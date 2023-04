Mutterstadt, A 65: LKW verliert Traverse auf Autobahn

Mutterstadt (ots) – Am 24.04.2023 ereignete sich um 16:30 Uhr ein Alleinunfall mit einem Lastkraftwagen. Dieser befuhr die Autobahn 65 und wollte am Autobahnkreuz Mutterstadt auf die Autobahn 61 in Fahrtrichtung Speyer wechseln.

Auf der Überleitung zur Autobahn 61 verlor der Lastkraftwagen aufgrund mangelnder Ladungssicherung eine Traverse, welche die Leitplanke sowie den eigenen Lastkraftwagen beschädigte. Anschließend blieb diese in der angrenzenden Grünfläche liegen.

Die Traverse musste im Anschluss mit einem Kran auf einen neuen Anhänger gehoben werden. Dazu war der Zubringer am Kreuz Mutterstadt für 1,5 Stunden gesperrt. Es war neben der Autobahnpolizei auch die Autobahnmeisterei Ruchheim sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.