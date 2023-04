Diebstahlschaden in Höhe von 125.000 Euro

Heidelberg (ots) – Über den Zaun eines Firmengeschäfts verschaffte sich in der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr und Montag, 07 Uhr, eine unbekannte Täter Zutritt in ein Firmengelände in der Sandhäuser Straße und entwendete Kupferkabel im Wert von mindestens 125.000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schnitten die Unbekannten ein Loch in den Zaun und begaben sich schließlich auf das Firmengelände.

Im Anschluss zogen die Täter die auf Kabeltrommeln aufgezogenen Kupferkabel ab und nahmen weitere Kupferkabel, welche in einem Kabelschacht gelagert wurden, an sich. Aufgrund der hohen Menge an Diebesgut, wird nach derzeitigen Ermittlungen davon ausgegangen, dass die Kupferkabel mit einem Fahrzeug über das Haupteingangstor abtransportierten wurden.

Zeugen, denen ein Fahrzeug in Tatortnähe aufgefallen ist bzw. die sachdienliche Hinweise zum Ermittlungsverfahren geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel: 06221/3418-0 zu melden.

Polizeirevier Heidelberg Mitte zieht um

Heidelberg (ots) – Das Polizeirevier Heidelberg Mitte zieht in der Zeit vom 26.04.-28.04. in neue Räumlichkeiten um. Der neue Standort ist ab Samstag 29.04.2023 in der Rohrbacher Straße 11, in 69115 Heidelberg. Die Telefonnummer bleibt bestehen.

Sollten Sie Anliegen haben, steht Ihnen während des Umzugs der Ermittlungsdienst des Polizeireviers Heidelberg Mitte im Schloßberg 1, Tel: 06221/1857-1770, von 07.30-19 Uhr oder jedes andere Polizeirevier zur Verfügung. In Notfällen erreichen Sie Ihre Polizei natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit unter der bekannten Notrufnummer 110.

Auf Drogen mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots) – Am Montag 24.04.2023 gegen 14 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein E-Scooter-Fahrer mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen auf, der auf der Alten Eppelheimer Straße unterwegs war. Als der Fahrer deswegen angehalten werden sollte, flüchtete er zunächst. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er dann aber vorläufig festgenommen werden.

Es zeigte sich, dass der E-Scooter nicht nur keinen gültigen Versicherungsschutz mehr hatte, sondern auch gestohlen war. Damit aber nicht genug. Der Fahrer lenkte das Gefährt unter dem Einfluss von Amphetaminen und hatte von der Droge auch noch eine kleine Menge einstecken.

Gegen den 42-jährige Mann wird nun wegen des Diebstahls des Rollers ermittelt. Zudem muss er sich wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz, der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinwirkung sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Radfahrerin mit PKW angefahren und anschließend geflüchtet

Heidelberg (ots) – Am Montag 24.04.2023 gegen 10 Uhr, streifte eine Radfahrerin als sie vorbei fuhr einen in der Ziegelhäuser Landstraße geparkten VW. Als die 44-Jährige abbremste, um sich den Schaden anzusehen, wurde ihr Fahrrad von einem hinter ihr fahrenden schwarzen BMW touchiert. Dadurch stürzte die Frau und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer ließ die auf dem Gehweg liegende Verunfallte zurück und flüchtete.

Die polizeilichen Ermittlungen richten sich nun gegen den Fahrer eines schwarzen BMW Gran Turismo, entweder aus der 3er oder der 5er Reihe, wegen Unfallflucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221/4569-0, zu melden.