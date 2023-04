Gegen Verkehrsschild gefahren

Um 11:52 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 28-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw in der Rothesteinstraße in Bad Sooden-Allendorf rückwärts auszuparken. Dabei übersah er ein Verkehrszeichen und fuhr dagegen. Sachschaden: ca. 250 EUR.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte heute Morgen, um 05:45 Uhr, ein 63-Jähriger aus Südeichsfeld, der auf der B 250 in der Gemarkung von Wanfried unterwegs war. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Körperverletzung, häusliche Gewalt

Um 12:43 Uhr musste gestern Mittag die Eschweger Polizei zu einer Wohnung in einem Eschweger Stadtteil ausrücken, da es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf ein 66-Jähriger aus Eschwege seine Lebensgefährtin mehrfach ins Gesicht schlug und noch gegen das rechte Schienbein trat. Der 66-Jährige wurde der Wohnung verwiesen, ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl eines Hubwagens

Zwischen dem 14.04.23 und dem 24.04.23, 08:00 Uhr wurde in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege ein grüner und ca. 2,50 Meter langer Hubwagen von der dortigen Baustelle entwendet. Der Hubwagen war ungesichert im abgegitterten Bereich vor der dortigen Sparkasse abgestellt. Schaden: ca. 800 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Fahren unter Alkoholeinfluss, Beleidigung

Am 23.04.23, um 23:20 Uhr, wurde eine 40-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw in Sontra-Berneburg angehalten und kontrolliert. Da sie unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden während der polizeilichen Maßnahmen durch einen 46-Jährigen aus Sontra beleidigt, so dass gegen diesen eine Anzeige wegen Beleidigung eingeleitet wurde. Um 00:21 Uhr rief der 46-Jährige dann bei der Polizeistation in Sontra an und beleidigte am Telefon den das Telefonat annehmenden Polizeibeamten, so dass eine weitere Anzeige wegen Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten erstattet wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Falsche Polizeibeamte

Am gestrigen Abend gingen zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr mehrere Anrufe in Großalmerode ein. Der Anrufer, der sich als Polizist oder Kommissar ausgab, sprach von aufgefundenen Zettel bei einer Einbrecherbande oder fragte nach, „ob man in letzter Zeit etwas mit Ausländern zu tun gehabt habe“. Die Angerufenen blieben jedoch misstrauisch und fragten bei der zuständigen Polizeistation in Hessisch Lichtenau nach, so dass die Betrugsversuche schnell aufflogen.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 15:18 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 33-Jähriger aus Witzenhausen die Straße „Auf der Roten Leithe“ in Witzenhausen. Dabei touchierte er mit seinem Pkw den Außenspiegel eines am, Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, konnte aber zeitnah durch die Polizeibeamten der Polizeistation Witzenhausen ermittelt werden.

Sachbeschädigung

In der Mündener Straße in Gertenbach wurde in der Nacht vom Samstag auf Sonntag, um 00:12 Uhr, eine Gruppe von sechs bis sieben jungen Männern gesehen, die ein Hühnerei gegen das Fenster eines Wohnhauses warfen. Durch den Wurf wurde die Verglasung beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand. Hinwiese: 05542/93040.

Verkehrsunfall

Auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße beabsichtigte heute Mittag ein 63-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw Citroen, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Einbruch in Pfarramt

Zwischen dem 23.04.23, 10:30 Uhr und dem 24.04.23, 08:15 Uhr drangen unbekannte Täter in das Gebäude des Katholischen Pfarramtes St. Nikolaus in der Straße „Vor dem Obertor“ in Wanfried ein. Nachdem ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet wurde, begaben sich der oder die Täter in das Gebäude, wo zwei weitere Türen zu den einzelnen Büroräumen aufgehebelt wurden. Aus einem dieser Räume wurden neben Bargeld noch USB-Sticks entwendet. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter Telefon: 05651/9250.