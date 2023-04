Haftbefehl am Hauptbahnhof Mainz vollstreckt

Mainz (ots) – Am 23. April 2023 um 10:40 Uhr wurde ein Mann durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen den 40-jährigen Polen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde rechtskräftig wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt in Weiterstadt verbracht, wo er seine Haftstrafe verbüßen wird.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Fahrer unter dem Einfluss von Drogen – Kein Führerschein

Mainz (ots) – Anfang April fand eine Verkehrskontrolle auf der Theodor-Heuss-Brücke statt. Der Fahrer des damals kontrollierten Transporters, zeigte sich sehr nervös und fiel mit zittrigen Händen sowie auffällig geweiteten Pupillen auf.

Nach ersten Ermittlungen stand er unter dem Einfluss von Kokain, so dass ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Nachermittlungen haben mittlerweile ergeben, dass der 29-jährige Fahrer mit Hauptwohnsitz in Hessen, nicht im Besitz eines Führerscheines ist und nach Auskunft der Fahrerlaubnisbehörde derzeit auch keinen beantragen darf.

Aus diesem Grund wird neben dem Verdacht unter dem Einfluss berauschender Mittel einen Fahrzeug geführt zu haben, auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ebenso wird ein Ermittlungsverfahren gegen den 28-jährigen Halter des Transporters eingeleitet. Der in Ingelheim wohnhafte Halter, steht im Verdacht, gewusst zu haben, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und dennoch habe fahren lassen.

Schlangenlinien und rote Ampeln – Fahrer fällt auf

Mainz (ots) – In der Nacht auf Montag (24.04.2023) melden Mitarbeiter der Stadtwerke Mainz einen schlangenlinienfahrenden Autofahrer der zudem auch roten Ampeln überfahren würde. Gegen 2:20 Uhr befahren die Mitteiler die Binger Straße in Mainz und sehen vor sich einen PKW, der in sehr unsicherer Fahrweise geführt wird.

Auf dem Weg durch die halbe Stadt fährt der Fahrer mehrfach über rote Ampeln und deutlich erkennbare Schlangenlinien. In der Industriestraße kann der PKW durch die Besatzung eines Streifenwagens angehalten werden. Der 49-jährige Fahrer steht unter Alkoholeinfluss.

Einen Führerschein kann er nicht vorweisen, diesen würde er selbst seit 3 Monaten suchen. Ihm wird die Weiterfahrt untersagt, eine ärztliche Blutentnahme angeordnet sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es wird ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr eingeleitet.

Smartwatch meldet Unfall

Mainz-Marienborn (ots) – Die Notruffunktion einer Smartwatch hat in der Nacht auf Samstag

22.04.2023 gegen 3 Uhr eine Verbindung zum Notruf 112 aufgebaut. In dem Telefonat kann eine geschockte Fahrerin Auskunft gegenüber dem Disponenten der Berufsfeuerwehr Mainz geben.

Sofort entsendete Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, eines Rettungsdienstes und der Polizei treffen am Unfallort in der Straße „Im Borner Grund“ auf eine sichtlich geschockte, aber nicht weiter verletzte Fahrerin. Sie ist zuvor mit ihrem PKW gegen geparkte Autos gefahren, wodurch drei Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Zwei Autos mussten abgeschleppt

werden.

An ihrem eigenen PKW liefen Öl und Kühlwasser aus, so dass die Straße durch die Feuerwehr gereinigt werden musste. Die Fahrerin führte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch und blies 0,00 Promille. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Kreis Mainz-Bingen

Raub aus Vereinskasse – Zeuge gesucht

Bingen (ots) – 23.04., Nuits-St.-Georges-Straße, 16:50 Uhr – Ein junger Mann wurde von einem 19-jährigen Kassenwart beobachtet, wie er die Kasse mit den Einnahmen einer Handball-Sportveranstaltung an sich nahm. Er jagte dem Beschuldigten nach und konnte ihn schließlich zu Boden bringen. Der Dieb ließ die Kasse fallen, zückte aber ein Messer und richtete dieses auf seinen Verfolger.

Dieser ließ daraufhin von ihm ab. Der Dieb entnahm aus der auf dem Boden liegenden Kasse 50,00 EUR und flüchtete fußläufig in Richtung Grundschule/ Pestalozzistraße.

Der Mann wurde beschrieben wie folgt: deutscher Phänotyp, kurze blonde Haare, dunkelblaue Daunenjacke, unter 25 Jahre, ca. 1,80 m groß. Wer kann Hinweise zum Täter geben?