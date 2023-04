Einbruch in Firmengelände – 16 Autoreifen samt Alufelgen entwendet

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Freitagmittag, 13:30 Uhr und Montagmorgen, 06:30 Uhr, gelangte eine bisher unbekannte Täterschaft auf das Gelände einer Firma in der Memeler Straße, indem diese zunächst über einen Zaun kletterten. Nachdem die Täter auf das Firmengelände gelangt waren, nahmen diese 16 Autoreifen sowie die dazugehörigen Alufelgen im Wert von 1.600 Euro an sich und flüchteten.

Aufgrund der Menge des Diebesgutes, wird davon ausgegangen, dass die Täter die Autoreifen mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen, denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit Straßenbahn

Mannheim (ots) – Bei dem Unfall auf der Waldhofstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Hierbei wurde der Fahrer des Autos leicht verletzt. Die Waldhofstraße in Fahrtrichtung Luzenberg musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden, stellenweise musste der Verkehr umgeleitet werden.

Das Auto wurde abgeschleppt, die Straßenbahn konnte ihre Fahrt fortsetzen. Der leicht verletzte Autofahrer wurde in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen, welche durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidium Mannheim geführt werden.

Autoreifen abmontiert und entwendet

Mannheim (ots) – Unbemerkt montierte eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagnacht, 2 Uhr, alle vier Reifen eines in der Rhenaniastraße geparkten Pkw ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlschadens lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht genau beziffern.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Neckarau unter der Tel: 0621/83397-0 zu melden.

Brandstiftung in leerstehendem Gebäude

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 17:10 Uhr entfachten zwei derzeit noch unbekannte Täter einen Brand in einem leerstehenden Industriegebäude in der Fahrlachstraße und flüchteten in Richtung Ludwigshafener Straße. Zeugen beobachteten die beiden etwa 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen und alarmierten die Einsatzkräfte.

Die Berufsfeuerwehr Mannheim war mit einem Löschzug im Einsatz und konnte den entzündeten Unrat schnell löschen. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter Tel: 0621/174-3310 zu melden.

LKW-Fahrer flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Ein bisher unbekannter Fahrer eines LKW beschädigte am Montagmittag, gegen 13 Uhr in der Kasseler Straße einen am Straßenrand geparkten Audi. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie der LKW-Fahrer mitsamt seinem Gespann die Baldurstraße entlangfuhr. Als der unbekannte Fahrer daraufhin in die Kasseler Straße eingebogen ist, beschädigte dieser einen am Straßenrand abgestellten Audi.

Der Schaden befindet sich im mittleren vierstelligen Bereich. Nach derzeitigen Ermittlungen handelte es sich bei dem LKW-Gespann um einen Autotransporter. Die auf dem LKW beladenen Pkw waren zudem mit einer netzartigen Plane bedeckt. An dem Heck des Fahrzeugs war ein gelbes Schild befestigt.

Zeugen, die Angaben zum Fluchtfahrzeug, dem Unfallhergang oder dem Fahrzeugführer machen können, melden sich bitte beim Polizeirevier Sandhofen unter Tel.: 0621 / 77769-0.