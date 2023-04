Kaiserslautern – Im Kellerduell gegen den Tabellennachbarn HSG Worms gelingt der 2. Mannschaft des TuS 04 Kaiserslautern-Dansenberg ein fulminanter 31:37-Auswärtssieg. Es war das erste Mal in der laufenden Saison, dass das Perspektivteam zwei Spiele in Folge gewinnen konnte.

Etwa 30 Dansenberger Fans, darunter auch Spieler der 1. Mannschaft, hatten die Reise an den Rhein mitgemacht und es sollte sich lohnen, denn sie sahen ein engagiertes Spiel ihrer Mannschaft, bei der wirklich jeder Spieler einen guten Tag erwischte und voller Elan und Leidenschaft bei der Sache war. Insbesondere die Offensive zeigte sich in Bestform und konnte zum zweiten Mal in Folge über 35 Tore erzielen, wodurch es letztendlich nicht entscheidend ins Gewicht fiel, dass die Defensivleistung am gestrigen Abend ausbaufähig war.

Trainer Theodoros „Theo“ Megalooikonomou konnte erneut aus dem Vollem schöpfen. Lediglich Routinier Christopher Seitz stand nicht zur Verfügung. Für ihn rückte kurzfristig Jonas Dambach aus dem Drittligakader ins Team. Der Linkshänder gab in Worms nach einer langwierigen Ellenbogenverletzung sein langersehntes Comeback und man merkte ihm sichtlich an, wie glücklich er darüber war, endlich wieder auf dem Platz stehen zu können.

Die Schwarzweißen kamen gut ins Spiel und konnten durch zwei frühe Tore von Marco Holstein und Ben Kölsch schnell mit 0:2 in Führung gehen (2.). In der Folge kamen die Hausherren besser in die Partie und gingen in der 5. Minute, durch Tim Freitag mit 3:2 in Führung. Es sollte das einzige Mal bleiben, dass die Nibelungenstädter vorne lagen. Im Anschluss konnte der TuS durch drei Tore von Rechtsaußen Yannik Kötz, die Partie wieder drehen und mit 3:5 (9.) in Führung gehen. Kötz machte ein überragendes Spiel und war mit acht Toren, zusammen mit Ben Kölsch und dem Wormser Tim Freitag, bester Werfer auf dem Platz.

Im weiteren Verlauf sahen die knapp 200 Zuschauer eine sehr ausgeglichene Partie, in der der TuS zwar durch den Treffer von Philipp Becker zum 6:9 (13.) mit drei Toren in Führung ging, sich aber zunächst nicht absetzen konnte. Nach einem schnellen Doppelschlag von Jan Simgen zum 14:17 (28.) vergab der TuS die Chance, erstmals auf vier Tore davonzuziehen. Stattdessen verkürzte auf der Gegenseite Tim Freitag, mit zwei ebenso schnellen Treffern auf 16:17 (30.), so dass sich die Schwarzweißen mit einer knappen Halbzeitführung zufriedengeben mussten.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte sah es so aus, als könnten die Gastgeber, die durch das starke Ende der ersten Halbzeit beflügelt aus der Kabine kamen, die Partie drehen. Begünstigt durch eine Zeitstrafe gegen Philipp Becker, gelang es ihnen drei Mal auszugleichen und die Führung schien zum Greifen nahe. Erst durch zwei schnelle Tore von Spielmacher Ben Kölsch zum 20:23 (41.), schaffte es der TuS die Kontrolle über das Spiel zurückzugewinnen. Der HSG sollte es in der Folge nicht mehr gelingen, den Rückstand auf mehr als zwei Tore zu verkürzen. Beflügelt durch Ben Kölsch und Jonas Dambach, die in der Schlussviertelstunde jeweils vier Tore erzielten, gelang es nun den Schwarzweißen, den Vorsprung kontinuierlich auszubauen. Spätestens beim 24:30 (52.) war allen Beteiligten klar, dass der TuS als Sieger vom Platz gehen würde. Über 27:35 (57.) siegte der TuS am Ende hoch verdient mit 31:37.

Durch den Sieg überholte der TuS die HSG Worms und die VTZ Saarpfalz in der Tabelle, rangiert jetzt auf Platz 13 und vergrößerte den Vorsprung auf Schlussschlicht HSG Nahe/Glan auf fünf Punkte. Am kommenden Freitag (Anpfiff 20.00 Uhr) ist die VTZ Saarpfalz zu Gast in der Layenberger Sporthalle. Dann kann das Dansenberger Perspektivteam den nächsten großen Schritt Richtung Klassenerhalt gehen.

Zum Trainerinterview auf unserem YouTube-Kanal: https://youtu.be/tsjrQpsYQ6s

HSG Worms

Sebastian Volk (1) und Maximilian Wald (im Tor), Tim Freitag (8), Marco Kimpel (6), Paul Streuber (5), Lukas Hochgesand (3), Theo Schönmehl (2), Tim Knobel (2), Hagen Druck (2), Max Hofferberg (1), Jona Eschbach (1), Niklas Schwarz, Ales Muhovec, Jan Eckel. – Trainer: Marco Tremmel.

TuS 04 KL-Dansenberg 2

Norman Becker und Paul Rutz (im Tor), Steffen Kiefer (3), Yannik Kötz (8), Philipp Becker (1), Marco Holstein (4), Pascal Theuer (1), Niklas Jung (4), Frederik Bohm, Nils Bechtel, Jan Simgen (4), Ben Kölsch (8/1), Simon Flesch, Jonas Dambach (4). – Trainer: Theo Megalooikonomou/Patrick Schulze.

Schiedsrichter: Jan Stitz (HSV Rhein-Nette) / Dario Lehmler (TuS Horchheim)

Zuschauer: 200

Siebenmeter: 2/2 : 1/2

Zeitstrafen: 4 : 5

Der Spielfilm: 3:3, 6:9, 10:10, 14:17, 16:17 ( Halbzeit) 19:19, 20:23, 22:27, 24:30, 27:35, 31:37