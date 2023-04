Zigarettenautomaten aufgebrochen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Die Polizei stellte am Sonntag 23.04.2023 gegen 10.10 Uhr, einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten im Nordring fest. Aus dem Automaten wurde die Geldkassette mit Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Brand einer Hütte – Person leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 23.04.2023 um 12.09 Uhr, brach ein Feuer in einer Holzhütte in der Kleingartenanlage Tiefgewanne aus. Hierbei verletzte sich ein 53-Jähriger beim Versuch den Brand zu löschen. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Raub in Wettbüro

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagabend 22.04.202 bedrohte ein unbekannter Täter gegen 20:55 Uhr in einem Wettbüro in der Kurzen Straße einen Mitarbeiter mit einem Messer und raubte Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter war mit einer FFP-2 Maske maskiert. Zudem trug er blauen Jeans, eine Camouflage-Jacke, eine schwarze Mütze und eine Sonnenbrille. Er war von schlanker Statur und ca. 1,70 m groß.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Werkzeuge aus Firmenwagen gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen an einem in einer Tiefgarage in der Mundenheimer Straße/Ecke Rottstraße geparkten Firmen-PKW (Hochdachkombi) zwischen Freitag (21.04.2023, 17:00 Uhr) und Sonntag (23.04.2023, 11:00 Uhr) die Heckscheibe ein und entwendeten Werkzeug.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auto verkratzt

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum Samstag 22.04.2023, 20:00 Uhr bis zum Sonntag 23.04.2023 14:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die rechte Fahrzeugseite eines Peugeots, welcher in der Hoheneckenstraße am Fahrbahnrand geparkt war.

Hierdurch entstand ein Kratzer entlang der gesamten rechten Fahrzeugseite.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall – Verursacher flüchtet von Unfallstelle

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 23.03.2023 kam es in der Stifterstraße zwischen 16:46 Uhr und 20:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Die Polizei sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Vereinsheim – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Freitag 21.04.2023, 13:00 Uhr und Sonntag 23.04.2023, 13:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Garage auf einem Vereinsgelände in der Ebernburgstraße ein und stahlen Werkzeuge. Zudem wurde ein auf dem Gelände befindlicher, leerstehender, Metallcontainer aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat am Wochenende im Bereich Ebernburgstaße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Kontrollwoche: Geschwindigkeit 17.04-23.042023 und „Speedmarathon“ am 21.04.2023

Präsidialbereich (ots) – Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich auch in diesem Jahr an der europaweiten Kontrollwoche, um überhöhte Geschwindigkeit zu bekämpfen und zu verhindern. In der Woche 17.04-23.04.2023 fanden deshalb vermehrt Geschwindigkeitskontrollen statt. In dieser Woche wurden insgesamt (inkl. Speedmarathon) rund 49.000 Fahrzeuge überprüft. 4.693 davon waren zu schnell unterwegs. Beim Speedmarathon am 21.04.2023 wurden rund 10.400 Fahrzeuge überprüft, wovon 1.467 zu schnell waren.

Neben der Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen sollen durch die Verkehrskontrollen auch die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und diese nochmals verdeutlichen. In Kontrollstellen wurden die Betroffenen deshalb von Polizeikräften auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen.

Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt weiter eine Hauptunfallursache: 2022 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wegen nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit 1.896 Verkehrsunfälle registriert. Im Jahr 2021 waren dies noch 1.792 Verkehrsunfälle.

Die Verkehrsunfallstatistik 2022 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/hRg.

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.

Die Kontrollwoche wurde von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken.