu Unfällen gekommen. Kurz darauf meldeten Zeugen, dass der Transporter auf den Parkplatz Wiesbach abgefahren sei und dort eine Straßenlaterne umgefahren hätte.

Vor Ort fand eine Streife der zunächst hinzugezogenen Polizei Alzey dann die Situation auch so vor. Der 36-jährige Fahrer hatte erkennbar dem Alkohol zugesprochen und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,15 Promille. Die Polizisten brachten den Mann, der sich zudem renitent zeigte und sich auch weigerte, seine Personalien anzugeben, zur Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim.

Dort konnte letztendlich seine Personalien festgestellt werden und ihm wurde eine Blutprobe

entnommen. Gegen diese leistete er erheblich Widerstand, indem er versuchte, nach den Beamten und der hinzugezogenen Ärztin, die er zudem beleidigte, zu treten. Der Führerschein des 36-Jährigen wurde direkt einbehalten.

Im drohen nun Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs mit dem Entzug der Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

An seinem Transporter entstand ein Schaden, den die Polizei auf ca. 2.000 Euro schätzt. Den Schaden an der umgeknickten Straßenlaterne schätzt die Polizei auf ca. 2.500 Euro.

LKW-Fahrer überholt mit 2,1 Promille

A 61/Rheinhessen (ots) – Weil er am 25.4.2023 gegen 12 Uhr auf der A 61 in Höhe des Autobahnkreuzes Alzey im Überholverbot mit seinem LKW einen weiteren LKW überholt hatte, kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim einen 32-jährigen Fahrer. Die Polizisten zogen den Trucker am nächsten Parkplatz bei Armsheim aus dem fließenden Verkehr.

Dabei kam den Beamten, als der 32-Jährige seine Fahrertür öffnete, deutlicher Alkoholgeruch

entgegen. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab ca. 2,1 Promille. Der 32-Jährige, für den die Fahrt natürlich beendet war, musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Bei der weiteren Überprüfung der Fahrerdaten stellten die Polizisten zudem nahezu 50 Verstöße gegen Sozialvorschriften in den letzten Wochen fest, bei denen der Mann entweder zu lange hinter dem Lenkrad saß oder zu kurze Pausen eingelegt hatte. Den 32-jährigen erwarten nun entsprechende Anzeigen sowie der Verlust der Fahrerlaubnis.