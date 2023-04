Kaiserslautern: Westpfalz-Klinikum eröffnet Bilder-Ausstellung von Hans Roßberger

Kaiserslautern – Der Hütschenhauser Künstler Hans Roßberger präsentiert ab sofort im Foyer des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern seine neue Ausstellung. Zu sehen sind Werke zu den Themen „Tradition und Kultur“ – mit Motiven aus verschiedenen Ländern und Erdteilen – sowie „Harmonie in Farbe“ – mit Motiven wie Blumen, Landschaften und Menschen.

Ohne je einen Kurs belegt zu haben und ohne Bleistift vorzuzeichnen, malt Roßberger alle Ölbilder nur mit Farbe und Pinsel. Auch Bilder in Mischtechnik, Aquarelle und Tuschbilder sind bei ihm zu sehen. Seine Motive sind vielfältig. Sie reichen von Abstraktem über Stillleben, Tiere und Landschaften bis hin zu Aktmalerei. Ebenso fertigt der Künstler Porträts an – in der Vergangenheit zum Beispiel von den Bürgermeistern seines Heimatortes Hütschenhausen.

Mittlerweile hat der Roßberger schon Bilder an Liebhaber seiner Werke in Frankreich, Italien, Norwegen und den USA verkauft. Er war in den vergangenen Jahren auf zahlreichen Ausstellungen in der Region, unter anderem im Kreis Kaiserslautern, Kusel, Homburg, Bad Bergzabern und Meisenheim vertreten.

Der gelernte Maschinen-Schlosser malt bereits seit fast 40 Jahren. Er hat sich die Techniken der Kunstmalerei selbst erarbeitet und seinen persönlichen Stil entwickelt. Das Zusammenspiel von handwerklichem Können, Inspiration und Talent zeichnet seine Bilder aus. Der Maler setzt Farbstrich um Farbstrich, bis sein Bild ein harmonisches Ganzes ergibt, das sich als geschlossenes Kunstwerk zeigt.

Die Ausstellung ist bis Ende Juli 2023 im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern zu sehen.