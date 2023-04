Main-Taunus: Die Polizei-News

Streit auf offener Straße, Polizeibeamtin verletzt, Hofheim-Marxheim, Breckenheimer Straße, 23.04.2023, 00:10 Uhr

(da)Eine betrunkene Frau sorgte in der Nacht auf Sonntag für einen Einsatz der Polizei und Rettungskräfte in Hofheim-Marxheim. Anwohnende riefen in der Nacht auf Sonntag die Polizei, als sie auf offener Straße eine augenscheinlich betrunkene, herumschreiende Frau feststellten. Hinzugezogene Polizeikräfte stellten nun fest, dass die 24-Jährige zuvor eine lautstarke Auseinandersetzung mit einer Person aus ihrem privaten Umfeld hatte und im Zuge dessen mehrfach auf die Person eingeschlagen und eine Glasflasche nach ihr geworfen hatte. Eine Behandlung der Beteiligten durch Rettungskräfte war nicht notwendig und so musste die nunmehr Beschuldigte aufgrund ihres Zustands auf die Polizeistation Hofheim verbracht werden. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Auf der Polizeistation angekommen beruhigte sich die 24-Jährige jedoch nicht und trat vielmehr zielgerichtet nach einer Polizeibeamtin. Die Beamtin wurde hierdurch leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Zwei Einbrüche in Einzelhandelsgeschäfte, Kelkheim, Höchster Straße, 22.04.2023, 14:00 Uhr bis 23.04.2023, 13:00 Uhr

(da)Am Sonntagmorgen gegen 07:45 Uhr musste die Besitzerin eines Einzelhandelsgeschäfts in der Höchster Straße einen versuchten Einbruch feststellen. Unbekannte hatten zuvor die Eingangstür ihres Ladens gewaltsam aufgehebelt und sich somit Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch beläuft sich der Sachschaden auf ca. 1.000EUR. Ähnlich erging es der Besitzerin eines Cafés in der Frankenallee. Hier versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 22.04.2023, 14:00 Uhr bis 23.04.2023, 13:00 Uhr ebenfalls die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies missglückte, ließen sie in diesem Fall von ihrem Vorhaben ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR. Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei unter 06196 – 2073-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Eschborn & Hofheim Eschborn-Niederhöchstadt, Rosenweg, 21.04.2023, 21:00 Uhr bis 22.04.2023, 12:30 Uhr, Hofheim-Langenhain, Quellenweg, 18.04.2023., 22:00 Uhr bis 22.04.2023, 11:30 Uhr

(da)Am Samstag gegen 12:30 Uhr musste die Halterin eines roten Fiat 500 einen Schaden an ihrem PKW feststellen. Diesen hatte sie zuvor ordnungsgemäß im Rosenweg in Eschborn-Niederhöchstadt geparkt. Als sie wieder zu ihrem Fiat kam, stellte sie Kratzer an der linken Seite ihrer Heckstoßstange fest. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 1.500EUR geschätzt. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich vom 21.04.2023, 21:00 Uhr bis 22.04.2023, 12:30 Uhr. Ähnlich erging es einem Langenhainer am Samstag gegen 11:30 Uhr. Als dieser seinen ebenfalls ordnungsgemäß am Straßenrand des Quellenwegs geparkten weißen VW T-Roc inspizierte, stellte er Kratzer am linken, vorderen Radkasten fest und die Karosserie an der Fahrertür war verzogen. Bei genauerer Begutachtung konnte darüber hinaus fremder, blauer Lackabrieb festgestellt werden. Somit beläuft sich der Sachschaden in diesem Fall auf ca. 3.500EUR. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich hier vom 18.04.2023, 22:00 Uhr bis 22.04.2023, 12:30 Uhr. In beiden Fällen sind derzeit keine Hinweise auf die Verursachenden bekannt. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter 06192 / 2079-0 entgegen.

Polizeiautobahnstation

Verkehrsunfallflucht auf der A66, A 66, Fahrtrichtung Frankfurt, Höhe Ausfahrt Diedenbergen, 23.04.2023, 21:45 Uhr

(da)Am 23.04.2023 kam es zu einem Auffahrunfall auf der A66, im Zuge dessen ein Unfallbeteiligter sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Demnach befand sich die Fahrerin eines roten Seat Leons gegen 21:45 Uhr aus Wiesbaden kommend auf dem rechten Fahrstreifen, als ihr in Höhe der Ausfahrt Hofheim-Diedenbergen ein bisher unbekanntes Fahrzeug von hinten auf ihren PKW auffuhr. Als die Seat-Fahrerin die Warnblinklichter an ihrem Fahrzeug aktivierte und auf den Standstreifen fuhr, beschleunigte der Fahrer des anderen PKW und fuhr in Richtung Frankfurt davon. Durch den Auffahrunfall wurde die Seat Fahrerin leicht verletzt. An ihrem PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation unter 0611 / 345-4140 zu melden.