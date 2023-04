Kreis Kaiserslautern – Zu ihrer Auftaktveranstaltung anlässlich ihres gemeinsamen Projektes „Politik braucht mehr Frauen“, luden die Gleichstellungsstellen des Landkreises sowie der Stadt Kaiserslautern in Kooperation mit der Landeszentrale Politische Bildung Rheinland-Pfalz zu einem gemeinsamen Filmabend mit dem Film „Die Unbeugsamen“ ins PROVINZ Programmkino Enkenbach-Alsenborn ein. Alle Besucherinnen und Besucher zeigten sich sehr beeindruckt von dem Dokumentarfilm.

Das anschließende Vernetzungstreffen war ein voller Erfolg. Die Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt, die Frauenministerin a.D. Dr. Rose Götte und Susanne Pithan, Vorstandsvorsitzende des Kreisverband Bündnis90/Die Grünen Kaiserslautern, berichteten von ihren Erfahrungen und was sie zur Politik gebracht hatte. Darüber entfachte sich schnell eine angeregte Diskussion. Anwesende Mandatsträgerinnen aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern berichteten von ihrer facettenreichen Arbeit auf Orts- und Verbandsgemeindeebene. Die Reihe wird am 3. Mai fortgesetzt, in Zukunft sollen weitere Vernetzungstreffen angeboten werden.