Dillenburg: Gegen Laterne und Baum geprallt –

Am frühen Samstagmorgen verunglückte ein Opelfahrer in der Straße „Unterm Goldbachshain“. Der 49-Jährige war gegen 04.30 Uhr auf der Straße „Am Scheidweg“ unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam er an der Einmündung zum Goldbachshain nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Laterne und anschließend auf einem Grundstück gegen einen Baum. Der Dillenburger blieb unverletzt. Seine Beifahrerin trug Prellungen davon, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Angaben zur Schadenshöhe können momentan nicht gemacht werden.

Dillenburg: Wer fuhr gegen den Boots-Anhänger? –

In der Hof-Feldbach-Straße beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer vergangene Woche einen Boots-Anhänger. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können. Zwischen dem 18.04.2023 (Dienstag), gegen 21.30 Uhr und dem 19.04.2023 (Mittwoch), gegen 12.30 Uhr war der Anhänger an einen Opel Insignia angekuppelt und stand in Höhe der Hausnummer 35 auf einem Parkplatz. Vermutlich beim Rangieren prallte der Unbekannte gegen den Anhänger und ließ am Heck einen Schaden von rund 600 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Im Kreisverkehr zusammengestoßen –

Mit Prellungen und Schürfwunden überstand ein Mountainbiker einen Zusammenstoß mit einem VW Passat. Der 67-jährige Fahrer des Passats fuhr am Samstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr in Höhe des Rewe-Marktes von der Konrad-Adenauer-Straße aus in den Kreisverkehr. Hierbei übersah der Sinner den dort fahrenden Biker und stieß mit ihm zusammen. Der ebenfalls in Sinn lebende 35-jährige Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Siegbach-Tringenstein: Biker stürzt –

Der Sturz mit seiner Maschine am Freitagabend auf der Landstraße zwischen Hirzenhain und Tringenstein, endete für einen jugendlichen Biker im Dillenburger Krankenhaus. Der 17-jährige Herborner verlor gegen 19.10 Uhr die Kontrolle über seine Honda und stürzte in den Straßengraben. Der Unfallfahrer klagte über Rückenschmerzen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Eine Abschlepper barg die Honda und schleppte sie von der Unfallstelle fort.

Eschenburg-Wissenbach: Angebranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan –

Am Samstagabend rückten Feuerwehr und Polizei zu einem mutmaßlichen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kastanienweg aus. Gegen 22.30 Uhr löste der Rauchmelder einer Wohnung aus. Nachbarn nahmen starken Rauch aus der Wohnung wahr, schafften es aber nicht den Bewohner zu wecken. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung, brachte den Bewohner und das im Backofen kokelnde Essen ins Freie. Der 61-Jährige verweigerte eine Untersuchung durch Rettungssanitäter und musste mehrfach von den Einsatzkräften zurechtgewiesen werden, weil er deren Arbeit störte. Nachdem die Feuerwehr gelüftet hatte, durfte er wieder in seine Wohnung zurück.

Herborn-Uckersdorf: Kennzeichendieb zieht Messer / Polizei bittet um Mithilfe –

In Unstimmigkeiten nach einem Autokauf liegt vermutlich die Ursache für eine Auseinandersetzung, die am Samstagabend in der Uckersdorfer Hauptstraße eskalierte. Gegen 20.13 alarmierte ein Angehöriger die Polizei und erklärte, dass sein 43-Jähriger Onkel kurz zuvor von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden sei. Der Täter habe versucht die Nummernschilder eines Autos zu stehlen. Beim Eintreffen der Polizei war der unbekannte Täter bereits geflohen. Der 43-Jährige stammt aus Bulgarien und ist der deutschen Sprache nicht mächtig, ein Angehöriger fungierte als Dolmetscher. Der Bulgare schilderte, dass er den Unbekannten dabei überrascht hatte, wie dieser die Nummernschilder seines vor zwei Tagen gekauften Wagens abmontierte. Darauf angesprochen, zog der Täter ein Messer und bedrohte den 43-Jährigen. Letztlich nahm der Unbekannte die Kennzeichen und fuhr mit einem schwarzen Mercedes in Richtung Herborn davon. Beim Kauf des Wagens sei mit dem Käufer die Abmachung getroffen worden, dass der 43-Jährige umgehend den Wagen ummeldet und die Kennzeichen zurücksendet. Dem kam der Bulgare nicht nach. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte im Auftrag des Vorbesitzers nach Uckersdorf kam, um die Kennzeichen abzuholen.

Der Täter war zwischen 25 und 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hatte schwarze Haare und stammte nach Einschätzung des 43-Jährigen aus dem südslawischen oder arabischen Raum.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall am Samstagabend, zwischen 20.00 Uhr und 20.15 Uhr in der Uckersdorfer Hauptstraße, in Höhe der Hausnummer 7 beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem Täter oder seinem schwarzen Mercedes machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Dreisbach: Gartenhaus aufgebrochen –

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatten es Diebe auf ein Moped aus einer Gartenhütte abgesehen. Zwischen 21.00 Uhr und 10.00 Uhr brachen sie die auf einem Grundstück in der Lindenstraße gelegenen Hütte auf, griffen sich die grüne „Simson SC50“, durchtrennten den Maschendrahtzaun und schoben die Maschine vom Grundstück. Weil der Motor nicht startete, ließen die Diebe das Moped in unmittelbarer Nähe des Grundstücks zurück. Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum in der Lindenstraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar und Niedergirmes: Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs –

Wetzlarer Polizisten erwischten am Freitagabend zwei mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Fahrzeugführer, die beide zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisse waren. Gegen 17.30 Uhr stoppten die Ordnungshüter in der Dammstraße in Niedergirmes einen 31-jährigen Audifahrer aus Aßlar, der offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Drei Stunden später, gegen 20.30 Uhr, erwischte es einen 41-jährigen Rollerfahrer aus Ehringshausen. Den kontrollierten die Polizisten in Aßlar. Sein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von THC nach. An seinem Roller war zudem das Versicherungskennzeichen abgelaufen. Beide mussten sich auf der Wetzlarer Wache einer Blutentnahme unterziehen. Auf sie kommen unter anderem Strafanzeigen wegen der Drogenfahrten sowie wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu.

Wetzlar – Garbenheim: Betrüger kassieren Münzen, Schmuck und Bargeld –

Am Freitagabend brachten Betrüger eine Wetzlarer Seniorin um ihre Wertsachen. Die Anrufer machten ihrem Opfer weiß, dass eine Enkelin in einen Unfall verwickelt wurde und nun U-Haft drohe, wenn die Kaution nicht bezahlt werde. Gegen 20.00 riefen die Betrüger in dem Garbenheimer Haushalt in der Wiesenstraße an und schilderten das dramatische Szenario. Der mutmaßliche Anwalt aus Gießen schilderte detailreich die Folgen für die Enkelin. Auch ein Staatsanwalt aus Gießen sprach mit dem Opfer und machte ebenfalls Druck, um die drohende Untersuchungshaft für die Enkelin durch das Hinterlegen einer Kaution zu verhindern. Letztlich packte die Seniorin rund 2.000 Euro Bargeld sowie Schmuck und Münzen zusammen. Gegen 22.30 Uhr kam eine angebliche Mitarbeiterin des Rechtsanwaltes zur Wohnanschrift der Wetzlarerin und holte die „Kaution“ ab. Später fiel der Betrug dann auf.

Die Botin war Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß und hatte dunkle, glatte Haare, die bis auf die Schultern reichen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat die Botin, gegen 22.30 Uhr in der Wiesenstraße

beobachtet?

beobachtet? Wem ist dort zu dieser Zeit ein Fahrzeug oder die Frau

aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Um nicht in die Falle der Betrüger zu tappen, gilt es folgende Tipps zu beherzigen:

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld oder Wertsachen von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich direkt bei Ihrem Angehörigen, unter der

Ihnen bekannten Telefonnummer, ob es ihm gut geht und lassen sie

sich den Sachverhalt bestätigen.

Ihnen bekannten Telefonnummer, ob es ihm gut geht und lassen sie sich den Sachverhalt bestätigen. Informieren Sie einen Ihnen vertrauten Angehörigen über den

Sachverhalt und sprechen Sie mit ihm das weitere Vorgehen ab.

Sachverhalt und sprechen Sie mit ihm das weitere Vorgehen ab. Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte

Personen.

Wetzlar: E-Scooter verschwunden –

Am Wetzlarer Bahnhof schlugen am Freitagabend Diebe zu. Gegen 20.00 Uhr schloss der Besitzer seinen schwarz-roten E-Scooter der Marke „Segway“ am Fahrradabstellplatz fest. Als er gegen 23.15 Uhr wieder zurückkehrte, war der Scooter verschwunden. Diebe hatten das Kettenschloss geknackt und waren mit dem rund 550 Euro teuren Gefährt davongefahren. An dem Scooter mit schwarzer Griffstange und rotem Trittbrett ist das Versicherungskennzeichen „117-WKT“ angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des „KickScooter“ nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Niedergirmes: Kabel bei Buderus gestohlen –

Von einem Lagerplatz der Firma Buderus ließen Diebe Stromkabel und Kabeltrommeln mitgehen. Die Diebe verschafften sich Zutritt zu dem Gelände und griffen sich ihre rund 1.000 Euro teure Beute. Zeugen, die die Diebe zwischen Donnerstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Freitagmorgen, gegen 07.00 Uhr auf dem Gelände beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Wetzlar: Einbruch bei den Bogenschützen –

Das Vereinsheim der Wetzlarer Bogenschützen rückte in den Fokus unbekannter Diebe. Zwischen dem 15.04.2023 (Samstag), gegen 12.00 Uhr und dem 17.04.2023 (Montag), gegen 18.00 Uhr suchten die Diebe das Gelände im Dillfeld auf, brachen eine Hütte auf und griffen sich Gartenwerkzeuge. Zum Wert der Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer hat die Täter im genannten Zeitraum im Dillfeld beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang am Gelände der Bogenschützen Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.