Roadpol – Speedmarathon 2023 – Bilanz für Hessen und Osthessen

Mehr als 8.000 Schnellfahrer hat die hessische Polizei beim „Roadpol-Speedmarathon“ 2023 erwischt. Am Freitag, 21.04.2023, in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr nahmen über 500 Polizistinnen und Polizisten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der teilnehmenden Kommunen in Hessen knapp 200 Blitzstellen in Betrieb. Diese sind oder waren in der Vergangenheit Gefahren- oder Unfallhäufungspunkte.

„Viele Fahrerinnen und Fahrer nahmen den Speedmarathon zum Anlass, sich über die von der Polizei angekündigten Blitzstellen am vergangenen Freitag zu informieren und sich die Tempolimits auf ihren Fahrstrecken wieder ins Bewusstsein zu rufen“, resümiert Polizeioberrat Stefan Jilg, Leiter der Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste im Polizeipräsidium Mittelhessen und hessenweiter Koordinator des Speedmarathon. „Allerdings hielten sich über 8.000 Schnellfahrer nicht an die Tempolimits. Die Gefahren von zu schnellem Fahren sind vielen offenbar nicht bewusst. Daher sind Aktionstage wie der Speedmarathon wichtig und richtig: Die einen nehmen die Tempolimits wieder ernster, die anderen werden mit einem Verwarnungs- oder Bußgeld, mit Punkten in Flensburg oder mit einem Fahrverbot wieder daran erinnert!“.

Insgesamt passierten in Hessen etwa 205.000 Fahrzeuge die im Vorfeld über die Medien bekannt gegebenen Messstellen. Mehr als 8.000 Fahrzeuge waren zu schnell. Dies entspricht einer Beanstandungsquote, das Verhältnis aller gemessenen Fahrzeuge zu denjenigen die zu schnell fuhren, von vier Prozent. 5.922 Fahrzeugführer wurden mit Überschreitungen bis zu 20 km/ gemessen, was ein Verwarnungsgeld bis 70 Euro zur Folge hat. Mit einem Bußgeld zwischen 100 und 200 Euro sowie einen Punkt müssen 2.191 Fahrer rechnen. Unter diesen waren 78 Raser. Diese fuhren so schnell, dass auf sie mehrere Hundert Euro Bußgeld, zwei bis drei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg sowie ein mindestens vierwöchiges Fahrverbot zukommen.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen richteten die Kolleginnen und Kollegen an der Bundesstraße 486 bei Mörfelden-Walldorf eine Blitzstelle in einer 70er Zone ein. Zur Mittagszeit, zwischen 12.00 Uhr und 13.15 Uhr, brachte es der schnellste Fahrer auf 126 km/h.

Die Polizeiautobahnstation Mittelhessen setzte ein Messgerät in einem 80 km/h-Bereich auf der Autobahn 480 am Reiskirchener Dreieck ein. Polizisten lotsten die geblitzten Schnellfahrer mit Funkwagen auf die Tank- und Rastanlage „Reinhardshain-Süd“ und kontrollierten sie dort. Zwischen 09.00 und 14.00 Uhr durchfuhren über 4.000 Fahrzeuge die Messtechnik, davon überschritten knapp 600 Fahrzeugführinnen und Fahrzeugführer das Tempolimit. Der Schnellfahrer des Tages beschleunigte seinen Wagen auf 123 km/h.

Im nordhessischen Felsberg, im Schwalm-Eder-Kreis, brachte es ein Autofahrer innerorts bei erlaubten 50 km/h auf 88 „Sachen“. Bei 103 km/h löste auf der Bundesstraße 253 bei Rothhelmshausen, ebenfalls im Schwalm-Eder-Kreis, die Blitztechnik bei einem Autofahrer aus, der aufgrund des eingerichteten Tempolimits dort maximal 70 km/h hätte fahren dürfen.

Im Lahn-Dill-Kreis erwischten die Geschwindigkeitsmesser einen Raser auf der Bundesstraße 255. Auf der abschüssigen Strecke vom Westerwald in Richtung Herborn gilt ein Tempolimit von 100 km/h. Ein Pkw-Fahrer erreichte dort eine Geschwindigkeit von 167 km/h.

„Wie die hohe Zahl von 78 Fahrverboten deutlich zeigt, sind solche Kontrollen dringend erforderlich“, macht Stefan Jilg deutlich. „Daher wird die Polizei in Hessen auch in Zukunft die Einhaltung der Tempolimits überprüfen und intensive Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen durchführen.“

Das Polizeipräsidium Osthessen zieht positive Bilanz

Rund 100 Stunden wurde am Freitag (21.04.) an 20 Messstellen in ganz Osthessen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmenden kontrolliert. Nun zieht das Polizeipräsidium Osthessen nach dem Roadpol Speedmarathon eine positive Bilanz.

„Wir haben insgesamt über 16.000 Fahrzeuge in den Landkreisen Fulda, Hersfeld-Rotenburg sowie dem Vogelsbergkreis gemessen“, sagt Polizeihauptkommissar Carsten Sippel, Leiter des Regionalen Verkehrsdienstes Fulda und verantwortlicher Einsatzleiter des Speedmarathons: „Wir haben rund 560 Fahrzeuge beanstandet, was eine erfreulich geringe Beanstandungsquote von 2,1 Prozent bedeutet.“

Unter den gemessenen Verkehrsteilnehmern befand sich glücklicherweise lediglich ein trauriger Spitzenreiter: 46 Stundenkilometer zu schnell. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten diesen auf der B 254 bei Wartenberg-Landenhausen. Das Auto muss der Fahrzeugführer nun erst einmal stehen lassen. Insgesamt wurden am Freitag fünf Fahrverbote durch die eingesetzten Kräfte ausgesprochen.

„Wir ziehen eine positive Bilanz. Der Austausch mit den Verkehrsteilnehmern war sehr gut und unsere Beanstandungsquote sehr gering. Das freut uns natürlich ganz besonders“, so Sippel, der verdeutlicht: „Eine Reduzierung der Geschwindigkeit um zwei Stundenkilometer senkt die Zahl der Verunglückten um circa 15 Prozent.“ Damit appelliert der Experte: Wer rast bringt nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Also Fuß vom Gas und gesund und sicher ankommen.

Zweiradkontrollen des Polizeipräsidiums Osthessen am vergangenen Wochenende

Osthessen. Am vergangenen Sonntag (23.04.) führten Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Osthessen Zweiradkontrollen in Rhön und Vogelsberg durch.

Nicht selten ziehen Unfälle unter Beteiligung von Motorrädern schwere Folgen nach sich und geben daher fortwährend Anlass zur Sorge. Mit den sich nun nähernden, sonnigen Tagen, locken die anspruchsvollen und kurvigen Strecken der Rhön und des Vogelsbergs Bikerinnen und Biker wieder auf den osthessischen Asphalt. Vor diesem Hintergrund kontrollierten Beamte der osthessischen Polizei am vergangenen Wochenende bei herrlichem „Bikerwetter“ an mehreren Örtlichkeiten in den zwei Landkreisen.

Elf Mängelanzeigen und eine untersagte Weiterfahrt in der Rhön

87 Krafträder sowie zwei Pkw kontrollierten die Beamten zwischen 11 Uhr und 17 Uhr im Bereich der B458 am Grabenhöfchen in Poppenhausen.

An insgesamt elf motorisierten Zweirädern fielen den Einsatzkräften Mängel, wie beispielsweise schlechte Reifenzustände oder geringe Profiltiefe, auf. Zwei Fahrzeugführer konnten die festgestellten Defizite ihrer Maschinen noch vor Ort beseitigen und die sichere Weiterfahrt fortsetzen. Die anderen neun Fälle zogen Mängelanzeigen nach sich. In einem Fall mussten die Polizistinnen und Polizisten sogar die Weiterfahrt untersagen.

Sechs technisch veränderte Fahrzeuge im Vogelsberg festgestellt

Auch an zwei Kontrollstellen im Vogelsbergkreis – am Hoherodskopf sowie an der B276 auf dem Parkplatz Eschenrod – stellten die Beamten zehn Mal Mängel und sechs technische Veränderungen bei insgesamt 54 kontrollierten Motorrädern fest.

Polizei zieht positive Bilanz

Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten ziehen insgesamt eine positive Bilanz: Bei mehr als 140 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Beamten in beiden Landkreisen nur vereinzelte Verkehrsverstöße im unteren zweistelligen Bereich fest. Bis auf wenige Ausnahmen hielten sich fast alle Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer an die geltenden Regeln und genossen das schöne Motorradwetter. Darüber hinaus kam es zu einem regen Austausch mit netten und rücksichtsvollen Bikerinnen und Bikern, denen die Polizistinnen und Polizisten gerne auch Informationsproschüren und Rucksäcke in Warnfarben mit auf die Weiterfahrt gaben.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall

Fulda. Bei einem Unfall am Sonntag (23.04.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro. Ein 44-jähriger Opel-Astra-Fahrer befuhr gegen kurz vor 14 Uhr die Harmerzer Straße (K103) aus Richtung Johannesberg kommend in Fahrtrichtung Harmerz-Ortseingang. In Höhe der Hausnummer 5 kam es dann aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 19-jährigen Opel-Corsa-Fahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel der 19-Jährigen noch gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel-Corsa geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnertag (20.04.), in der Zeit von 10 Uhr bis 15:20 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Straße „Am Klosterbrunnen“ aus Richtung der Straße „Am Windrad“ kommend in Fahrtrichtung „Holzgraben“. Im Bereich der dortigen Rechtskurve kam das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Grundstückmauer. Danach verließ der Fahrer/ die Fahrerin den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen und sich um den Schaden von circa 500 Euro zu kümmern. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen roten Omnibus gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wildunfall mit mehreren beteiligten Pkw

Philippsthal. Am Donnerstag (20.04.), gegen 5:40 Uhr, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Gospenorda mit einem Dacia Duster die Landstraße 3172 von Heimboldshausen kommend in Richtung Heringen. Dort kam es zu einer Kollision mit einem Tier, das die Straße überquerte. Nach der Kollision lief das Wild auf die entgegenkommende Fahrbahn und wurde dort noch von einer 41-jährigen Frau aus Heringen mit einem Seat erfasst. Auch ein nachfolgender 48-jähriger Mann aus Heringen konnte seinen Audi A4 nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr das Tier. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 5.500 Euro.

Verkehrsunfall

Kirchheim. Am Donnerstag (20.04.), gegen 14:30 Uhr, befuhren eine 52-jährige Frau aus Grebenau mit einem Opel Corsa und ein 56-jähriger Mann aus Kassel mit einem Ford Galaxy die Hauptstraße in Kirchheim in nördliche Richtung. Nach aktuellen Kenntnisstand beabsichtigten beide Fahrzeugführenden nach rechts in die Schwimmbadstraße abzubiegen. Verkehrsbedingt musste die 52-Jährige im Kreuzungsbereich warten. Dies bemerkte der Mann aus Kassel vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Galaxy auf den Corsa auf. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Brand – Milchautomat aufgehebelt – Baumaschinen entwendet – Pedelec gestohlen – Zweirad entwendet

Brand

Ebersburg. Am Sonntagabend (23.04.) geriet eine Mülltonne eines Einfamilienhauses in der Straße „Altenmühle“ in Weyhers in Brand. Durch eine Zeugin wurde das Feuer gegen 21.20 Uhr bemerkt und umgehend die Einsatzkräfte alarmiert. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die Hauswand nicht mehr verhindert werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ihn löschen. Eine Person wurde bei dem Versuch, das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte zu löschen, leicht verletzt und konnte nach medizinischer Versorgung vor Ort durch die Rettungskräfte entlassen werden.

Derzeit liegen keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Vielmehr muss aktuell von der Entzündung heißer Asche in dem Abfallbehältnis ausgegangen werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern jedoch aktuell noch an.

Milchautomat aufgehebelt

Eiterfeld. Zwei unbekannte Täter brachen am Donnerstag (21.04.), gegen 2.50 Uhr, gewaltsam einen Milchautomaten in der Straße „Am Hain“ auf. Sie entwendeten das Münzgeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Die beiden Täter waren nach derzeitigen Erkenntnissen männlich und trugen zum Tatzeitpunkt dunkle/schwarze Jacken mit Kapuzen. Einer der Beiden war zudem mit einem weißen Rollkragenpullover, einer weißen Wollmütze und hellen Handschuhen bekleidet. Der zweite Täter trug eine Basecap. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baumaschinen entwendet

Fulda. Indem sie einen Container auf einem Spielplatz in der Straße „Am Schafberg“ in Sickels aufbrachen, gelangten unbekannte Täter an verschiedene Baumaschinen der Marke „Hilti“ im Wert von rund 2.500 Euro. Der genaue Tatzeitraum ist bislang nicht bekannt. Der Diebstahl fiel am Freitag (21.04.) auf. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Hilders. Aus einer Garage in der Oberweider Straße in Simmershausen entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (22.04.) auf bislang nicht bekannte Weise ein Pedelec im Wert von rund 4.400 Euro. Es handelt sich dabei um ein graues Fahrrad der Marke Cube. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zweirad entwendet

Hünfeld. Zwei mittels Schloss gesicherte Pedelecs entwendeten unbekannte Täter zwischen dem 11. und 22. April aus einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße. Die roten Zweiräder des Herstellers Cube haben einen Gesamtwert von rund 6.900 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindertagesstätte

Homberg (Ohm). Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (21.04.) in eine Kindertagesstätte in der Hochstraße ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten hierdurch unbefugt in die Räumlichkeiten, in welchen sie mehrere Schließfächer gewaltsam öffneten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt. Es entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Mücke. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-HO 407 eines weißen Opel Mokka stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (22.04.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Pendlerparkplatz in der Straße „Gottesrain“. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Lastenrad gestohlen

Wartenberg. Zwischen Dienstag (18.04.) und Freitag (21.04.) stahlen Unbekannte ein schwarzes Herrenrad des Herstellers „Fischer“, Modell Leo 1.0, im Wert von circa 2.800 Euro. Zur Tatzeit stand das Zweirad im Eingangsbereich eines Baumarktes in der Straße „Am Sportplatz“. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Mücke. Zwischen Montag (17.4.) und Sonntag (23.04.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen VB-MB 311 eines schwarzen Seat Ibiza. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der „Bahnhofstraße“ in Flensungen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Ludwigsau. Das Kabel einer Funkantenne eines weißen Skoda Fabia durchtrennten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (21.04.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße „Am Giegenberg“. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Pkw

Bad Hersfeld. Zwischen dem 9. März und dem 21. April schlugen Unbekannte die Scheibe eines roten VW Golf II in der Straße „Neumarkt“ ein. An dem Auto entstand hierdurch Schaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Sachbeschädigungen – Zeugenaufruf

Bad Hersfeld. Am Freitagabend (21.04.), zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr, trieben Unbekannte in der Bad Hersfelder Innenstadt ihr Unwesen.

Einen Telefonkasten vor einem Geschäft in der Klausstraße beschädigten bislang unbekannte Täter, sodass Sachschaden von etwa 500 Euro entstand.

Auch eine Telefonzelle in der Straße wurde zum Ziel der Unbekannten. Dort hinterließen sie rund 300 Schaden.

Im gleichen Tatzeitraum wurde außerdem eine Straßenlaterne in der Benno-Schilde-Straße aus der Verankerung gerissen. Am der Lichtanlage entstand Sachschaden von circa 250 Euro.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den drei Sachbeschädigungen besteht, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Auto zerkratzt

Bebra. Die Kofferraumklappe eines roten Skoda Fabia zerkratzten Unbekannte zwischen Dienstagabend (18.04.) und Freitagnachmittag (21.04.) und verursachten hierdurch Schaden in Höhe von etwa 700 Euro. Im Tatzeitraum war das Auto auf einem Parkplatz in der Straße „Bei der Laupfütze“ geparkt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gartenhütte

Hauneck. In der Nacht zu Samstag (22.04.) hebelten Unbekannte an der Tür einer Gartenhütte in der Straße „Jagdgarten“ in Eitra. Diese hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass die Täter lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro hinterließen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de