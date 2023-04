Angriff mit Pfefferspray auf zwei Fußgänger – Zeugenaufruf

Oftersheim (ots) – Am Dienstagnachmittag um 16:30 Uhr attackierte ein bisher unbekannter Fahrradfahrer zwei Fußgänger mit einem Pfefferspray. Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten die Fußgänger mit einem Fahrradfahrer in der Saarstraße in ein Streitgespräch, in dessen Folge der Radfahrer ein Pfefferspray aus der Tasche zog und dieses in Richtung der beiden Fußgänger sprühte.

Nach dem Angriff gelang es dem Mann unerkannt zu flüchten. Durch einen Zeugen konnte der Vorfall beobachtet werden, wonach er die Verfolgung aufnahm. Der Täter fuhr zunächst in Richtung Hockenheimer Landstraße und bog anschließend, auf Höhe der dortigen Tankstelle, in Richtung einer Grillhütte in den Wald ab.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde einer der beteiligten Fußgänger, ein 52-jähriger Mann, leicht verletzt. Dieser begab sich eigenständig in ein umliegendes Krankenhaus und erstattete nach erfolgter medizinischer Versorgung Anzeige bei der Polizei. Ob der weitere beteiligte Fußgänger / die beteiligte Fußgängerin durch den Pfeffereinsatz verletzt wurde,

ist bisher noch unklar.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, glatzköpfig, ca. 30-40 Jahre alt. Er trug eine braune Jacke und einen großen Rucksack. Er war mit einem Mountainbike unterwegs.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Tel: 06202/288-0 zu melden.

Ebenso bittet die Polizei den zweiten Fußgänger/die Fußgängerin darum, sich ebenfalls beim

Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Verkehrsunfall auf der BAB 5 bei Schriesheim

Schriesheim (ots) – Am Dienstag 25.04.2023 ereignete sich gegen 13 Uhr auf der BAB 5 Heidelberg in Richtung Darmstadt, kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg, ein Auffahrunfall.

Der Fahrer des BMW und Beifahrerin, konnten das Fahrzeug leicht verletzt über die Beifahrerseite verlassen. Dem Fahrer war der Ausstieg auf dessen Seite aufgrund der Deformierung des PKW nicht möglich.

Beide Fahrzeuginsassen kamen vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus. Der BMW musste an der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Die auf der BAB 5 Heidelberg in Richtung Darmstadt, kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg,

gesperrten Fahrstreifen sind wieder freigegeben.

Zwei Autos gerammt und dann geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Eppelheim (ots) – Eine böse Überraschung erlebte ein 44-jähriger Autobesitzer aus Eppelheim, als er am Morgen zu seinem in der Rathenaustraße abgestellten Fahrzeug kam. Irgendwann in der Nacht von Sonntag auf Montag stieß ein unbekannter Täter mit einem Fahrzeug gegen die Heckstoßstange seines geparkten Mercedes und flüchtete anschließend.

Es entstand ein Sachschaden von knapp 1000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass an der Örtlichkeit noch ein weiteres Auto beschädigt worden war. Der Kia wies lange Streifschäden an der Seite auf. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Nun wird wegen Unfallflucht gegen Unbekannt ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221/3418-0, zu melden.