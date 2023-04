Verkehrsunfall mit zwei verletzten PKW-Fahrern

Worms, Kreuzung K6 /L439 (ots) – Am Freitag den 21. April kollidieren zwei PKW´s im Einmündungsbereich der K6 / L439 in Worms-Herrnsheim, nachdem der Unfallverursacher das entgegenkommende Fahrzeug beim Abbiegen übersehen hatte.

Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Beide Fahrer verletzten sich leicht und müssen durch den Rettungsdienst erst versorgt werden. Der Einmündungsbereich musste aufgrund des Unfalls über eine Stunde gesperrt werden.

Kreis Alzey-Worms

Körperverletzung – Zeugen gesucht

Alzey (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Alzey im Bereich Hospitalstraße/Judengasse zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Zwei 16-Jährige schlugen dabei mehrfach auf einen 17-Jährigen ein und verletzten ihn im Gesicht.

Während der Auseinandersetzung hielt ein Pkw, besetzt mit zwei Männern und einer Frau an der Tatörtlichkeit, woraufhin die Täter von ihrem Opfer abließen.

Die Frau und die beiden Männer kümmerten sich danach um den verletzten 17-Jährigen. Da die Personalien der Personen nicht bekannt sind werden sie gebeten sich unter Tel.: 06731/911-0 mit der Polizei Alzey in Verbindung zu setzen.

Betrunken gegen geparkten Pkw gefahren

Dittelsheim-Heßloch (ots) – Ein 22-Jähriger befuhr am Samstag den 22.04.2023 mit seinem Pkw gegen 13:00 Uhr die Spitalstraße in Dittelsheim-Heßloch. Auf der abschüssigen Strecke prallte er mit seinem Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten anderen Pkw.

Durch den Aufprall wurden der 22-Jährige und sein 20-Jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Hinweise auf eine starke Alkoholisierung des 22-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von 2,39 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.