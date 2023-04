Unfallflucht – Unfallverursacher ermittelt

Hochdorf-Assenheim (ots) – Ein Anwohner hörte am Sonntag 23.04.2023 gegen 05:20 Uhr, einen lauten Knall in der Oberstraße. Bei einer Nachschau sah der Mann, dass ein PKW beschädigt an einer ebenfalls beschädigten Hauswand stand. Ein weißer, beschädigter Transporter flüchtete von der Unfallstelle. Aufgrund der Beschreibung des Zeugen und des genannten Kennzeichens konnte der beschädigte Transporter im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Deidesheimer Weges festgestellt werden. Personen waren keine im Fahrzeug.

Kurz danach traf ein weiterer Transporter an dem beschädigten Transporter ein. In diesem konnte auf der Rückbank der nach derzeitigen Ermittlungsstand verantwortliche, 40-jährige Fahrzeugführer des Unfallfahrzeugs angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Dem Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein beschlagnahmt. Weiterhin wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 26.000 Euro. Der genaue Unfallhergang wird aufgrund der Spurenlage noch ermittelt.

Bilanz der Verkehrssicherheitswoche der PI Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Während der Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden im Zeitraum vom 17.04. bis 23.04.2023 im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit verstärkt Kontrollen durchgeführt. Bei Geschwindigkeitsmessungen außerhalb geschlossener Ortschaften wurden 113 Verstöße geahndet.

Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei erlaubten 70 km/h (L530 zwischen Mutterstadt und Dannstadt-Schauernheim) bei 108 km/h. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einen Punkt nach sich. Ein Radfahrer wurde mit 2,45 Promille erwischt. Gegen diesen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Weiterhin wurden 5 Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, 2 Anzeigen wegen fehlender Versicherung, sowie 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (Fahrt unter Drogeneinfluss) eingeleitet. Bei den Kontrollen wurden ferner 32 Gurt-/ und 9 Handyverstöße sanktioniert.

Bei einem Fahrzeug wurde die Ladungssicherung beanstandet, bei einem PKW erlosch die Betriebserlaubnis, da eine Änderung der Auspuffanlage festgestellt wurde und zwei Fahrzeugführende missachteten ein Durchfahrtsverbot.

Im Rahmen der ständig fortgeführten Verkehrssicherheitsarbeit werden auch in Zukunft verstärkte Kontrollen erfolgen.

Weitere aufgebrochene PKW`s

Römerberg/Speyer (ots) Die Polizei warnt vor Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. In der vergangenen Woche kam es mehrfach zu Aufbrüchen auf einem Waldparkplatz entlang der L528 von Speyer in Richtung Böhl-Iggelheim. Dabei schlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheiben an den geparkten Fahrzeugen ein und entwendeten hinterlassene Wertegegenstände.

Zeugen konnten bislang zwei verdächtige ca. 25 Jahre alte Männer beobachten, welche mit einem silbernen Fahrzeug mit RA- Kennzeichen unterwegs gewesen wären.

Die zwei Männer wurden wie folgt beschrieben:

schlank, dunkle Wollmütze, schwarze Winterjacke.

schlank, braune lange Haare, welche an der Seite rasiert waren, dunkler Strickpullover.

Im Zeitraum vom 23.04.2023, 11:30 Uhr auf den 24.04.2023, 15:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines geparkten Fahrzeugs in der „Nato-Straße“ in Römerberg ein. Aus einem Kofferraum wurde dabei eine Handtasche mit Geldbeutel entwendet.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. -Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße „streifen“ und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Weitere Informationen und gute Präventionstipps:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.