3 Tatverdächtige nach räuberischer Erpressung auf Taxifahrer gestellt

Karlsruhe (ots) – Drei Männer verließen am Sonntagmorgen ein Taxi, ohne die Fahrt zu bezahlen. Als der Taxifahrer versuchte die Flüchtenden festzuhalten, wurde er von diesen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Männer in den frühen Morgenstunden mit

dem Taxi von einer Diskothek in Bruchsal nach Kleinsteinbach.

Als sie gegen 05:55 Uhr ihr Ziel erreicht hatten, verließen die Fahrgäste offenbar fluchtartig

das Fahrzeug und rannten ohne zu bezahlen davon. Der 46-jährige Taxifahrer versuchte daraufhin einen der Täter an der Flucht zu hindern, indem er diesen festhielt.

In der Folge riss sich der Tatverdächtige jedoch los und stieß den Geschädigten zur Seite. Hierdurch kam der 46-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen am Rücken sowie an Armen und Beinen zu.

Die Polizei nahm wenig später bei der umgehend eingeleiteten Fahndung 3 Tatverdächtige im Alter von 26, 31 und 33 Jahren vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Tel: 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall – 4 Verletzte und hoher Sachschaden

Karlsruhe (ots) – Vier verletzte Personen und ein Sachschaden von ca. 150.000 Euro sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der BAB 5 auf Höhe Untergrombach am Montag. Nach derzeitigen Sachstand der Verkehrspolizei Karlsruhe kam der Fahrer eines Sattelzuges gegen 14.10 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baustellenfahrzeug das auf dem Seitenstreifen stand.

Anschließend wurde der Lkw nach links abgewiesen und fuhr in die Mittelleitplanke. Der Fahrer

eines Abschleppwagens versuchte offenbar einen Zusammenstoß zu verhindern und streifte bei einem Ausweichmanöver einen BMW. Beide Fahrzeuge fuhren schließlich auf den Sattelzug auf.

Alle drei Insassen des BMW, darunter ein Kleinkind, kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der Beifahrer des Baustellenfahrzeuges erlitt bei dem Unfall Verletzungen.

Die Beamten stellten am Unfallort fest, dass der Fahrer des Sattelzuges offenbar

alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille.

Während der Unfallaufnahme war die BAB 5 in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bruchsal ausgeleitet. Es entstand ein Stau in Länge von etwa 10 km. Schaulustige verursachten auch auf der Gegenfahrbahn ein Stau von zeitweise

mehreren Kilometern.

Speedmarathon – Rund 800 Verkehrssünder im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe erwischt

Karlsruhe (ots) – Vom 17. bis zum 23. April 2023 fanden die europaweiten Geschwindigkeitskontrollwochen statt. Mit der Einrichtung von insgesamt 36 Kontrollstellen beteiligte sich das Polizeipräsidium Karlsruhe in diesem Jahr erneut am Speedmarathon.

Im Aktionszeitraum kontrollierten die Polizeireviere gemeinsam mit der Verkehrspolizeiinspektion 19.107 Fahrzeuge. Hierbei stellten sie rund 800 Geschwindigkeitsverstöße fest. Auch wurden rund 20 Handy- und Gurtverstöße geahndet.

Auch über den Zeitraum des Speedmarathons hinaus wird das Polizeipräsidium Karlsruhe Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Geschwindigkeitsüberwachung durchführen. Neben Vorfahrtsmissachtungen, Abstandsverstößen, Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren zählt nicht angepasste Geschwindigkeit schließlich zu den häufigsten Ursachen für Unfälle mit Personenschäden.

Kreis Karlsruhe

Scheunenbrand aus unklarer Ursache

Malsch (ots) – Aus bislang noch ungeklärter Ursache brach am Sonntag 23.04.2023 in einer Scheune in der Muggensturmer Straße ein Brand aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Kurzfristig mussten die Bewohner der umliegenden Wohngebäude evakuiert werden.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf nebenstehende Gebäude verhindern. Durch herabfallende

Gebäudeteile der letztlich niedergebrannten Scheune wurde das angrenzende Wohnhaus leicht beschädigt.

Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt zur Brandursache laufen derzeit noch Ermittlungen. Es bestehen Anhaltspunkte, dass möglicherweise ein fahrlässiges Handeln ursächlich gewesen sein könnte.

Festnahme nach Einbruch in Asylunterkunft – Mutmaßlicher Täter in Haft

Forst (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Sonntagmittag ein 26 Jahre alter Mann dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt werden, der Haftbefehl erließ. Dem Mann wird ein Wohnungseinbruchdiebstahl vorgeworfen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Tatverdächtige am Samstagabend gegen 23:00 Uhr an einer Bushaltestelle in der Bruchsaler Straße in Forst kontrolliert. Dabei fanden die Beamten in einem Rucksack ein mutmaßlich gestohlenes Notebook und stellten es zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sicher.

Noch in derselben Nacht erstattete der rechtmäßige Besitzer des Notebooks beim Polizeirevier Bruchsal eine Diebstahlsanzeige, nachdem sein Computer am Vortag aus seinem Wohnraum in einer Asylunterkunft in Bruchsal entwendet worden war. Der Beschuldigte steht nun im Verdacht, unberechtigt in die Wohnung des 57-jährigen Geschädigten eingedrungen und dessen Notebook

gestohlen zu haben. Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Kriminalpolizei

Karlsruhe geführt.

Jugendliche flüchten mit Kraftrad vor Polizeikontrolle – Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Ettlingen (ots) – Zwei Jugendliche flüchteten am Samstag auf einem Kraftrad vor einer Polizeikontrolle und lieferten sich anschließend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen sowie möglichen Geschädigten.

Am Samstagabend gegen 17:55 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Ettlingen in der Langen Straße in Schluttenbach ein mit zwei Personen besetztes verdächtiges Kraftrad auf. Als der Fahrer und sein Sozius daraufhin kontrolliert werden sollten, flüchteten die beiden jungen Männer mit hoher Geschwindigkeit in ein Waldgebiet in Richtung Rimmelsbacher Hof.

Wenig später stellten Polizeibeamte das Duo schließlich auf der Landesstraße 613 zwischen Völkersbach und Schöllbronn und beendeten die riskante Fahrt. Gegen beide Männer wurden

Straf-und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zeugen der gefährlichen Fahrt oder Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07243/3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Pfinztal – 6-jähriges Kind bei Unfall mit Pkw verletzt

Pfinztal (ots) – Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kind am Freitagmittag in Kleinsteinbach wurde das beteiligte 6-jährige Mädchen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Das Mädchen überquerte dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge gegen 13:15 Uhr

einen Fußgängerüberweg am Kreisverkehr Pforzheimer Straße/Bockstalstraße.

Ein aus dem Kreisverkehr in die Bockstalstraße abbiegender 78-jähriger Pkw-Lenker

erkannte das Mädchen offenbar zu spät und fuhr dieses trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung an. Das Kind wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.