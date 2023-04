Karlsruhe: INDEPENDENT DAYS|22. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe zu Ende gegangen.

Karlsruhe. Nach fünf spannenden Tagen sind die INDEPENDENT DAYS|22. Internationale Filmfestspiele Karlsruhe zu Ende gegangen. Das Festival, das vom 19. bis 23. April 2023 stattfand, lockte zahlreiche Filmschaffende und Besucher aus der ganzen Welt an. Insgesamt 14 Awards im Wert von 23.000 Euro wurden bei der AWARD GALA am Samstagabend verliehen, darunter auch der begehrte Filmpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe, der den besten Kurzfilm des Festivals auszeichnete.

Besonders großen Publikumsandrang gab es beim Publikumswettbewerb, den Opening Shorts und dem Programm „Karlsruhe & Friends“ mit Produktionen aus Karlsruhe sowie dem Umfeld des Filmboard Karlsruhe. Die Festivalmacher zeigten sich zufrieden über den diesjährigen Verlauf: „Wir freuen uns, dass die INDEPENDENT DAYS wieder auf ihrem angestammten Platz im April ohne Einschränkungen stattfinden konnten und wir viele Filmemacherinnen und -macher persönlich in der SCHAUBURG begrüßen durften“, so Festivalleiter Dr. Oliver Langewitz.

Die über 60 angereisten Filmschaffenden betonten die familiäre Atmosphäre des Festivals, die hervorragende thematische Kuratierung der Kurzfilmblöcke und die Möglichkeit des Dialogs mit dem Publikum durch die Q&A-Sessions sowie die verschiedenen Networking-Events. Auch das INDEPENDENT DAYS-TV auf YouTube, bei dem viele Filmemacher im Detail über ihre Arbeit sprechen konnten, erhielt positives Feedback.

Eine sehr gute Resonanz hatte bereits am Donnerstag der ausgebuchte Workshop „Sogkraft verstärken!“ mit dem Berliner Schauspiel-Coach Tim Garde, bei dem die teilnehmenden Schauspieler und Regisseure viele Tools für ihre Arbeit kennen lernten und auch gleich vor Ort erproben durften. Und auch die Lesung der Finalisten des ERGOCINEMA-Drehbuchpreises mit den Schauspielern Nadine Knobloch und Anton Algrang kamen beim Publikum hervorragend an. Daher soll diese auch in Zukunft fortgesetzt werden.

Ein weiteres Highlight des Festivals war der Vortrag des Special FX-Spezialisten Gerd Nefzer am Samstagmittag in der Badischen Landesbibliothek vor vollem Saal. Nefzer, der bereits zwei Oscars gewonnen hatte, hatte seine beiden Auszeichnungen mit im Gepäck und gab Einblicke in seine Arbeit, natürlich mit vielen Filmbeispielen zum Beispiel aus „Blade Runner 2049“ oder „Dune“. So gewann das Publikum vielfältige Einblicke hinter die Kulissen.

Insgesamt waren die INDEPENDENT DAYS|22. Internationale Filmfestspiele ein voller Erfolg und konnten erneut das Publikum begeistern. Die Festivalmacher kündigten bereits an, dass das Festival auch im nächsten Jahr wieder stattfinden wird und freuen sich auf eine erneute Zusammenkunft mit Filmschaffenden und Cineasten aus aller Welt.