Bäume gestreift (Foto)

Hennweiler (ots) – Am 24.04.2023 gegen 08:10 Uhr befuhr eine 67-jährige PKW Fahrerin die K5 von Bruschied in Richtung Hennweiler. Nach einer leichten Rechtskurve geriet sie mit ihrem PKW vermutlich infolge eines plötzlichen, körperlichen Unvermögens nach links von der Fahrbahn und Streifte mit der Fahrerseite einen Baum.

Von dort schleuderte das Fahrzeug wiederum mit dem Heck der Beifahrerseite gegen einen weiteren Baum. Anschließend kam der PKW auf dem Feld zum Stillstand. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. An dem PKW entstand Totalschaden.

Alleinunfall mit schwer verletztem Fahrer

L234 bei Oberstreit (ots) – Am Montag 24.04.2023 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 38-jähriger Mercedes Fahrer die L234 von Staudernheim aus kommend in Fahrtrichtung Oberstreit. Kurz vor dem Ortseingang von Oberstreit verlor der Fahrer in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In Folge dessen schleuderte er, ohne sich zu überschlagen, mehrere Meter die rechtsseitig angrenzende Böschung hinab. Hierbei touchierte er mehrere Bäume und einiges an Astwerk, bevor das Fahrzeug stark beschädigt zum Stehen kam. Der schwer aber nicht lebensgefährlich verletzte Fahrer musste mit schwerem Gerät durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Nach ärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Abklärung in die Uniklinik von Mainz verlegt. Das Fahrzeug musste mit einem Kranwagen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme war die L234 voll gesperrt.

„Sicher ankommen“ – Polizei berät Autofahrer bei Baumärkten

Bad Kreuznach (ots) – „Das hält schon“ oder „da ist noch nie was passiert“, zu diesen Aussagen kam es am vergangenen Samstag häufiger. Durch die Verkehrsdirektion Mainz wurde, wie im letzten Jahr auch, die Präventionsveranstaltung „Sicher ankommen“ bei einem Baumarkt in Bad Kreuznach durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit Baumärkten im Bereich Mainz, Bad Kreuznach und Worms werden bei der Veranstaltung die Verkehrsteilnehmer nach dem Einkauf zu den Themen Ladungssicherung und Überladung beraten. Im Vordergrund steht dabei das Aufklären über die Gefahren von ungesicherter Ladung und zu schwer beladenen Fahrzeugen, Bußgelder muss an dem Tag niemand zahlen.

Dass eine solche Veranstaltung sinnvoll und nötig ist, zeigte sich auch Samstagvormittag, über die Hälfte der Fahrer hatte die Ladung nicht ausreichend gesichert oder hatte Zuviel geladen. So war bei 11 von 26 Fahrzeugen die Ladung nicht ordentlich gesichert.

Beispielsweise wurden Putz- und Zementsäcke ohne jegliche Sicherung auf der Ladefläche transportiert oder Holzbalken im PKW bis kurz hinter die Windschutzscheibe geladen. Dass diese Ladungen bei einer starken Bremsung im wahrsten Sinne des Wortes zum „Geschoss“ werden, sahen glücklicherweise alle Fahrer ein und es wurde nachgesichert.

Bei drei Fahrzeugen wurde zuviel geladen und es musste ein Teil der Ladung vor Ort zurücklassen und bei einer zweiten Fahrt abgeholt werden. „Spitzenreiter“ war dabei ein mit Sand beladener 750kg-Anhänger, der fast 1000kg auf die Waage brachte. Fälschlicherweise dachte der Fahrer er dürfe 750kg zuladen, er verwechselte allerdings die Zuladung mit dem zulässigen Gesamtgewicht.

Alle beanstandeten Fahrzeuge konnten nach der Beratung und der Umsetzung der Tipps oder dem Abladen weiterfahren. Auch in den kommenden Wochen werden weitere Präventionsveranstaltungen an verschiedenen Baumärkten in der Umgebung durchgeführt.