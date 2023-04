Kaiserslautern: Blechbläserklänge für den guten Zweck – Benefizkonzert BOS-Netzwerk

Kaiserslautern – Zu einem Benefizkonzert lud der Verein BOS-Netzwerk e.V. am Sonntag, 23.04.2023, ins SWR-Studio Kaiserslautern ein.

Oliver Vollmer, 1. Vorsitzender des BOS-Netzwerks e.V., begrüßte das Publikum zur Auftaktveranstaltung der neuen Veranstaltungsreihe „Wir helfen! – Benefizkonzert für Einsatzkräfte“. Der Erlös der Veranstaltung kommt Einsatzkräften aus der Region zugute – heute der Notfallseelsorge Pfalz und der Psychosozialen Notfallversorgung von Stadt und Landkreis Kaiserslautern.

Musikalische Akteure des Abends waren das große Blechbläserensemble „Woodless“ des Heeresmusikkorps Hannover (Leitung: Oberstabsfeldwebel Marcus Müller) und das Kaiserslauterer Blechbläserensemble BrassCats (Leitung: Malte Müller). Beide Ensembles gestalteten jeweils einen Teil. Gespielt wurden ein Marsch, Filmmusiken, Musicals, Tango, Deutsch-Rock, Oper und Ouvertüren.

BOS-Fanfare erstmals aufgeführt

Anlässlich des Abends hat OStFw Müller die „BOS-Fanfare & Hymne“ komponiert, die in Kaiserslautern uraufgeführt wurde. Er überreichte den Notensatz für Blechbläser an Oliver Vollmer. Eine Ausgabe für Blasorchester ist in der Vorbereitung. Von jeder verkauften Ausgabe gehen 5 Euro an das BOS-Netzwerk.

Der Erlös des Abends wurde symbolisch an Tanja Schraß-Dietrich (PSNV-Team Stadt und Landkreis Kaiserslautern) und an Pfarrer Norman Roth (Notfallseelsorge Pfalz) übergeben.

Das nächste Benefizkonzert ist am 07.04.2024 im SWR-Studio Kaiserslautern.

Das BOS-Netzwerk (BOS = Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) ist eine Vereinigung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die „Blaulichtfamilie“ enger zu verknüpfen und enger zusammenzubringen. Das BOS-Netzwerk will die unterschiedlichen Organisationen (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, THW, Katastrophenschutz) fachlich unterstützen.