Verstopfter Abfluss – Wucherpreis?

Kaiserslautern (ots) – Einen Fall von mutmaßlichem Wucher-Betrug hat ein Mann aus dem Stadtgebiet angezeigt. Wie der 75-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, musste er vor ein paar Wochen an einem Sonntag einen Handwerker-Notdienst verständigen, weil es in seiner Wohnung zur Verstopfung eines Abflussrohres gekommen war.

Über eine Notdienst-Telefonnummer wurde ihm eine Handwerker-Firma vermittelt, die zunächst telefonisch Kontakt aufnahm, dann auch anrückte und das „Problem“ behob.

Effektive Arbeitszeit: 30 Minuten.

Als der Senior die Rechnung erhielt, traute er seinen Augen nicht: Satte 870 Euro sollte er für die Dienstleistung bezahlen. Er schrieb daraufhin den in der Rechnung genannten Inhaber der Firma in Nordrhein-Westfalen an. Von diesem erfuhr er, dass er seit 2021 keine Firma mehr betreibe, es aber seitdem schon mehrfach zu solchen Vorfällen gekommen sei, bei denen sein Name missbräuchlich verwendet wurde.

Der 75-Jährige wandte sich daraufhin an die Polizei. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte ermittelt. Tipps, wie Sie sich vor solchen betrügerischen Machenschaften schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Präventionsexperten

www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/9meKq |cri

Trio auf Diebestour

Kaiserslautern (ots) – Drei Jugendliche haben am Montagabend in einem Bekleidungsgeschäft lange Finger gemacht. Das Trio wurde von einem Zeugen beobachtet. Eine 15-jährige Verdächtige entfernte die Diebstahlssicherung eines Kleidungsstücks. Das notwendige Werkzeug, ein Cutter-Messer, führte einer der beiden Jungen mit sich, in dessen Rucksack die Beute schließlich verstaut wurde.

Der Zeuge stoppte die mutmaßlichen Diebe und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen die Strafanzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls auf. Sie informierten die Sorgeberechtigten der Jugendlichen. |erf

Spielekonsolen aus Wohnung geklaut

Kaiserslautern (ots) – Ein Einbruch ist der Polizei am späten Montagabend aus der Slevogtstraße gemeldet worden. Eine junge Frau teilte mit, dass in der Zeit zw. 20:30-22 Uhr zwei Spielekonsolen aus der Wohnung gestohlen wurden. Die 20-Jährige hatte die Wohnung im fraglichen Zeitraum verlassen und bei ihrer Rückkehr festgestellt, dass die beiden Spielekonsolen, ein Nintendo Switch und eine Playstation 4, nicht mehr auf dem Fernsehschrank standen.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wie die Täter in die Wohnung gelangten, ist noch nicht geklärt. Zeugenhinweise auf verdächtige Personen nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 369-2620 entgegen. |cri

Kontrollen während Fußstreife

Kaiserslautern (ots) – Während einer Fußstreife in der Innenstadt haben Polizeibeamte am Montagnachmittag Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf der ordnungsgemäßen Benutzung der Verkehrsflächen.

Zwischen 15-16 Uhr stellten die Beamten insgesamt neun Verstöße fest, weil die Fußgängerzone verbotswidrig befahren wurde. Die Erwischten: ein Autofahrer, vier E-Scooter-Fahrer und vier Fahrradfahrer. Sie wurden kostenpflichtig verwarnt und zeigten sich weitestgehend einsichtig.

Darüber hinaus entdeckte eine Streife kurz vor 17 Uhr in der Lauterstraße einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen. Die Beamten stoppten den Rollerfahrer und unterzogen ihn einer Kontrolle. Der 44-Jährige gab an, nicht gewusst zu haben, dass E-Scooter versichert werden müssen.

Die Unwissenheit schützt den Mann allerdings nicht vor einer Strafanzeige. Gegen den 44-Jährigen wird jetzt wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz ermittelt. |cri

Kreis Kaiserslautern

Störung der Totenruhe und Diebstahl

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Unbekannte Täter stehlen mehrere Vogelfiguren aus Messing und Kupfer von 2 Grabstätten auf dem Friedhof in Bruchmühlbach-Miesau. Die Täter verwendeten hierbei vermutlich einen Akku-Trennschleifer um die Figuren von den jeweiligen Grabplatten zu lösen. Der Wert des entwendeten Guts dürfte ca. 700 Euro betragen.

Die Tat ereignete sich in den ersten 3 Aprilwochen. Verdächtige Wahrnehmungen oder auch konkrete Hinweise, welche ggf. mit der Tat in Zusammenhang stehen, können bei den Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl unter der Tel: 06371 8050 gemeldet werden.|-pilan, gräber

Hyundai am Straßenrand beschädigt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag in der Kaiserslauterer Straße gekommen. Der Verantwortliche beging Fahrerflucht. Die betroffene Autobesitzerin entdeckte den Schaden erst, als sie zu Hause

angekommen war, und verständigte dann die Polizei.

Ihren Angaben zufolge muss der Pkw beschädigt worden sein, während er zwischen 9 und 10 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 22 stand. Der Hyundai war am Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung abgestellt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer muss dagegen gestoßen sein und einen Schaden am hinteren rechten Kotflügel verursacht haben.

Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und/oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Schulgebäude beschmiert

Schallodenbach (ots) – Unbekannte Täter haben ein Schulgebäude in der Felsstraße übers Wochenende verunstaltet. Zu Wochenbeginn fielen die Schmierereien mit teilweise beleidigenden und obszönen Aufschriften auf. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag 18 Uhr und Montag 07 Uhr. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise geben können, wer in diesem Zeitraum auf dem Schulgelände aufgefallen ist. Wer Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter Tel: 0631/369-2055 beim Haus des Jugendrechts Kaiserslautern. |cri

Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Rodenbach (ots) – Auf den Fahrer eines Opel Corsa kommt eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung zu. Der Mann war in der Nacht zum Dienstag während einer Verkehrskontrolle aufgefallen. An seinem Wagen waren die Nummernschilder eines anderen Fahrzeugs montiert. Dies kam bei der Überprüfung der Fahrzeugzulassung heraus.

Der Opel Corsa war weder zugelassen, noch versichert. Die Kennzeichenschilder stellte die Polizei sicher. Der 52-Jährige blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. |erf