Hund durch Giftköder verletzt

Neckargemünd (ots) – Nur mit Glück überlebte der Hund einer 52-Jährigen einen ausgelegten Giftköder. Das Tier hatte am Mittwoch 19.04.2023 gegen 19 Uhr, ein mutmaßlich vergiftetes Würstchen im Vorgarten eines Anwesens in der Straße Am Mühlrain gefunden und gefressen.

Als die Besitzerin bemerkte, das etwas mit ihrem Hund nicht stimmte, reagierte diese sofort und brachte ihren Liebling zum Tierarzt. Dort pumpte man dem Hund den Magen aus und konnte ihm so das Leben retten. Inzwischen geht es dem Vierbeiner wieder besser.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde der Köder gezielt in den Garten der Hundehalterin geworfen, wohl in der Absicht das Tier zu vergiften. Das vom Hund erbrochene Würstchen wurde für eine toxikologische Untersuchung in ein Labor geschickt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz auf. Da davon auszugehen ist, dass es sich bei der Tat um einen gezielten Angriff auf den Hund handelte, besteht nach derzeitigem Stand der Ermittlungen keine Gefahr für weitere Tiere.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223/9254-0, zu melden.

Verkehrsschilder demoliert

Nußloch (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer meldete am frühen Sonntag 23.04.2023 eine Schneise der Verwüstung, die sich entlang der Hauptstraße zog. Eine bislang unbekannte Täterschaft zerstörte dort in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Verkehrsschilder. Mit roher Gewalt wurden die Metallstangen umgebogen, sodass diese in die Fahrbahn ragten und so eine Gefahr für den Verkehr darstellten.

Auch die Absperrung der Umleitung für das Brunnenfest wurde beschädigt und umgeworfen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.

Harley-Davidson-Fahrer die Vorfahrt genommen und geflüchtet

Weinheim (ots) – Am Samstagabend gegen 19 Uhr verursachte ein derzeit noch unbekannter Autofahrer im Einmündungsbereich Bismarkstraße/Friedrich-Straße einen Unfall und flüchtete anschließend. Ein 30-jähriger Mann fuhr mit seiner Harley-Davidson auf der Friedrich-Straße in Richtung Mannheimer Straße, als der Unbekannte im genannten Einmündungsbereich die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtete.

Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Motorradfahrer so stark abbremsen, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zu Fall kam. Verletzt wurde er glücklicherweise nicht, an seinem Motorrad entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden in Höhe von knapp 5000

Euro. Gegen den oder die Unbekannte wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201/1003-0, zu melden.

BMW-Fahrer gefährdet Fußgängerin

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Samstag gefährdete ein Autofahrer gegen 15:25 Uhr eine Fußgängerin auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums In der Rosenstraße. Die 79-Jährige Fußgängerin war zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs, als ein silberner BMW seinen Motor aufheulen ließ, sein Auto beschleunigte und auf die Frau zufuhr.

Erst kurz vor der Kollision bremste der bislang unbekannte Fahrer ab und kam zum Stehen. Die Fußgängerin blieb unverletzt, bei dem Fahrer soll es sich um einen jungen Mann gehandelt haben. Die Hintergründe für das Verhalten des Autofahrers sind noch völlig unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem BMW und/oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Unfall mit zwei Fahrzeugen – mehrere Personen verletzt

Schriesheim (ots) – Gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Darmstadt ein Unfall mit zwei Pkw. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Fords den linken Fahrstreifen und musste kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg verkehrsbedingt bremsen. Ein 42-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf.

In Folge des Unfalls wurden die drei Insassen des Ford leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten beide Fahrstreifen gesperrt werden, der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Hierdurch kam es zu einer Staubildung von bis zu 5 Kilometern. Nach knapp zwei Stunden konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst mit 3 RTW und einem Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim mit 3 Fahrzeugen und die Polizei mit zwei Fahrzeugen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer des BMW wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wiesenbach (ots) – Am 22.04.2023 gegen 14:30 Uhr ereignete sich im Bereich Wiesenbach auf der L 532 ein Verkehrsunfall, der wie berichtet zunächst als Unfall mit Radfahrer gemeldet wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch Augenzeugen bekannt, dass der alleinbeteiligte 37-Jährige Verkehrsteilnehmer aus bislang unbekannter Ursache mit seinem nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Elektro-Skateboard gestürzt sei.

Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er zur weiteren ärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Hier wurde er stationär aufgenommen. Eine Lebensgefahr bestand nicht. Für einen kurzen Zeitraum, indem der Helikopter in diesem Bereich landete und startete, wurde die Straße vollgesperrt. Hierbei kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Unfallermittlungen wurden durch das Polizeirevier Sinsheim aufgenommen. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich mit dem Revier Sinsheim, Tel: 07261-690, in Verbindung zu setzen.

Fanauseinandersetzung nach Bundesligaspiel in Sinsheim

Sinsheim (ots) – Im Rahmen der Fanabreise nach dem Bundesligaspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1.FC Köln, kam es gegen 18:15 Uhr am Hauptbahnhof Sinsheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung beider Fanlager. Aus einem einfahrenden Zug mit Gästefans verließ diesen plötzlich ein Großteil der Kölner Fans und es kam zur Auseinandersetzung mit

gegnerischen Fans am Bahnsteig.

Die körperliche Auseinandersetzung konnte durch umgehend einschreitende Polizeibeamte zügig unterbunden werden. Die Kölner Fans wurden durch die Polizeibeamten in den Zug zurück gedrängt und setzten ihre Abreise in der Folge fort.

Es wurden u.a. Strafverfahren wegen Landfriedensbruch eingeleitet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei der Auseinandersetzung niemand verletzt.