Rauchentwicklung

Wörth (ots) – Am Sonntag 23.04.2023 kam es in Maximiliansau gegen 19:15 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus. Die eingesetzten Polizei- und Feuerwehrkräfte konnten die Rauchentwicklung in der Dachgeschosswohnung lokalisieren. Die Feuerwehr musste sich Zutritt zur Wohnung verschaffen, da die Bewohnerin nicht zu Hause war.

Wie sich herausstellte hatte die Bewohnerin eine Pfanne auf dem angeschalteten Herd gelassen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr kam es zu keinem Schaden und es bestand keine Gefahr für Personen.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Germersheim (ots) – Am Sonntag 23.04.2023 gegen 17:25 Uhr wurde eine männliche Person auf einem E-Scooter in der Zeppelinstraße in Germersheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei konnte festgestellt werden, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht aktuell war, sondern bereits im Jahre 2020 ausgestellt wurde. Dem 30-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt aufgrund des nicht vorliegenden Versicherungsschutzes untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.