Räuberischer Diebstahl einer Geldbörse

TZ: Samstag, 22.04.2023, 23:10 Uhr

Am späten Samstagabend kam es in der Frühmessergasse/Busbahnhof in Spangenberg zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem 17-Jährigen aus Spangenberg. Beide waren kurz zuvor aus der Buslinie 400 ausgestiegen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fragte der 17-Jährige Tatverdächtige den 19-Jährigen nach Zigaretten. Als dieser seine Zigaretten herausholte, wurde er unvermittelt von dem 17-Jährigen angegriffen und zu Boden geschlagen. Ein vor Ort anwesender Zeuge trennte die beiden Personen voneinander.

Bei der vorangegangenen Auseinandersetzung verlor der 19-jährige Geschädigte seine Geldbörse. Der Tatverdächtige nahm die auf dem Boden liegende Geldbörse an sich und entfernte sich in Richtung Marktplatz. Als der Geschädigte ihm nacheilte und seine Geldbörse einforderte, wurde er durch den Tatverdächtigen mittels eines Messers bedroht, woraufhin sich der Geschädigte zurückzog.

Der Tatverdächtige wurde wenig später durch die Polizei ermittelt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls sowie der Körperverletzung und Bedrohung gefertigt.