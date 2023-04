Versuchter Einbruch in Tabakladen – Zeugen gesucht!

Kassel (ots) – Bislang Unbekannte haben versucht, in einen Tabakladen im

Kasseler Hauptbahnhof einzudringen. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand

wurde versucht, die Schaufensterscheibe einzuschlagen – ohne Erfolg. Aufgrund

mehrerer Einschlagspuren auf der Scheibe wird die Schadenshöhe auf knapp 1000

Euro geschätzt.

Die Tatzeit kann auf den Zeitraum vom 22. April ab 18 Uhr bis 23. April ,10:30

Uhr, eingegrenzt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter

der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Einbruch in Autohaus in Breitscheidstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Vorderer Westen: Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Montag in ein Autohaus in der Breitscheidstraße eingebrochen und haben dort eine Kasse gestohlen. Der Einbruch war heute Morgen gegen 7 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Wie die zur Anzeigenaufnahme am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, muss sich der Einbruch zwischen Sonntag, 16 Uhr und dem heutigen Montagmorgen ereignet haben. Die Täter hatten die Plexiglasscheibe eines Rolltors eingeschlagen und sich darüber Zutritt zur Werkstatt verschafft. Von dort aus gelangten sie in den Kassenraum und entwendeten die Kasse, mit der sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Autohauses gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Auto-Aufbrecher erbeuten sämtliche Einkäufe und Oboe aus VW Up: Zeugen gesucht

Kassel-Niederzwehren: Einkäufe sowie eine Oboe im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro erbeuteten bislang unbekannte Auto-Aufbrecher am Samstagmittag aus einem Pkw, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Kassel-Niederzwehren abgestellt war. Wie das bestohlene Ehepaar der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Süd-West berichtete, hatte es ihren weißen VW Up mit EIN-Kennzeichen für Einbeck am Morgen auf dem Parkplatz zwischen Credéstraße und Knorrstraße abgestellt. Um 11:35 Uhr kam das Paar zum Pkw zurück und lud die Einkäufe aus einem Elektronikfachgeschäft in das Fahrzeug, um anschließend erneut in das Einkaufszentrum zu gehen. Bei der zweiten Rückkehr zum Auto um 12:15 Uhr stellten die Frau und der Mann fest, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen und sämtliche Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen worden waren. Neben den original verpackten Einkäufen, einem Apple IPad, eine Apple Watch, einem Beamer des Herstellers XGIMI, einer Logitech Tastatur, einem Dyson Staubsauger sowie einem Generator mit Solarpanel wurden auch eine Oboe in einem Instrumentenkasten und eine Oakley Sonnenbrille gestohlen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Bisher spricht vieles dafür, dass die Täter das Einladen der Einkäufe beobachtet hatten und dass die Beute mit einem anderen Fahrzeug abtransportiert worden war. Da der Parkplatz des Einkaufszentrums zur Tatzeit stark frequentiert war, erhoffen sich die Ermittler durch eine Veröffentlichung Täterhinweise zu erhalten. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Aufbruch des weißen VW Up gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.