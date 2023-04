Gleisläuferin bremst Zugverkehr aus

Wetzlar (ots) – Wegen einer Gleisläuferin kam es gestern Abend (23.4./ 21:15

Uhr) zu einem Beinaheunfall im Bereich des Streckenabschnittes Wetzlar in

Richtung Dutenhofen. Eine weibliche Person überquerte unbefugt die Gleise,

weshalb eine einfahrende Hessische Landesbahn bei einer Geschwindigkeit von 120

km/h eine Schnellbremsung einlegen musste.

Glücklicherweise niemand verletzt

Der Zug kam durch die Schnellbremsung zum Stillstand. Da der Lokführer angab,

einen Schlag verspürt zu haben, wurde der Bereich gesperrt und abgesucht. Eine

Person konnte jedoch nicht ermittelt werden. Die 72 Reisenden, die zum Zeitpunkt

im Zug waren, wurden durch die Schnellbremsung glücklicherweise nicht verletzt.

Durch eine Streife der Polizeistation Wetzlar wurde zu späterer Zeit im Bereich

Dorlar eine weibliche Person festgestellt, die angab, während der Vollbremsung

des Zuges direkt am Gleis gestanden zu haben.

Erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr Durch den Vorfall wurde der

Streckenabschnitt zwischen Wetzlar und Dutenhofen von 21:19 Uhr – 23: 55 Uhr

komplett gesperrt. Dadurch erhielten 12 Züge insgesamt 328 Minuten Verspätung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr eingeleitet. Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird

gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Gießen: Flüssigkeit ausgeschüttet

Nachdem zwei Männer auf dem Gelände eines Kulturzentrums in der Straße „Alter Wetzlarer Weg“ eine Flüssigkeit ausschütteten, ermittelt die Polizei wegen versuchter Brandstiftung. Die Unbekannten kletterten gegen 23.55 Uhr über den Geländezaun. Sie übergossen den Reifen eines Kleinbusses mit einer unbekannten Flüssigkeit. Im Zuge von Ermittlungen konnten Polizisten einen 22-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Festgenommenen wieder auf freien Fuß. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Um welche Flüssigkeit es sich handelt, ist Bestandteil der Ermittlungen. Wer hat am Sonntag gegen 23.55 Uhr ungewöhnliche Feststellungen im Nahbereich des Kulturzentrums gemacht? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Exhi am Schwanenteich

In der Parkanlage am Schwanenteich hat sich ein Mann vor zwei Frauen entblößt. Die Frauen befanden sich dort am Sonntag zwischen 15.40 und 16.00 Uhr, als der Unbekannte in einem Gebüsch in der Nähe des Hundeplatzes an seinem Glied manipulierte. Der Unbekannte soll zwischen 35 und 40 Jahren alt gewesen sein. Er trug eine blaue Jacke und hatte ein älteres blaues Fahrrad dabei. Wer hat den Unbekannten ebenfalls beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Einbruch an der Automeile

Auf Bargeld hatten es Unbekannte in einer Werkstatt in der Straße „An der Automeile“ abgesehen. Zwischen 22.00 Uhr am Samstag und 17.25 Uhr am Sonntag hebelten die Diebe ein Fenster auf. Aus dem Gebäude entwendeten sie Bargeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Gießen: Rad weg

Ein unbekannter Mann entwendete am Montag gegen 02.34 Uhr in der Straße „Neue Bäue“ ein rotes Damenrad. Anschließend flüchtete er in Richtung Marktplatz. Der Unbekannte soll zwischen 25 und 30 Jahren alt sein und einen Bart haben. Er trug eine Jeans, eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Reifen zerstochen und Radmuttern gelöst

Ein Unbekannter schlug die Reifen eines roten Opel Corsa und löste die Radmuttern der Hinterreifen. Die Tat ereignete sich zwischen 20.30 Uhr am Freitag und 11.00 Uhr am Sonntag. Wer hat dort im bzw. vor dem fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Autoscheibe eingeworfen

In der Wallstraße schlug am Samstag zwischen 13.45 und 15.45 Uhr ein Unbekannter die Scheibe eines Seats ein. Hinweise zum Verursacher des Sachschadens an dem weißen Ibiza nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Laubach: Kind nach Unfall leichtverletzt

Mit leichten Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung ein sechsjähriges Kind nach einem Unfall ins Krankenhaus. Als das Mädchen am Samstag gegen 14.30 Uhr in Höhe der Schillerstraße die Gießener Straße überqueren wollte, erfasste sie der PKW eines 56-jährigen aus Lich. Das Kind erlitt Verletzungen am Kopf und am Rücken. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Linden: Drogentest positiv

Die Rollerfahrt eines 36-jährigen Mannes endete am Samstagnachmittag mit einer Blutentnahme auf der Polizeiwache. Eine Streife stoppte den Rollerfahrer gegen 16.00 Uhr in der Frankfurter Straße. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Nach der Blutentnahme durfte er die Wache wieder verlassen.

Pohlheim: Kuga touchiert

Einen schwarzen Ford Kuga touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag (20.04.2023) zwischen 16.10 und 18.10 Uhr in der Straße „Neue Mitte“. Anstatt sich um den etwa 2.000 Euro hohen Kotflügelschaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag (22.April) befuhr ein Unbekannter die Kreisstraße 20 von Lützellinden in Richtung Großen-Linden und beabsichtigte vor einer Brücke nach rechts in einen landwirtschaftlichen Weg einzubiegen. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit rutschte der Unbekannte trotz Vollbremsung über den Weg und prallte auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Außenspiegel touchiert

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter zwischen Samstag (15.April) 18.00 Uhr und Montag (17.April) 7.30 Uhr in der Bleichstraße (Höhe 27) den Außenspiegel eines geparkten silberfarben Hyundai I20. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Linden: Garage beschädigt

Vermutlich bei einem Wendemanöver beschädigte ein Unbekannter in der Kantstraße in Leihgestern eine Garage. Der Geschädigte bemerkte am Donnerstag (20.April) gegen 13.25 Uhr den Schaden in Höhe von 1.000 Euro an seiner Garage. Wer hat etwas bemerkt und kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Biebertal: Opel beschädigt in Fellingshausen

Zwischen Samstag (22.April) 17.30 Uhr und Sonntag (23.April) 7.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Straße „Am Berg“ in Fellingshausen einen in Höhe der Hausnummer 2 geparkten Opel. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Mokka zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Auf Parkplatz Opel touchiert

Am Sonntag (23.April) zwischen 11.00 Uhr und 13.45 Uhr touchierte ein Unbekannter auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Grünberger Straße einen geparkten Opel. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Corsa zurückkam, war dieser auf der hinteren, linken Seite beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

A485/Gießen: Hoher Sachschaden nach Bremsmanöver

Ein bislang Unbekannter befuhr Sonntagmorgen (23.April) gegen 9.35 Uhr die Bundesautobahn 485 von Gießen in Richtung Marburg. Offenbar beabsichtigte der Unbekannte an der Anschlussstelle Gießen-Ursulum abzufahren und bremste stark ab. Daraufhin musste eine nachfolgende 18-jährige n Opel-Fahrerin ebenfalls bremsen. Eine 70-jährige Alten-Buseckerin in einem Skoda, die hinter dem Opel fuhr, bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Opel auf. Ein 51-Jähriger Skoda-Fahrer, der hinter der 70-Jährigen fuhr, konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Skoda der Alten-Buseckerin auf. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Unbekannten und dem Opel der 18-Jährigen. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 66.000 Euro. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010 entgegen.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Ein 33-jähriger Gießener in einem VW befuhr Samstagmittag (22.April) gegen 12.10 Uhr die Curtmannstraße in Richtung Tannenweg. Im Kreuzungsbereich zur Fröbelstraße übersah der VW-Fahrer den VW einer 42-Jährigen, die auf der Fröbelstraße in Richtung Wolfstraße unterwegs war, und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei verletzte sich die 42-Jährige leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Auf Gegenfahrbahn geraten

Sonntagnacht (23.April) gegen 3.55 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter von Pohlheim kommend in Richtung Leihgestern. In Höhe der Hauptstraße 47 kam der Unbekannte nach links auf die Gegenfahrbahn, prallte frontal gegen einen geparkten Mercedes und schob diesen 10 Meter weiter. Anschließend stieg der Unbekannte aus, sammelte einige Fahrzeugteile ein und entfernte sich vom Unfallort. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem27-Jährigen aus dem Landkreis Gießen, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Reiskirchen: Kontrolle verloren

Am Sonntag (23.April) gegen 10.20 Uhr fuhr eine 43-jährige Frau aus Reiskirchen in einem Fiat die Landesstraße 3355 von Reiskirchen in Richtung Hattenrod. Aus unbekannter Ursache kam die Fiat-Fahrerin von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und fuhr auf die Leitplanke. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend im angrenzenden Feld zum Stillstand. Die 43-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 53-jähriger Mann in einem Mercedes befuhr am Sonntag (23.April) gegen 13.05 Uhr die Straße „An der Automeile“. Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme kam der Mercedes-Fahrer von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand parkenden BMW. Durch den Aufprall wurde der BMW auf einen weiteren parkenden BMW geschoben. Der Mercedes-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.